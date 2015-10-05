Форуми / Все про гроші: інші

Додано: П'ят 10 жов, 2025 03:20

Я не фанат Зе (ніколи не був і не буду), але ваші слова мудрі. Неістово плюсую. Я не фанат Зе (ніколи не був і не буду), але ваші слова мудрі. Неістово плюсую.



Я не фанат будь кого.

Але не можна ставити все з ніг на голову.

Не можна прирівнювати (це що робить Трамп) агресора й жертву агресії.

Ну ніяк не можна!

Але...але світ змінюється. Вже змінився.

Сила Права змінилася правом Сили.

Хто сільнійший тот й правий.

Нікому не можна вірити.

Тількі у власні сили.

Якщо Україну змусять щось підписати під будь які гарантії - цьому не можна вірити.

Україні пропонують "корейський варіант"? Чому не уточнюють, що в Кореї розташована найпотужніша база ЗС США включно з флотом й авіацією.

Я був там поряд. Вона існує.

Але й в Афганістані була американська армія.

Й вона пішла звідти. Дуже поспішки. Й американське спорядження й зброю захопили таліби.

Тож про яку присутність будь кого може йти мова, якщо цей "хтось" в один день сяде на свої "прекрасні літаки" та втече?

ЗСУ нікуди не втече. Тож вірити можна тільки в свою армію. Це не високі слова, це - сумна реальність світу який є зараз.

Й странам НАТО нема на що розраховувати - ніхто не буде воювати ні за Естонію ні за Латвію ні за Литву. А на Польщу пуйло поки що нападати й не буде.

Думаєте вони цього не розуміють? Ще й як розуміють.

Тому й допомогають Україні захищатися, але так щоб подовше. Бо поки хижак зайнятий однією жертвою він не дуже дивиться на кого ще напасти.

