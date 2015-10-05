|
Психологія та саморозвиток
Додано: Пон 06 жов, 2025 23:47
Wirująświatła написав:Hotab
в то время и в той местности про которую я говорил отказаться от работы было нереально от слова вообще. Разве что сбежать из дома. Мама что то рассказывала про работу на колхозных полях, но в моем детстве мы работали исключительно на себя, никаких колхозов/совхозов не помню.
Ну я все ж про молодших. Обом синам старших братів (обидва сини - ойтішники) по 25 з гаком .
Тобто це все гаджетне покоління. Але на диво обидва дуже толкові. Швидко вийшли на високі зарплати. Ну і обидва вкусили сільської праці по самі не балуйся
Додано: Пон 06 жов, 2025 23:51
Hotab к счастью или наоборот ни одного живого атишника в жизни не видел. Попадались сисадмины, но то не айтишники, сисадмином и я могу быть.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Вів 07 жов, 2025 00:29, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 06 жов, 2025 23:51
Banderlog написав: flyman написав:
Давай по циганськи, пальцем в небо
Я не поняв, ти за кого, за державу чи за медведя.
Тут з долярчиком складаю бізнес план
я? Я так... цифрами балуюсь)
Короч той оболтус протягом 10р по 5т доляриків вкладає. І вже б мож розраховувати на капіталізацію вложєній)
Але по статистиці до цього періоду половина шлюбів розпадається і ставка згорає, обнуляється.
І це не кінець а тіко начало кінця...
Здається справедливо б якийсь фонд гарантування вкладів?
Тільки декомунізований Держпереляк СРСР давав 100%. Тепер капіталізм із людським обличчям але чисто символічно у формі 3го прямого пальця.
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 06 жов, 2025 23:53, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 07 жов, 2025 00:14
Hotab написав:Wirująświatła
Мій старший (він насправді середній) так , але в лайтовій версіі, ростив свого сина. Ясно що не бив і не принижував, але до сільської роботи активно залучав аж до студентства його . Пояснював тим, що «щоб ти ненавидів сільський труд, добре вчився і виїхав з села». В принципі все вийшло, він непоганий айтішник, як бонус - з прямими руками. Але канєш в дитячих колясках з епіка плитку не возить 😅😅😅 ( в принципі я якби таке побачив, подумав би що людину санітари шукають)
Чтобы "виїхав з села", мы уже добились. По разным данным горожан от 69 до 74%.
В городе как-то сложно поручить детям "пасти овец, гусей, уток. Участвовать в заготовке сена и дров и ходить в лес за ягодами грибами, сбор своего урожая".
Т.е. такие возможности приобщения детей к взрослой жизни просто исчезли. Новые у нас пока не придумали. Уже писал - в Германии внука (точнее, всех детей) в школе обязали найти работу и поработать весной неделю. Сейчас повтор осенью.
Додано: Вів 07 жов, 2025 00:31
тяга к селу это неплохо. У меня такого нет. Максимум что бы желал какую то оранжерею экзотических цветов/фруктов.
Додано: Вів 07 жов, 2025 01:39
flyman написав: rjkz написав:
И вопрос к Хотабу, может Бетону (если он тут появляется) и может кто еще что подскажет.
В общем, мне надо сбросить паундов 10.
Врач сказала. На самом деле надо.
Я не говорю что надо похудеть, там лишнего веса может те самые 5 кг и есть.
Может чуть больше.
С детства я был мезоморфом, благодаря спорту стал эндомезоморфом.
Никогда не был эндоморфом.
И вот, во мне было тогда 228 паундов, мне врач сказала, что если не сброшу минимум 10 паундов - будут серьезные проблемы.
И вот, к своей физической активности, была добавлена диета.
Исключены сладости, быстрые углеводы и некоторые фрукты (апельсины, бананы и тп), соки.
Практически удалена из рациона поваренная соль.
Практически убраны переработанные продукты (пельмени (ем такие, что вместо мясной начинки - шпинат).
В общем, совсем все закрутили и где-то этой весной я вышел на 205-207 паундов.
Но летом у меня уже ехала крыша и дал слабину на мороженное, фрукты и сыр (я его обожаю, но сильно набираю вес). И начал опять набирать вес.
Причем, от мороженного я буквально чувствовал что пухну.
Но там такое дело, что через 2 недели после остановки употребления мороженного все нормализуется. Как-бы то ни было, но мороженное не ем уже с месяц.
При этом рацион никак нельзя назвать располагающим к набору веса.
Утром большой свежий салат без соли с на оливковом масле и омлет из 2-х яиц с стручковой фасолью. 2 чашки (кофейные) кофе с молоком. Обед - окрошка на йогурте из овощей. С цельнозерновой питой (такая лепешка). 2 чашки кофе с молоком. Ужин - мясо или рыба со свежими овощами и слегка отваренной броколли.
Никакого гарнира. Чай. Иногда с финиками. Иногда с орехами.
В день в среднем прохожу 14 тысяч шагов, включая бег 2-3 раза в неделю.
Дома отжимаюсь от пола(подходы по 20 раз с ногами на кровати), гантели (вес небольшой, но большое количество раз (до 150). упражнение на бицепс, плечи, спину). Упражнения для пресса - ролик для пресса, халахуп с кулачками (корейский, если кто знает) и планка.
На площадке время от времени играю в волейбол и баскетбол. Не очень интенсивно, в юношестве была спортивная травма, сейчас берегу колено.
И ...мой вес сейчас вернулся к 227 паундам.
Что я делаю не так?
Знаю что большие веса могут помочь, но есть некоторая проблема с позвоночником в районе лопаток, поэтому не рискую.
Саме дієве, змінити стиль життя. Це веде за собою зміну харчування та активності.
Ээээ. Например?
Додано: Вів 07 жов, 2025 01:44
anduzenko написав: rjkz написав:
И вопрос к Хотабу, может Бетону (если он тут появляется) и может кто еще что подскажет.
В общем, мне надо сбросить паундов 10.
Врач сказала. На самом деле надо.
Я не говорю что надо похудеть, там лишнего веса может те самые 5 кг и есть.
Может чуть больше.
С детства я был мезоморфом, благодаря спорту стал эндомезоморфом.
Никогда не был эндоморфом.
И вот, во мне было тогда 228 паундов, мне врач сказала, что если не сброшу минимум 10 паундов - будут серьезные проблемы.
И вот, к своей физической активности, была добавлена диета.
Исключены сладости, быстрые углеводы и некоторые фрукты (апельсины, бананы и тп), соки.
Практически удалена из рациона поваренная соль.
Практически убраны переработанные продукты (пельмени (ем такие, что вместо мясной начинки - шпинат).
В общем, совсем все закрутили и где-то этой весной я вышел на 205-207 паундов.
Но летом у меня уже ехала крыша и дал слабину на мороженное, фрукты и сыр (я его обожаю, но сильно набираю вес). И начал опять набирать вес.
Причем, от мороженного я буквально чувствовал что пухну.
Но там такое дело, что через 2 недели после остановки употребления мороженного все нормализуется. Как-бы то ни было, но мороженное не ем уже с месяц.
При этом рацион никак нельзя назвать располагающим к набору веса.
Утром большой свежий салат без соли с на оливковом масле и омлет из 2-х яиц с стручковой фасолью. 2 чашки (кофейные) кофе с молоком. Обед - окрошка на йогурте из овощей. С цельнозерновой питой (такая лепешка). 2 чашки кофе с молоком. Ужин - мясо или рыба со свежими овощами и слегка отваренной броколли.
Никакого гарнира. Чай. Иногда с финиками. Иногда с орехами.
В день в среднем прохожу 14 тысяч шагов, включая бег 2-3 раза в неделю.
Дома отжимаюсь от пола(подходы по 20 раз с ногами на кровати), гантели (вес небольшой, но большое количество раз (до 150). упражнение на бицепс, плечи, спину). Упражнения для пресса - ролик для пресса, халахуп с кулачками (корейский, если кто знает) и планка.
На площадке время от времени играю в волейбол и баскетбол. Не очень интенсивно, в юношестве была спортивная травма, сейчас берегу колено.
И ...мой вес сейчас вернулся к 227 паундам.
Что я делаю не так?
Знаю что большие веса могут помочь, но есть некоторая проблема с позвоночником в районе лопаток, поэтому не рискую.
Уполовинить порции
Иначе - никак
Если нет силы воли, попроси у врача таблетки для подавления голода
Спасибо, не знал чтто есть такие таблетки.
Уполовинить порции?
Я просто не знаю насколько имеет смысл уполовинивать то, что не особо может вести к набору веса.
Яйца? Запеченная красная рыба? Курица?
свежий салат без соли? Брокколи?
Попробую спросить таблетку.
Но чтобы не было как в том анекдоте про сдохшую лошадь.
Додано: Вів 07 жов, 2025 01:45
rjkz
Ээээ. Например?
Там посилання на блог))
Додано: Вів 07 жов, 2025 02:02
ЛАД написав: Сибарит написав:
Сдается мне, что Вы не так выбрали врача.
rjkz написав:
Что я делаю не так?
Очень многие пользуются формулами веса, не обращая внимания на структуру. Они привыкли, что вес от жира, а не от мышц, которые весят больше.
Единственное, что я вижу лишнее - это финики и молоко в кофе. Но это мелочи.
Можно, конечно, уменьшить физические нагрузки с одновременным уменьшением порций, но стоит ли это делать?
Возможно, и так. rjkz
, вам тут много советов дали но, по-моему, прав anduzenko
.
Ходить по совету Hotab
"а "по 1.5 -2 часа в режиме пульса 120+-" я, к сожалению, уже не могу.
А вот уменьшение порций помогает очень легко и быстро. Причём, практически не важно, что именно есть, главное количество еды. Но тут важно, чтобы вы были заняты и еды не было под рукой - чтобы не возникало желания съесть что-нибудь просто мимоходом. Неважно, печенье или бутерброд. Не знаю, как у кого, у меня это обходится без ощущения голода. Главное, чтобы не было что-нибудь готовое и под рукой.
Спасибо.
У меня нет привычки перекусывать.
Завтракаю, обедаю и ужинаю.
Вот если не ужинать, то немнооого вес снижается, но ночью просыпаюсь от сильного голода.
Очень редко ем гарниры.
Иногда картофель, очень редко рис, чаше гречку. Макароны давно уже едим цельнозерновые и тоже редко. К примеру, сегодня вторник, на этой и прошлой неделе я гарнир не ел. От яиц люди, насколько я знаю, не поправляются. От брокколи, свежих овощей тоже.
И, к слову, я в общем-то и не поправляюсь.
Я просто тупо болтаюсь в диапазоне 220-228 паундов (сорри, весы в паундах, я уже не перевожу в кг).
Лет в 16 я весил весной 96 кг, все лето ездил практически не слезая на велике вниз и вверх по Подольскому спуску (кто знает что это такое), играл с утра до ночи в футбол. И забыывал есть.
Да, я за лето (о чудо!) дошел до 80 кг (чего потом никогда не было), но на начало следующего лета было уже 98, еще через год 106. Причем в институте я и не спал и не ел. Не было ни аппетита ни времени.
И вес ниже 100 не уходил.
ХЗ, может особенности организма.
Хотя в то время у меня под книги иногда жор нападал. Если кто знает Рекса Стаута, тот поймет, там без вариантов.
Но, блин, у меня тогда потяжелее гантели были и гири 16 и 24 кг. Я их с собой не взял, по понятным причинам. А тут обзавелся полегче, чтобы подрастающее поколение приобщать и сам ими занимаюсь.
Додано: Вів 07 жов, 2025 02:19
rjkz написав: барабашов написав:
Пузо согнать пресс на швед.стенке помогает
Особенно когда голова внизу, а ноги вверху
Общий жир только подсчёт калорий и тот же бег(коленям ж...) и велик.
Плаваете в море или 50метровом басике?
Именно пуза у меня нет, есть распределенный жир в районе талии, его немного, но есть.
Существует абдоминальный жир (вокруг внутренних органов), от него очень тяжело избавиться.
Внутренний жир никому не мешает пока не выпирает складками
У вас наверно не выпирает потому что гамбургеры по 5 фунтов за раз вы точно не едите
Если подозрение на диабет и вас так врач хочет вывести из зоны риска то ищите другого врача(при вашем рационе аскета)
Не дай аллах вам сбросить вес с двусторонней пневмонией(23кг за квартал, потом ещё чутка, рёбра на спине у сидящего сгорбившись были видны ) или от чего то похуже, что тем не менее у вас и в Израиле прекрасно лечат.
