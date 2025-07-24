RSS
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 15:07

Samsung готує випуск Galaxy S24 Ultra

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Samsung готується випустити новий Galaxy S26 Ultra. Один з кольорів буде схожий із новим iPhone 17 Pro, повідомляє Phone Arena.

У мережі з’явилися ймовірні фото майбутніх смартфонів, один з них матиме новий помаранчевий колір, схожий з iPhone 17 Pro.

Дивися повний текст
Samsung готує випуск Galaxy S24 Ultra
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 15:07

Точно s24?
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 15:08

Re: Samsung готує випуск Galaxy S24 Ultra

R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Компанія Samsung готується випустити новий Galaxy S26 Ultra. Один з кольорів буде схожий із новим iPhone 17 Pro, повідомляє Phone Arena.

У мережі з’явилися ймовірні фото майбутніх смартфонів, один з них матиме новий помаранчевий колір, схожий з iPhone 17 Pro.

Дивися повний текст
Samsung готує випуск Galaxy S24 Ultra
ви хоч читаєте заголовки свої?
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 15:44

Re: Samsung готує випуск Galaxy S24 Ultra

Дякуємо, передали в редакцію 🤝
