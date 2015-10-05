RSS
Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
  #
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 03:20

  Hotab написав:rjkz
Я не фанат Зе (ніколи не був і не буду), але ваші слова мудрі. Неістово плюсую.


Я не фанат будь кого.
Але не можна ставити все з ніг на голову.
Не можна прирівнювати (це що робить Трамп) агресора й жертву агресії.
Ну ніяк не можна!
Але...але світ змінюється. Вже змінився.
Сила Права змінилася правом Сили.
Хто сільнійший тот й правий.
Нікому не можна вірити.
Тількі у власні сили.
Якщо Україну змусять щось підписати під будь які гарантії - цьому не можна вірити.
Україні пропонують "корейський варіант"? Чому не уточнюють, що в Кореї розташована найпотужніша база ЗС США включно з флотом й авіацією.
Я був там поряд. Вона існує.
Але й в Афганістані була американська армія.
Й вона пішла звідти. Дуже поспішки. Й американське спорядження й зброю захопили таліби.
Тож про яку присутність будь кого може йти мова, якщо цей "хтось" в один день сяде на свої "прекрасні літаки" та втече?
ЗСУ нікуди не втече. Тож вірити можна тільки в свою армію. Це не високі слова, це - сумна реальність світу який є зараз.
Й странам НАТО нема на що розраховувати - ніхто не буде воювати ні за Естонію ні за Латвію ні за Литву. А на Польщу пуйло поки що нападати й не буде.
Думаєте вони цього не розуміють? Ще й як розуміють.
Тому й допомогають Україні захищатися, але так щоб подовше. Бо поки хижак зайнятий однією жертвою він не дуже дивиться на кого ще напасти.
А за той час поки йде війна в Україні...або емір або ще щось.
rjkz
