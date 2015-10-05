Banderlog написав:там база флота була і до того з часів катерини 2, крим це контроль над чорним морем
Тогда ее присутствие было естественным. Прежде всего, это был контроль над нами. Роль зерна сильно уменьшилась с началом торговли нефтью и газом.
Нафта і газ це як торгівля пушниною... воно мало стосується "маленького українця" ) пересічної людини. це хитка основа для імперського проекту. Хоть про важливість енергії спорити не буду, но продавати її напряму, така собі ідея, навіть зерно, дає роботу більшій кількості людей.
rjkz написав:Про то я не в курсі, вибачаюсь. Що значить "сортова мобілізація"?
Бронь та відсрочка дуже дивним категоріям М 25-60.
В критичній інфраструктурі працює максиму 10% від тих кому надана бронь. Ви можете повернутися в Україну піти на магістратуру і отримати відсрочку від мобілізації. Легенди про не той ВОС напевно будуть оспівувати в піснях. Ті хто ховається по дачах, в якісь мірі це їх реакція на такий стан справ. Як то кажуть не хочуть бути крайніми або "рудими". Чекають коли система завалиться. Ті хто отримав захист від мобілізації кричать - хапай їх. Всі ознаки "потужної перемоги"... У Асада було простіше і зрозуміліше - заплатив не мобілізують.
Hotab написав:Ніяка мобілізація не здавалась би справедливою для того, кого мобілізують . Жити хочуть всі. І завжди буде хтось , на кого можна було б показати пальцем «а чому його не забрали, а мене вже беруть». Навіть при найчесніший мобілізації вищали б «хай спочатку он він». В принципі що і робить від страху абирвалг. Він же не справедливість шукає, йому страшно що його можуть схопити і вже зараз він зарані показує пальцем «он його забирайте поперед мене». Завжди ще модна пошукати несправедливість (при навіть найчесніший мобілізації), що один штурмовик, другий артилерист, а третій взагалі в ППО Львова. Було б бажання шукати несправедливість
Нацисти євреїв в газові камери коли заводили казали то в душ...дезінфекція... не робили завчасної паніки. Зеленський підписав закон в якому чітко прописав хто якого сорту. Хто буде жити, а хто сдохне. абирвалг себе в сорті якій залишили жити не знайшов, тому і така реакція.
Ближче до діла. Син Сталіна воював. Сини генералів ссср та Німеччини воювали. Хто з української "еліти" воює? Жоден. Взагалі ніхто. Чого ти від простих хлопців хочешь? Накуй їм це все треба?
Тут Вы не совсем правы. Смотря, конечно, кого называть "элитой". Насколько я помню, на ютубе было интервью с одним из банкиров. Он пошел воевать со своим сыном. Сын погиб. Зе - человек из шоубизнеса, у него есть проекты. Люди из его проектов и воюют и погибают. И не только из его. Из Дизеля парень погиб. Еще один как минимум воюет. Насколько я знаю, сейчас не вспомню фамилий (хотя стоило), несколько депутатов и воевали и погибли. Мэры городов, спортсмены, чиновники. Видел интервью с танцором - Дикусар (если правильно вспомнил). Он воевал тогда. Яма сбежал в Майами. Потап - сбежал. Вон Лигу Смеха Виктор Розовый ведет. Это он-то не воевал? В общем, Вы скажите кого считаете той элитой которая не воевала. ахметов? коломойский? порох? Ну от этих я и не ожидаю.
Бегущий банкир Онистрат это блогер и не более. У Ахметова два сына у ПАПа тоже есть. Элита это те кто при намет решения, влияет ... а не медийные лица развлекающие плебес. Прикидываете Ахметов получил повестку, не явился и попал розыск ТЦК а потом на блок посту был скручен и мобилизован? Ренат звитуе Гордону про свои дела https://www.youtube.com/shorts/_wpijsWthQk Похоже Ренат уверовал в скорый конец войны. Какой прайс у Димона?
fox767676 написав:вот народ погубили Украину, поехали уничтожать США неохорват тут еще прыгает в Украине доигрался в унсо и революции, но и в Хорватии вредные привычки не бросил, пошел играться в усташей
Ти намекаешь что я воспитал Корчинского и организовал майданы? В Хорватии нет драйва кроме футбола и баскетбола. Был на сходке местного самоуправления, налили в бокалы по 250 грам вина и давай обсуждать...