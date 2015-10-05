|
Психологія та саморозвиток
Додано: Пон 06 жов, 2025 20:06
UA написав: rjkz написав:
И вопрос к Хотабу, может Бетону (если он тут появляется) и может кто еще что подскажет.
В общем, мне надо сбросить паундов 10.
Врач сказала. На самом деле надо.
Я не говорю что надо похудеть, там лишнего веса может те самые 5 кг и есть.
Может чуть больше.
С детства я был мезоморфом, благодаря спорту стал эндомезоморфом.
Никогда не был эндоморфом.
И вот, во мне было тогда 228 паундов, мне врач сказала, что если не сброшу минимум 10 паундов - будут серьезные проблемы.
И вот, к своей физической активности, была добавлена диета.
Исключены сладости, быстрые углеводы и некоторые фрукты (апельсины, бананы и тп), соки.
Практически удалена из рациона поваренная соль.
Практически убраны переработанные продукты (пельмени (ем такие, что вместо мясной начинки - шпинат).
В общем, совсем все закрутили и где-то этой весной я вышел на 205-207 паундов.
Но летом у меня уже ехала крыша и дал слабину на мороженное, фрукты и сыр (я его обожаю, но сильно набираю вес). И начал опять набирать вес.
Причем, от мороженного я буквально чувствовал что пухну.
Но там такое дело, что через 2 недели после остановки употребления мороженного все нормализуется. Как-бы то ни было, но мороженное не ем уже с месяц.
При этом рацион никак нельзя назвать располагающим к набору веса.
Утром большой свежий салат без соли с на оливковом масле и омлет из 2-х яиц с стручковой фасолью. 2 чашки (кофейные) кофе с молоком. Обед - окрошка на йогурте из овощей. С цельнозерновой питой (такая лепешка). 2 чашки кофе с молоком. Ужин - мясо или рыба со свежими овощами и слегка отваренной броколли.
Никакого гарнира. Чай. Иногда с финиками. Иногда с орехами.
В день в среднем прохожу 14 тысяч шагов, включая бег 2-3 раза в неделю.
Дома отжимаюсь от пола(подходы по 20 раз с ногами на кровати), гантели (вес небольшой, но большое количество раз (до 150). упражнение на бицепс, плечи, спину). Упражнения для пресса - ролик для пресса, халахуп с кулачками (корейский, если кто знает) и планка.
На площадке время от времени играю в волейбол и баскетбол. Не очень интенсивно, в юношестве была спортивная травма, сейчас берегу колено.
И ...мой вес сейчас вернулся к 227 паундам.
Что я делаю не так?
Знаю что большие веса могут помочь, но есть некоторая проблема с позвоночником в районе лопаток, поэтому не рискую.
Большие веса помогут набрать вес.
1. Мышечная ткань имеет больший объемный вес чем жировая.
2. Организм реагирует на большие веса созданием запасов.
Плаваю по 1 км в день. Результат положительный.
Но у меня свои показания - суставам ног торба. Присел, встать уже проблема.
Позвоночник как и всех 50+ с букетом диагнозов.
К сожалению на бассейн совсем нет времени.
Тем более каждый день.
Летом всего 2 раза был на пляже, хотя мне до него совсем близко.
Да, плаванье хорошо. 1 км я уже фиг проплыву, мало плавал в последние годы.
Додано: Пон 06 жов, 2025 20:09
барабашов написав:
Пузо согнать пресс на швед.стенке помогает
Особенно когда голова внизу, а ноги вверху
Общий жир только подсчёт калорий и тот же бег(коленям ж...) и велик.
Плаваете в море или 50метровом басике?
Именно пуза у меня нет, есть распределенный жир в районе талии, его немного, но есть.
Существует абдоминальный жир (вокруг внутренних органов), от него очень тяжело избавиться.
Додано: Пон 06 жов, 2025 20:19
Banderlog написав:
а хіба держава не регулює сімейні відносини? Не держава поставила правила гри коли чоловік втратив право власності на дітей і в нього лишилось лиш право бути банкоматом?
не соглашусь. Это регулирует общество. Падение рождаемости началось с того что женщины начали работать наравне с мужчинами. Это открыло им дорогу к независимости. Хочу рожаю хочу не рожаю.
В патриархальной семье к женщине которая не родила детей отношение было это мягко сказать нехорошее. В том селе где я жил были такие женщины (по соседству). Их как то там называли за спиной, не вспомню, с ними не общались, никогда ни на какие мероприятия не звали. Сейчас женщина без ребенка - норма.
По конструкции все люди равны и отобрать у женщин права нельзя. Но это ничего не дало бы. По конституции все должны защищать страну, но 8 лямов героически ...
Ни одна конституция не заставит делать общество то, чего оно делать не хочет. Нет никакого способа заставить женщин рожать на данном историко-культурном этапе.
Скорее всего выход через коммерцию. Те кто рожать не хотят могут это поручить другим, за деньги. По конституции у мужчин такие же права на детей как и у женщин. Но по факту нет. Где то видел статистику по усыновлению, одиноким женщинам ещё дают ребенка, а у одинокого мужчины шансов 3% . Ему просто отказывают без объяснения причины. А по конституции можно. Там есть ограничения на возраст, уровень доходы, судимость, ВИЧ, психиатрию, наркоманию. А по гендеру ограничений нет. Но социальные службы лучше знают. И тот жалкий % это скорее всего усыновление кровных родственников. Так что проблема глубже - в нашем средневековом менталитете.
Додано: Пон 06 жов, 2025 20:20
rjkz написав: барабашов написав:
Пузо согнать пресс на швед.стенке помогает
Особенно когда голова внизу, а ноги вверху
Общий жир только подсчёт калорий и тот же бег(коленям ж...) и велик.
Плаваете в море или 50метровом басике?
Именно пуза у меня нет, есть распределенный жир в районе талии, его немного, но есть.
Существует абдоминальный жир (вокруг внутренних органов), от него очень тяжело избавиться.
Судячи з всього це Вам треба нам розказувати про спорт й дієти)
як на мене Ви загнали себе. Треба більше відпочивати, лишати часу на сон. З віком чоловіки гірше відновлюються.
Можливо я не прав, но попробуйте покопати в цю сторону.
Додано: Пон 06 жов, 2025 20:25
rjkz написав:
Меня не столько проблема с весом волнует, сколько один показатель крови. Если не снизить вес, он еще выростет и будет плохо.
Я, конечно, не врач, но мне очень трудно понять, как показатель крови, любой, может непосредственно зависеть от веса, независимо от природы этого веса.
Многие врачи пользуются очень мерзким приемом: когда они не могут докопаться до сути проблемы или справиться с проблемой, они ищут способ обвинить в нерешении проблемы пациента.
Очень хочется ошибаться, но я вижу тут повод обратиться к нескольким врачам и сравнить их рекомендации.
Кстати, очень немногие врачи, при оценке нормальности показателей, учитывают возраст. Часто попытки добиться показателей двадцатилетних в нашем возрасте только вредят.
Додано: Пон 06 жов, 2025 20:33
Wirująświatła написав:
Так что проблема глубже - в нашем средневековом менталитете.
Працювати на рівні вони могли і раніше якщо не рожали. ) середньовіччя тут ні до чого. В диких племенах африки чоловіки тільки з автоматами бігають і в тіньку валяються, робота вся на жінках, но це не робить жінок вільними) вспомним трохи за совок
Додано: Пон 06 жов, 2025 20:46
Успіх написав:Так і знав, що швидше причепляться до розлученої сім'ї))
А до нормальної?
Де сприяння держави в народжуваності???
В піднятті демографії?
То ясна річ, що будуть заводити по 2 кота, чи по 2 собаки, а не хоча б 1 дитину!
Ви думаєте, кота чи собаку дешево утримувати?
Додано: Пон 06 жов, 2025 20:47
Успіх написав: Hotab написав:
Ти хочеш цукерок своїм дітям
Не цукерок!
А сприяння держави у тому, щоб більшість бажали заводити/виховувати дитину/дітей!
- безкоштовні садочки, школи(без всяких збирань грошей на штори і т.п.), різноманітні гуртки, басейни і т.д., і т.п.!
Он ніби недавно прийняли новий закон про підтримку при народженні дитини. Вам як?
Додано: Пон 06 жов, 2025 20:56
Faceless написав:
Ви думаєте, кота чи собаку дешево утримувати?
з котом і псом є два способи. Він або дістається за грубі гроші або просто зявляється за безплатно й нізвідки, так само і з їх утриманням)
Додано: Пон 06 жов, 2025 21:03
rjkz
Все ж спробуйте вийти з теплої ванни))
Не буде результату, то не будете , але спробуйте
Ну тобто змініть структуру занять, почніть робити те, що не хочеться.,
Ок, якщо суглоби ніг відмовляються вантажитись через «не хочу», спробуйте гребний тренажер. Тільки не на силу, а на кардіо. Тобто вам не убитись за 30 хвилин треба, а на напів-лайті відгребти годину. Пульс тримайте 120-130. Якщо толерантні до навантажень, можете 140. Але відгребіть годину. І так хочаб 3-4 рази на тиждень.
Ну і да, з отими спасатєльними кругами на животі і боках то ж планка животворяща. Включно з боковою. Хоча б 4 рази по 1 хвилині. Щодня. Якщо втягнутий , то по 2.
Ну і ще момент… Після 45 організм дійсно наче запамʼятовую вагу і позбавляється неохоче. Але доволі охоче міняє структуру цієї ваги. Тобто якщо у вас від бігу розпухли ноги, чи від греблі - плечі , але вага без змін, то десь у вас зникло. Або вісцеральний жир, або на боках чи сіськах згоріло. Що теж непогано, як для здоровʼя, так і для зовнішнього вигляду
