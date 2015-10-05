Форуми / Все про гроші: інші

#<1 ... 753754755756> Додано: Пон 06 жов, 2025 23:47 Wirująświatła написав: Hotab в то время и в той местности про которую я говорил отказаться от работы было нереально от слова вообще. Разве что сбежать из дома. Мама что то рассказывала про работу на колхозных полях, но в моем детстве мы работали исключительно на себя, никаких колхозов/совхозов не помню. в то время и в той местности про которую я говорил отказаться от работы было нереально от слова вообще. Разве что сбежать из дома. Мама что то рассказывала про работу на колхозных полях, но в моем детстве мы работали исключительно на себя, никаких колхозов/совхозов не помню.

Ну я все ж про молодших. Обом синам старших братів (обидва сини - ойтішники) по 25 з гаком .

Ну я все ж про молодших. Обом синам старших братів (обидва сини - ойтішники) по 25 з гаком .

Тобто це все гаджетне покоління. Але на диво обидва дуже толкові. Швидко вийшли на високі зарплати. Ну і обидва вкусили сільської праці по самі не балуйся

Я не поняв, ти за кого, за державу чи за медведя.

Тут з долярчиком складаю бізнес план



Я не поняв, ти за кого, за державу чи за медведя.

Тут з долярчиком складаю бізнес план Давай по циганськи, пальцем в небоЯ не поняв, ти за кого, за державу чи за медведя.Тут з долярчиком складаю бізнес план я? Я так... цифрами балуюсь)

Короч той оболтус протягом 10р по 5т доляриків вкладає. І вже б мож розраховувати на капіталізацію вложєній)

Але по статистиці до цього періоду половина шлюбів розпадається і ставка згорає, обнуляється.

І це не кінець а тіко начало кінця...

Здається справедливо б якийсь фонд гарантування вкладів? я? Я так... цифрами балуюсь)Короч той оболтус протягом 10р по 5т доляриків вкладає. І вже б мож розраховувати на капіталізацію вложєній)Але по статистиці до цього періоду половина шлюбів розпадається і ставка згорає, обнуляється.І це не кінець а тіко начало кінця...Здається справедливо б якийсь фонд гарантування вкладів?

Тільки декомунізований Держпереляк СРСР давав 100%. Тепер капіталізм із людським обличчям але чисто символічно у формі 3го прямого пальця.

Повідомлень: 41075 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1614 раз. Подякували: 2860 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 жов, 2025 00:14 Hotab написав: Wirująświatła

Мій старший (він насправді середній) так , але в лайтовій версіі, ростив свого сина. Ясно що не бив і не принижував, але до сільської роботи активно залучав аж до студентства його . Пояснював тим, що «щоб ти ненавидів сільський труд, добре вчився і виїхав з села». В принципі все вийшло, він непоганий айтішник, як бонус - з прямими руками. Але канєш в дитячих колясках з епіка плитку не возить 😅😅😅 ( в принципі я якби таке побачив, подумав би що людину санітари шукають) Мій старший (він насправді середній) так , але в лайтовій версіі, ростив свого сина. Ясно що не бив і не принижував, але до сільської роботи активно залучав аж до студентства його . Пояснював тим, що «щоб ти ненавидів сільський труд, добре вчився і виїхав з села». В принципі все вийшло, він непоганий айтішник, як бонус - з прямими руками. Але канєш в дитячих колясках з епіка плитку не возить 😅😅😅 ( в принципі я якби таке побачив, подумав би що людину санітари шукають)

Чтобы "виїхав з села", мы уже добились. По разным данным горожан от 69 до 74%.

В городе как-то сложно поручить детям "пасти овец, гусей, уток. Участвовать в заготовке сена и дров и ходить в лес за ягодами грибами, сбор своего урожая".

Чтобы "виїхав з села", мы уже добились. По разным данным горожан от 69 до 74%.

В городе как-то сложно поручить детям "пасти овец, гусей, уток. Участвовать в заготовке сена и дров и ходить в лес за ягодами грибами, сбор своего урожая".

Т.е. такие возможности приобщения детей к взрослой жизни просто исчезли. Новые у нас пока не придумали. Уже писал - в Германии внука (точнее, всех детей) в школе обязали найти работу и поработать весной неделю. Сейчас повтор осенью.

тяга к селу это неплохо. У меня такого нет. Максимум что бы желал какую то оранжерею экзотических цветов/фруктов.

В общем, мне надо сбросить паундов 10.

Врач сказала. На самом деле надо.

Я не говорю что надо похудеть, там лишнего веса может те самые 5 кг и есть.

Может чуть больше.

С детства я был мезоморфом, благодаря спорту стал эндомезоморфом.

Никогда не был эндоморфом.

И вот, во мне было тогда 228 паундов, мне врач сказала, что если не сброшу минимум 10 паундов - будут серьезные проблемы.

И вот, к своей физической активности, была добавлена диета.

Исключены сладости, быстрые углеводы и некоторые фрукты (апельсины, бананы и тп), соки.

Практически удалена из рациона поваренная соль.

Практически убраны переработанные продукты (пельмени (ем такие, что вместо мясной начинки - шпинат).

В общем, совсем все закрутили и где-то этой весной я вышел на 205-207 паундов.

Но летом у меня уже ехала крыша и дал слабину на мороженное, фрукты и сыр (я его обожаю, но сильно набираю вес). И начал опять набирать вес.

Причем, от мороженного я буквально чувствовал что пухну.

Но там такое дело, что через 2 недели после остановки употребления мороженного все нормализуется. Как-бы то ни было, но мороженное не ем уже с месяц.

При этом рацион никак нельзя назвать располагающим к набору веса.

Утром большой свежий салат без соли с на оливковом масле и омлет из 2-х яиц с стручковой фасолью. 2 чашки (кофейные) кофе с молоком. Обед - окрошка на йогурте из овощей. С цельнозерновой питой (такая лепешка). 2 чашки кофе с молоком. Ужин - мясо или рыба со свежими овощами и слегка отваренной броколли.

Никакого гарнира. Чай. Иногда с финиками. Иногда с орехами.

В день в среднем прохожу 14 тысяч шагов, включая бег 2-3 раза в неделю.

Дома отжимаюсь от пола(подходы по 20 раз с ногами на кровати), гантели (вес небольшой, но большое количество раз (до 150). упражнение на бицепс, плечи, спину). Упражнения для пресса - ролик для пресса, халахуп с кулачками (корейский, если кто знает) и планка.

На площадке время от времени играю в волейбол и баскетбол. Не очень интенсивно, в юношестве была спортивная травма, сейчас берегу колено.

И ...мой вес сейчас вернулся к 227 паундам.

Что я делаю не так?

Знаю что большие веса могут помочь, но есть некоторая проблема с позвоночником в районе лопаток, поэтому не рискую. И вопрос к Хотабу, может Бетону (если он тут появляется) и может кто еще что подскажет.В общем, мне надо сбросить паундов 10.Врач сказала. На самом деле надо.Я не говорю что надо похудеть, там лишнего веса может те самые 5 кг и есть.Может чуть больше.С детства я был мезоморфом, благодаря спорту стал эндомезоморфом.Никогда не был эндоморфом.И вот, во мне было тогда 228 паундов, мне врач сказала, что если не сброшу минимум 10 паундов - будут серьезные проблемы.И вот, к своей физической активности, была добавлена диета.Исключены сладости, быстрые углеводы и некоторые фрукты (апельсины, бананы и тп), соки.Практически удалена из рациона поваренная соль.Практически убраны переработанные продукты (пельмени (ем такие, что вместо мясной начинки - шпинат).В общем, совсем все закрутили и где-то этой весной я вышел на 205-207 паундов.Но летом у меня уже ехала крыша и дал слабину на мороженное, фрукты и сыр (я его обожаю, но сильно набираю вес). И начал опять набирать вес.Причем, от мороженного я буквально чувствовал что пухну.Но там такое дело, что через 2 недели после остановки употребления мороженного все нормализуется. Как-бы то ни было, но мороженное не ем уже с месяц.При этом рацион никак нельзя назвать располагающим к набору веса.Утром большой свежий салат без соли с на оливковом масле и омлет из 2-х яиц с стручковой фасолью. 2 чашки (кофейные) кофе с молоком. Обед - окрошка на йогурте из овощей. С цельнозерновой питой (такая лепешка). 2 чашки кофе с молоком. Ужин - мясо или рыба со свежими овощами и слегка отваренной броколли.Никакого гарнира. Чай. Иногда с финиками. Иногда с орехами.В день в среднем прохожу 14 тысяч шагов, включая бег 2-3 раза в неделю.Дома отжимаюсь от пола(подходы по 20 раз с ногами на кровати), гантели (вес небольшой, но большое количество раз (до 150). упражнение на бицепс, плечи, спину). Упражнения для пресса - ролик для пресса, халахуп с кулачками (корейский, если кто знает) и планка.На площадке время от времени играю в волейбол и баскетбол. Не очень интенсивно, в юношестве была спортивная травма, сейчас берегу колено.И ...мой вес сейчас вернулся к 227 паундам.Что я делаю не так?Знаю что большие веса могут помочь, но есть некоторая проблема с позвоночником в районе лопаток, поэтому не рискую.

Саме дієве, змінити стиль життя. Це веде за собою зміну харчування та активності.

Ээээ. Например?



Там посилання на блог))

Уполовинить порции

Иначе - никак

Если нет силы воли, попроси у врача таблетки для подавления голода Уполовинить порцииИначе - никакЕсли нет силы воли, попроси у врача таблетки для подавления голода



Спасибо, не знал чтто есть такие таблетки.

Уполовинить порции?

Я просто не знаю насколько имеет смысл уполовинивать то, что не особо может вести к набору веса.

Яйца? Запеченная красная рыба? Курица?

свежий салат без соли? Брокколи?

Попробую спросить таблетку.

Но чтобы не было как в том анекдоте про сдохшую лошадь. Спасибо, не знал чтто есть такие таблетки.Уполовинить порции?Я просто не знаю насколько имеет смысл уполовинивать то, что не особо может вести к набору веса.Яйца? Запеченная красная рыба? Курица?свежий салат без соли? Брокколи?Попробую спросить таблетку.Но чтобы не было как в том анекдоте про сдохшую лошадь. rjkz

Стиль життя))

Там посилання на блог))

Там посилання на блог)) Там посилання на блог)) Hotab Повідомлень: 16608 З нами з: 15.02.09 Подякував: 394 раз. Подякували: 2502 раз. Профіль 4 4 4 ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 жов, 2025 02:02 ЛАД написав: Сибарит написав: rjkz написав: Что я делаю не так? Что я делаю не так?

Сдается мне, что Вы не так выбрали врача.

Очень многие пользуются формулами веса, не обращая внимания на структуру. Они привыкли, что вес от жира, а не от мышц, которые весят больше.

Единственное, что я вижу лишнее - это финики и молоко в кофе. Но это мелочи.

Можно, конечно, уменьшить физические нагрузки с одновременным уменьшением порций, но стоит ли это делать? Очень многие пользуются формулами веса, не обращая внимания на структуру. Они привыкли, что вес от жира, а не от мышц, которые весят больше.Единственное, что я вижу лишнее - это финики и молоко в кофе. Но это мелочи.Можно, конечно, уменьшить физические нагрузки с одновременным уменьшением порций, но стоит ли это делать?

Возможно, и так.



rjkz, вам тут много советов дали но, по-моему, прав anduzenko.

Ходить по совету Hotab"а "по 1.5 -2 часа в режиме пульса 120+-" я, к сожалению, уже не могу.

А вот уменьшение порций помогает очень легко и быстро. Причём, практически не важно, что именно есть, главное количество еды. Но тут важно, чтобы вы были заняты и еды не было под рукой - чтобы не возникало желания съесть что-нибудь просто мимоходом. Неважно, печенье или бутерброд. Не знаю, как у кого, у меня это обходится без ощущения голода. Главное, чтобы не было что-нибудь готовое и под рукой. Возможно, и так., вам тут много советов дали но, по-моему, правХодить по совету"а "по 1.5 -2 часа в режиме пульса 120+-" я, к сожалению, уже не могу.А вот уменьшение порций помогает очень легко и быстро. Причём, практически не важно, что именно есть, главное количество еды. Но тут важно, чтобы вы были заняты и еды не было под рукой - чтобы не возникало желания съесть что-нибудь просто мимоходом. Неважно, печенье или бутерброд. Не знаю, как у кого, у меня это обходится без ощущения голода. Главное, чтобы не было что-нибудь готовое и под рукой.



Спасибо.

У меня нет привычки перекусывать.

Завтракаю, обедаю и ужинаю.

Вот если не ужинать, то немнооого вес снижается, но ночью просыпаюсь от сильного голода.

Очень редко ем гарниры.

Иногда картофель, очень редко рис, чаше гречку. Макароны давно уже едим цельнозерновые и тоже редко. К примеру, сегодня вторник, на этой и прошлой неделе я гарнир не ел. От яиц люди, насколько я знаю, не поправляются. От брокколи, свежих овощей тоже.

И, к слову, я в общем-то и не поправляюсь.

Я просто тупо болтаюсь в диапазоне 220-228 паундов (сорри, весы в паундах, я уже не перевожу в кг).

Лет в 16 я весил весной 96 кг, все лето ездил практически не слезая на велике вниз и вверх по Подольскому спуску (кто знает что это такое), играл с утра до ночи в футбол. И забыывал есть.

Да, я за лето (о чудо!) дошел до 80 кг (чего потом никогда не было), но на начало следующего лета было уже 98, еще через год 106. Причем в институте я и не спал и не ел. Не было ни аппетита ни времени.

И вес ниже 100 не уходил.

ХЗ, может особенности организма.

Хотя в то время у меня под книги иногда жор нападал. Если кто знает Рекса Стаута, тот поймет, там без вариантов.

Спасибо.

У меня нет привычки перекусывать.

Завтракаю, обедаю и ужинаю.

Вот если не ужинать, то немнооого вес снижается, но ночью просыпаюсь от сильного голода.

Очень редко ем гарниры.

Иногда картофель, очень редко рис, чаше гречку. Макароны давно уже едим цельнозерновые и тоже редко. К примеру, сегодня вторник, на этой и прошлой неделе я гарнир не ел. От яиц люди, насколько я знаю, не поправляются. От брокколи, свежих овощей тоже.

И, к слову, я в общем-то и не поправляюсь.

Я просто тупо болтаюсь в диапазоне 220-228 паундов (сорри, весы в паундах, я уже не перевожу в кг).

Лет в 16 я весил весной 96 кг, все лето ездил практически не слезая на велике вниз и вверх по Подольскому спуску (кто знает что это такое), играл с утра до ночи в футбол. И забыывал есть.

Да, я за лето (о чудо!) дошел до 80 кг (чего потом никогда не было), но на начало следующего лета было уже 98, еще через год 106. Причем в институте я и не спал и не ел. Не было ни аппетита ни времени.

И вес ниже 100 не уходил.

ХЗ, может особенности организма.

Хотя в то время у меня под книги иногда жор нападал. Если кто знает Рекса Стаута, тот поймет, там без вариантов.

Но, блин, у меня тогда потяжелее гантели были и гири 16 и 24 кг. Я их с собой не взял, по понятным причинам. А тут обзавелся полегче, чтобы подрастающее поколение приобщать и сам ими занимаюсь.

Повідомлень: 17819 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8719 раз. Подякували: 5505 раз. Профіль 10 6 7 ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 жов, 2025 02:19 rjkz написав: барабашов написав: Пузо согнать пресс на швед.стенке помогает

Особенно когда голова внизу, а ноги вверху

Общий жир только подсчёт калорий и тот же бег(коленям ж...) и велик.

Плаваете в море или 50метровом басике? Пузо согнать пресс на швед.стенке помогаетОсобенно когда голова внизу, а ноги вверхуОбщий жир только подсчёт калорий и тот же бег(коленям ж...) и велик.Плаваете в море или 50метровом басике?



Именно пуза у меня нет, есть распределенный жир в районе талии, его немного, но есть.

Существует абдоминальный жир (вокруг внутренних органов), от него очень тяжело избавиться. Именно пуза у меня нет, есть распределенный жир в районе талии, его немного, но есть.Существует абдоминальный жир (вокруг внутренних органов), от него очень тяжело избавиться.

Внутренний жир никому не мешает пока не выпирает складками

У вас наверно не выпирает потому что гамбургеры по 5 фунтов за раз вы точно не едите

Если подозрение на диабет и вас так врач хочет вывести из зоны риска то ищите другого врача(при вашем рационе аскета)

Не дай аллах вам сбросить вес с двусторонней пневмонией(23кг за квартал, потом ещё чутка, рёбра на спине у сидящего сгорбившись были видны ) или от чего то похуже, что тем не менее у вас и в Израиле прекрасно лечат. Внутренний жир никому не мешает пока не выпирает складкамиУ вас наверно не выпирает потому что гамбургеры по 5 фунтов за раз вы точно не едитеЕсли подозрение на диабет и вас так врач хочет вывести из зоны риска то ищите другого врача(при вашем рационе аскета)Не дай аллах вам сбросить вес с двусторонней пневмонией(23кг за квартал, потом ещё чутка, рёбра на спине у сидящего сгорбившись были видны ) или от чего то похуже, что тем не менее у вас и в Израиле прекрасно лечат. барабашов

