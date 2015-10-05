Кстати, вы, когда были в училище, потребляли на меньшую сумму.
Був голодний як церковна криса 😅 Інколи в буквальному сенсі. Молодий здоровий, а годували вонючою капустою квашеною. (барабашов який на той час був на старших курсах в дніпропетровській бурсі по легенді платив податки на моє відгодовування 😅) Я якось згадував, виручали КДЗ для безтолкових, які я робив за гроші. А дочка дійсно підробляє постійно, щоб мати останній айфон, іарподси, макбук , Дайсон і оте все інстаграмне що треба для понтів нью дженерейшін.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 17 вер, 2025 18:27, всього редагувалось 1 раз.
Кстати, вы, когда были в училище, потребляли на меньшую сумму.
Був голодний як церковна криса 😅 Інколи в буквальному сенсі. Молодий здоровий, а годували вонючою капустою квашеною. (барабашов який на той час був на старших курсах в дніпропетровській бурсі по легенді платив податки на моє відгодовування 😅) Я якось згадував, виручали КДЗ для безтолкових, які я робив за гроші. А дочка дійсно підробляє постійно, щоб мати останній айфон, іарподси, макбук , Дайкін і оте все інстаграмне що треба для понтів нью дженерейшін.
Это я плохо понимаю. Если не секрет, на кого она учится?
P.s.
Вместо временной защиты страны Евросоюза могут помочь украинским беженцам с возвращением домой или с получением ВНЖ на основании работы и учебы, говорится в рекомендациях Совета ЕС.
Евросоюз планирует постепенно отказаться от предоставления временной защиты гражданам Украины, бежавшим из своей страны в связи с полномасштабным вторжением России. Общие рекомендации, принятые Советом ЕС во вторник, 16 сентября, направлены на то, чтобы обеспечить возвращение беженцев в Украину или переход к другим легальным статусам проживания в странах Евросоюза. .......В то же время Совет ЕС призывает европейские страны выдавать украинским беженцам национальные виды на жительство - например, на основании трудоустройства, обучения или семейного положения. "Лицам, пользующимся временной защитой, также следует разрешить подавать заявки на получение статусов в соответствии с законодательством ЕС, например, связанных с высококвалифицированной работой", - говорится в рекомендациях.
Кстати, вы, когда были в училище, потребляли на меньшую сумму.
Був голодний як церковна криса 😅 Інколи в буквальному сенсі. Молодий здоровий, а годували вонючою капустою квашеною. (барабашов який на той час був на старших курсах в дніпропетровській бурсі по легенді платив податки на моє відгодовування 😅) Я якось згадував, виручали КДЗ для безтолкових, які я робив за гроші. А дочка дійсно підробляє постійно, щоб мати останній айфон, іарподси, макбук , Дайкін і оте все інстаграмне що треба для понтів нью дженерейшін.
Это я плохо понимаю. Если не секрет, на кого она учится?
Я теж. Але може дійсно новому поколінню це важливо. Разом з повним інстаграмом фоток з Монако/Венецій та інших Римів . Ну і в принципі в Польщі атестат з відзнакою , німецька С1 , повністю на бюджет в Німецький ВУЗ по профілю «журналістика і музика», по максимальному набраному балу. Хай понтується, є ж принципі чим, не тільки коштовні побрякушки.
Hotab написав:....... Був голодний як церковна криса 😅 Інколи в буквальному сенсі. Молодий здоровий, а годували вонючою капустою квашеною. (барабашов який на той час був на старших курсах в дніпропетровській бурсі по легенді платив податки на моє відгодовування 😅) Я якось згадував, виручали КДЗ для безтолкових, які я робив за гроші. А дочка дійсно підробляє постійно, щоб мати останній айфон, іарподси, макбук , Дайкін і оте все інстаграмне що треба для понтів нью дженерейшін.
Это я плохо понимаю. Если не секрет, на кого она учится?
Я теж. Але може дійсно новому поколінню це важливо. Разом з повним інстаграмом фоток з Монако/Венецій та інших Римів . Ну і в принципі в Польщі атестат з відзнакою , німецька С1 , повністю на бюджет в Німецький ВУЗ по профілю «журналістика і музика», по максимальному набраному балу. Хай понтується, є ж принципі чим, не тільки коштовні побрякушки.
Вот это хорошо. В таком варианте можно и понтоваться. А то бывает, понтов много, а в голове пусто. И перспективы хорошие. Я там выше дописал, посмотрите.
ЛАД написав:Там в начале видео какой-то человек с кульком на голове что-то принёс.
Людину з кульком я не упустив.) І що приніс теж, не помітив щоб він щось уносив. Та і історію помню про, жебрацтво) кусок хліба тренєр навчит здобути) но просити щоб людина з пакетом забрала пакет з лайном... це вже інший уровєнь.) При формуванні бригади ми зимою були в школі в невеличкому смт то я місяць ходив в лікарню митись і стіратись) потом, вже налагодив побут, жаль було лишати). P/s за один момент надумався. Якось серед молоді модно корчить одіночок, позиціонувати себе соціопатом. Цінність команди і командної роботи для багатьох з них неочевидна. Не те що бувший мер Києва) - я і моя молодая команда, дєлаєм шото нужноє, шото полєзноє
Кстати, вы, когда были в училище, потребляли на меньшую сумму.
Був голодний як церковна криса 😅 Інколи в буквальному сенсі. Молодий здоровий, а годували вонючою капустою квашеною. (барабашов який на той час був на старших курсах в дніпропетровській бурсі по легенді платив податки на моє відгодовування 😅) Я якось згадував, виручали КДЗ для безтолкових, які я робив за гроші. А дочка дійсно підробляє постійно, щоб мати останній айфон, іарподси, макбук , Дайсон і оте все інстаграмне що треба для понтів нью дженерейшін.
Це який рік 1990+ , нас годували +- але то було на теренах запоребрика , іноді сушеною картоплею з якої зварганили "пюре" але то в учебці , у частині (дуже невелика) годували дуже пристойно , були навіть котлети на свята , допомагали повару дружини офіцерів , посуд -кераміка а не окислений сірий алюміній учебки, вилки /ложки нержавійка.... п.с. кстати, а тебе хтось силоміць пенделями загнав у військове училище чі сам осознанно пішов? п.п.с. бачив у Кап Ярі такий склад але пустий де у землі зроблені емності бетонні кожна кубів на 20 під закваску різних капуст з помідорами...
Непонятно, что вы хотите? Мы должны выразить возмущение американским психом? Сочувствие к родственникам девушки? Что-то ещё? У нас на фронте каждый день погибают сотни ваших побратимов. В мире каждый день убивают, наверное, тысячи (десятки тысяч?) людей. ИИ пишет, что "число жертв умышленных убийств в мире за последние годы остается стабильным, составляя примерно 400-450 тысяч человек ежегодно".