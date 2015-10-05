RSS
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 10:57

  ЛАД написав:Shaman
Простите, отвечать на ваши "аргументы" - себя не уважать.

а що ще сказати, якщо аргументів немає? 8)
визнати помилку - це не для ЛАДа. радянська школа - викручуватися та брехати до останнього. останнім часом й російська. два в одному ;)
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 11:26

  барабашов написав:
  Shaman написав:
  rjkz написав:...
Реинкарнация совка должна развалиться на губернии и только тогда для прилегающих демократических (хоть и все еще коррумпированных) стран опасность новых войн будет минимизированна.
Допускаю, что в если (или когда?) раша развалится, там начнутся войны меньшего масштаба между (условно) Ичкерией и Кабардино-Балкарией, между питерской ОПГ и масковской и тд.
А может будет "На финско-китайской границе все спокойно".

поки що думка про розвал Раші викликає тут нездоровий скепсис. але дуже багато процесів, які працюють на це. й війна ці процеси сильно каталізувала...

ми ще побачимо

Тов.Пропагондист!
Какие маркеры развала будут вылазить за какой то срок "-до краха осталось..."???
Доллар па200 походу отставить
Нефть па40 и ниже тоже
Шлёпнут Кириенко и Медведева тайные агенты из партии Рогозина-Дёмушкина за пару недель до "теперь точно - крах!"???

ти довго напружувався, щоб завдати зв'язне питання? :lol: це треба відмітити, треба відповісти 8)

дивись, якщо ти вирішив мене спіймати, що я не можу назвати точну дату розвалу - так це ніхто не може, модна лише вгадати. з історії - в 1986 думки про розвал срср вважалися маргінальними - пройшло п'ять років. в Румунії можете почитати, як раптово все почалося.

Раша деградує - шаленими темпами. які ознаки? по-перше економіка та фінанси - про дефіцит бюджету вже всі знають, й всі заначки вже майже закінчились - лишились лише накопичення населення та власне друкарський станок. насправді він працює й так, але є різниця між емісією рублів під всі ці фонди та просто емісією. витрачати на війну 30-40% бюджету - це не зміг навіть срср. так ми витрачаємо 50% - але нам закривають ці 50%, на відміну від Раші - де все - за свої.

про кризу цілих галузей вже теж багато чули - вугільнодобувна промисловість, металургія, машинобудування. про газ взагалі мовчимо - там все просрали. нафта - продаж по демпінговим цінам, а сучасних технологій видобування немає - санкції.

тобто країна йде в прірву. але завдяки особливостям автократії поточний лідер впевнено туди крокує, бо схожі підхід після мене будь-що. й все це заради чого? заради Донбасу, який майже знищено - й ресурсів відновити просто немає? це багато хто розуміє, хоча поки публічно й не кажуть. та й взагалі хто скаже - одні й ті ж обличчя у владі останні 25 років, там тотальна консервація влади - губернаторами охоронців призначають

а чим це закінчиться - оце цікаво. варіантів багато. зараз більш можливий заколот еліт - табакерка або інші варіанти. он Туркменбаші - серцевий напад в 66 років, кажуть через кілька місяців після обслідування в німецькій клініці - а особистий лікар спочатку хоронить, а потім стає наступним ханом - буває 8) взагалі смерть путіна - а хто після нього? дуже заманлива посада, й по-перше хто встигне вхопити, по-друге, чи погодяться з цим інші. оце точка біфуркації.

ще варіанти подій - а як себе поведе Чечня, коли дотації припинять? та й взагалі, хто там буде керувати? я не вірю в адама, не зважаючи на всі його медалі, - не втримає владу? Саха-Якутія - оце цікаве місце. там зосереджені дуже великі поклади всіх багатств Раші, а мешкає 1 млн людей (з яких якутів десь 50%). якби їх видобували ті ж американці, якути напевне жили б як в ОАЕ. самі вони звісно нічого не зможуть - але можуть допомогти інші вузькоокі шахтарі - як на Донбасі в 2014 - цей ящик Пандори вже відкрито.

але це очевидні місця - а що насправді вибухне - ніхто не знає. можна сказати напевне - вибухне. бо повторюсь, країна не розвивається, а деградує дуже швидко.

не надто складно? не зовсім психологія - але трошки політології-соціоекономіки 8)

ps прохання не витирати, а перенести - хоча б в Економіку простим словами. бо речі очевидні, але не всім - тому ці зрадофіли й вилазять - звісно окрім тих, хто на ставці
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 13:14

  Господар Вельзевула написав:
  fox767676 написав:Ну если же скинули посреди срока президента которого компактно поддерживают в русскоязычных регионах - ну так сделайте хоть реверанс в их сторону, дайте еще больше прав русскому языку и поставте еще памятниов условно пушкину.
А не наоборот, создавая видимость переворота и этнокультурного противостояния.
Ну и если решили переориентироваться на другого старшего брата-славянина, не сочтите за труд поинтересоваться что он на самом деле думает о ваших новых героях.
Эта же Азбука.
Нет же - "все мы делали правильно, просто так звезды встали что в кремле черт сидит, не повезло. Надо больше проклятий в его и русни сторону писать и петь, должно материализоваться."


Ты когда такое пишешь,лучше в Уругвай сразу переедь.
И я не шучу.
Слава Украине (три раза)

я - талиб, выше этой запуганной суеты запутавшихся в самообмане людишек, добровольно согласившихся быть топливом в мировом пожаре
был бы как они - не имел бы и того что есть
был бы смелее - основал бы всемирный халифат и тысячелетнюю династию
"Нет ничего невозможного для того, кто попробует" - сказал Александр Македонский. Человек может больше, чем иногда кажется.




но это точно не про сморчка в френче, он не осмелился даже ни одной книги прочитать и указать шпане на ее место, будучи президентом с 73% поддержки
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 13:26

  Успіх написав:
  ЛАД написав:P.s. Модераторы, может вы перенесёте часть постов в профильную ветку?


все на месте
гражданская трусость - бич нашего времени
будем лечить :)
потопчемся сначала на новосделанных идолах, позже приступим к более фундаментальным
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 13:36

  fox767676 написав:я - талиб, выше этой запуганной суеты запутавшихся в самообмане людишек, добровольно согласившихся быть топливом в мировом пожаре
был бы как они - не имел бы и того что есть
был бы смелее - основал бы всемирный халифат и тысячелетнюю династию
династію чінгізідів 2.0? Доречі од старої ще щось залишилось?
P/s раз пішла така пянка
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 13:44

Re: Психологія та саморозвиток

  Banderlog написав:династію чінгізідів 2.0? Доречі од старої ще щось залишилось?


Генетическими потомками Чингисхана являются миллионы мужчин по всему миру, как следует из генетических исследований, показывающих, что около 8% мужчин на территории бывшей Монгольской империи имеют его Y-хромосому.
А духовное наследие даже перебралось в голливудское фегнтези, где в Конан-Варваре Шварц цитировал "Ясы" Чингиз-хана.
Духовное я считаю важней чем генетическое.
С т.з. тысячелетнести - в Италии есть влиятельные семьи возводящие генеалогию к патрициям Древнеримской Республики
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 12 жов, 2025 13:46, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 13:46

fox767676


что около 8% мужчин на территории бывшей Монгольской империи имеют его Y-хромосому.

Це скільки він жінок за життя «осчасливив»?
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 13:47

  Hotab написав:fox767676


что около 8% мужчин на территории бывшей Монгольской империи имеют его Y-хромосому.

Це скільки він жінок за життя «осчасливив»?

він не був розбещеним розратником, діяв швидко і по справі
діти, онуки мали гареми
території було вдросталь , тому навіть при внутрішньодинастичній боротьбі сім'ї конкурентів не знищувалися
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 14:11

Re: Психологія та саморозвиток

Я ні на кого не натякаю, але… 😅😅

https://www.facebook.com/share/r/19suRm ... tid=wwXIfr
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 15:33

  Hotab написав:fox767676


что около 8% мужчин на территории бывшей Монгольской империи имеют его Y-хромосому.

Це скільки він жінок за життя «осчасливив»?

Тобі навіть одна не дає :mrgreen:
