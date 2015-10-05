Wirująświatła написав:запреты это костыль полумера и отсрочка решения.
Почасти так. А також - неможливість вирішити проблему іншим шляхом, взагалі чи за короткий період часу, з різних причин- технічних, чи бюрократичних. Я б сказав, що тенденція заборони самокатів вже прокотилася по ряду міст в світі, бо на те були причини.
мир не идеален. Я не понимаю принципиальную разницу между самокатом и велосипедом (электровелосипедом), что одним можно, а другим почему-то нельзя. То что самокат водителю не видно не аргумент, велосипед не существенно больше по размеру. По травмам тоже разницы нет, иные велики разгоняются до 50км/ч и при столкновении с мягким тупым телом наносят те же травмы. Мощность моторов можно ограничить законодательно. 800вт с головой. К таким запретам пока больше вопросов, чем ответов.
Banderlog написав:Удобно буде жителям в квартирах того району? Власники магазинів, обрадуються?
не обязательно лоб разбивать в порывах фанатизма. Жителям, такси и доставке товаров можно выдать пропуск на проезд этой улицей. Смысл предложения не закошмарить кого то, а разделить потоки, водятлам некомфортно с самокатами, у меня 2 раза была ситуация когда еду ПО ДОРОГЕ на скорости 40км/ч и передо мной открывается водительская дверь. Водила в зеркало не увидел самокат. Или подумал что это пешеход/привидение.
Я так розумію, водій виходив з авто що стояло на краю дороги. Він звісно мав би впевнюватися, що відкривати двері безпечно, але і ви, як учасник дорожнього руху, мали б дотримуватися безпечного інтервалу, а не нестися 40 км/год впритул до припаркованих машин. Там і пасажир міг виходити з задніх дверей, в них взагалі дзеркал немає
Згоден з вами лише частково. Велосипед (дорослий) видно набагато краще за самокат, бо він вищий. Але загалом так, вони мають бути приблизно в одній категорії. Просто велосипедисти якось не гасають по тротуарах на великій швидкості, навчилися, тому до них претензій практично немає
Faceless написав:Просто велосипедисти якось не гасають по тротуарах на великій швидкості, навчилися, тому до них претензій практично немає
тогда надо не вид транспорта запрещать, а банить нарушителей. Я по тротуарам еду со скоростью пешехода и то постоянно ребенок выскочит или вчера одна девушка снимала какой-то тик ток, стояла ко мне спиной внезапно прыгнула влево, туда где я ехал. Прямо на руль.
вы удивитесь но любая девиация сопровождается эмоциональными дефицитами у которых есть разные формы, но всегда, как правило, срезается верхний уровень т.н. "высшие" эмоции. Не видел ни одной девиации при полной сохранности эмоциональной сферы. Школьную неуспеваемость и детскую лживость я девиациями не считаю.[/quote] 1. У шизоидов эмоциональное уплощение хорошо выражено.
2. "высшие" эмоции Пояркова сменяются депрессивным состоянием. Я так думаю(с)
UA написав:У шизоидов эмоциональное уплощение хорошо выражено.
у детей с РАС, УО, СДВГ тоже. У трудных подростков заочно вижу проблемы в эмоциональной и мотивационной сферах. Психолог не пользуется термином шизофрения потому что он слишком обобщающий. Только для врачей которые с психикой не работают. Есть чёткая таблица эмоциональных, волевых, сенсорных и когнитивных нарушений (для детей и взрослых они разные). к примеру
Гипотимия - стойкое болезненное понижение настроения. Понятию гипотимия соответствует тоска, печаль, подавленность. Положительные эмоции при этом поверхностны, истощаемы или могут полностью отсутствовать. В отличие от естественного чувства печали гипотимия при психических заболеваниях отличается стойкостью.
Гипертимия - стойкое болезненное повышение настроения. Приподнятое, праздничное, жизнерадостное настроение. Отрицательные эмоции мимолетны и нестойки или вовсе отсутствуют.
Эйфория - состояние безмятежности со стремлением к созерцанию, но часто с активными действиями, которые характеризуются облегченностью.
Амбивалентность – одновременное существование взаимоисключающих эмоций (любви и ненависти, привязанности и брезгливости).
Апатия – состояние безучастности, равнодушия, безразличия, полной индифферентности к происходящему.
Симптом болезненного психического бесчувствия – при этом симптоме эмоции фактически не исчезают, но больные испытывают тягостное чувство собственной погруженности в эгоистические переживания, считают, что они неспособны сопереживать кому-либо.
Эмоциональная лабильность – чрезвычайная подвижность, неустойчивость возникновения и перемены эмоций по разным, часто сиюминутным причинам , иногда неизвестным и самому пациенту.
Паратимия – инверсия эмоций, когда аффективные реакции противоположны адекватным в данной ситуации.
Патологический аффект – кратковременное психическое расстройство, в виде взрыва аффекта, возникающий внезапно после психотравмирующей ситуации и сопровождающийся помрачением сознания с последующей амнезией всего периода психоза
Гипобулия – снижение интенсивности и уменьшение количества побуждений к деятельности, сопровождающееся регрессом ее мотивов, гипокинезией, а также субъективным ощущением усталости, беспомощности.
Абулия – отсутствие побуждений к деятельности и ее мотивов. Абулия часто сочетается с апатией, составляя при этом апато-абулический синдром.
Гипербулия – патологическое увеличение интенсивности и количества побуждений к действиям и их мотивов, приводящее к гиперкинезии.
Нарушения волевой активности могут быть на стадии борьбы мотивов, принятия решения, на этапе волевого действия. Так, неспособность принять решение, склонность к сомнениям, неуверенность в правильности действий свойственны психопатии психастенического склада. Решение действовать может приниматься мгновенно, без борьбы мотивов, под влиянием аффекта, минутного настроения или случайной прихоти, обнаруживая тем самым слабость контролирующей функции воли. Такая импульсивность поведения присуща психопатическим личностям возбудимого склада, пациентам с органическими поражениями головного мозга, наблюдаются также при психопатоподобных состояниях. Задержка волевого акта на стадии борьбы мотивов выражается амбивалентностью — сосуществованием полярных побуждений, из которых ни одно не будет реализовано или к моменту принятия решения время уходит.
Каждое из патологических влечений может быть выражено в различной степени. Принято выделять:
- обсессивное влечение ― предполагает возникновение желаний, которые больной может контролировать в соответствии с ситуацией;
- компульсивное влечение ― мощное чувство, по силе сравнимое с голодом или жаждой. Больные осознают извращенный характер влечения, пытаются сдерживать себя, но при неудовлетворении потребности у них возникает невыносимое чувство физического дискомфорта;
- импульсивное влечение – непреодолимая тяга к действиям и поступкам, которые совершаются человеком незамедлительно, как только возникает болезненное влечение, без предшествующей борьбы мотивов и без этапа принятие решения.
Среди видов импульсивных влечений наиболее распространены следующие:
Клептомания ― импульсивное стремление к воровству.
Дромомания ― непреодолимое стремление к перемене мест, бродяжничеству.
Пиромания ― стремление к совершению поджогов.
Гемблинг ― стремление к азартным играм.
Дипсомания ― непреодолимое влечение к пьянству.
Гомицидомания ― влечение к убийству.
Мифомания — непреодолимая потребность к обману, мистификации окружающих.
Копролалия — непреодолимое стремление употреблять в речи циничные ругательства. Встречается при синдроме Жиля де ля Туретта.
Симптомы психомоторных расстройств могут быть представлены возбуждением (гиперкинезия), затруднением, замедлением выполнения двигательных актов (гипокинезия) и полной обездвиженностью (акинезия).
Каталепсия, восковая гибкость при которой на фоне повышенного мышечного тонуса у больного возникает способность сохранять на длительное время приданную позу.
Пассивная подчиняемость состояния, когда у больного не возникает сопротивление изменениям положения его тела, позы, положения конечностей, в отличие от каталепсии тонус мышц не повышен.
Негативизм, характеризующийся немотивированным сопротивлением больного действиям и просьбам окружающих. Выделяют пассивный негативизм, который характеризуется тем, что больной не выполняет обращенную к нему просьбу; при активном негативизме больной выполняет противоположные требуемым действия. Негативизм может проявляться не только моторными актами, но и в речи. Мутизм (молчание) – состояние, когда больной не отвечает на вопросы и даже знаками не дает понять, что он согласен вступить в контакт с окружающими.
Импульсивность, когда больные внезапно совершают неадекватные поступки, убегают из дома, совершают агрессивные действия.
Стереотипии – многократное повторение одних и тех же движений.
Эхопраксия – повторение жестов, движений и поз окружающих.
Эхолалия – повторение слов и фраз окружающих.
Парамимия – несоответствие мимики больного поступкам и переживаниям.
Вербигерация - повторение одних и тех же слов и фраз.
Миморечь, мимоговорение – несоответствие по смыслу ответов задаваемым вопросам.
Заикание – затруднение в произношении отдельных слов или звуков, сопровождающееся нарушением плавности речи.
Дизартрия – смазанная, запинающаяся речь. Затруднения при правильной артикуляции звуков.
Логоклония – спастическое многократное повторение отдельных слогов слова.
Брадифазия – замедление речи как проявление заторможенности мышления.
Афазия – нарушение речи, характеризующееся полной или частичной утратой способности понимать чужую речь или пользоваться словами или фразами для выражения своих мыслей, обусловленное поражением коры доминантного полушария головного мозга, при отсутствии расстройств артикуляционного аппарата и слуха.
Парафазия – проявления афазии в виде неправильного построения речи.
Акатофазия – нарушение речи, употребление сходных по звучанию, но не подходящих по смыслу слов.
Логорея – неудержимость речи больного, сочетающаяся с его быстротой и многословием, с преобладанием ассоциации по созвучию и контрасту.
по эмоциональным нарушениям написаны тонны книг. эмоциональное уплощение это всего лишь один эпизод. Отдельно все всяких диагнозов идёт депрессия (БДР) которая может возникнуть у здоровых адекватных людей.
Нема місця для розділення потоків по старим вулицям. Там ледве пішоходів від автомобілів відділили і то проблемно. А так щоб пішоходам полосу, громадському транспорту полосу, мож іще полосу для їзди мотоблоками та старими жигулями з мішками картоплі на даху?) Старий фонд має купу обмежень і ганяння там на велосипедах та самокатах одне з них. Не будували кляті австріяки місто з задумкою на моноколесо.
p/s я так на слітлофорі, на червонe відкрив по бистрому пасажирські двері і збив ними пролітаючого велосипедиста, той рішив що червоне його не стосується )