я себе представляю. Реальность всегда меньше. Я говорю себе "никогда больше", разрушаю машину и выбрасываю ее. Но в четыре утра следующего дня я достаю ее из мусора и строю заново".



Джейкоб посмотрел на меня умоляющими глазами. "Я хочу остановиться. Я хочу. Я не хочу умереть наркоманом".



Я не знаю, что сказать. Я представляю себе его, привязанного за гениталии через Интернет к комнате, полной незнакомых людей. Я чувствую ужас, сострадание и смутное, тревожное чувство, что это мог быть я. Семьдесят процентов смертей в мире обусловлены модифицируемыми поведенческими факторами риска, такими как курение, недостаточная физическая активность и диета. На сайте ведущими факторами риска смертности в мире являются повышенное артериальное давление (13%), табакокурение (9%), повышенный уровень сахара в крови (6%), недостаточная физическая активность (6%) и ожирение (5%). По оценкам, в 2013 году избыточный вес имели 2,1 млрд. взрослых, в то время как в 1980 году этот показатель составлял 857 млн. человек. В настоящее время в мире, за исключением стран Африки к югу от Сахары и Азии, ожирением страдает больше людей, чем недостаточной массой тела.



Зависимость растет во всем мире. Бремя болезней, связанное с алкогольной и наркотической зависимостью, составляет 1,5% в мире и более 5% в США. Эти данные не включают потребление табака. Выбор наркотика зависит от страны. В США преобладают запрещенные наркотики, в России и Восточной Европе - алкогольная зависимость.



За период с 1990 по 2017 год смертность от наркомании в мире выросла во всех возрастных группах, причем более половины смертей приходится на людей моложе пятидесяти лет.



Бедные и малообразованные люди, особенно живущие в богатых странах, наиболее подвержены проблеме компульсивного сверхпотребления. Они имеют легкий доступ к высокодоходным, высокопотенциальным и новомодным наркотикам в то же время, когда у них нет доступа к полноценной работе, безопасному жилью, качественному образованию, доступному медицинскому обслуживанию, расовому и классовому равенству перед законом. Это создает опасный узел риска возникновения зависимости.



Принстонские экономисты Энн Кейс и Ангус Дитон показали, что белые американцы среднего возраста, не имеющие высшего образования, умирают моложе своих родителей, дедушек и бабушек, прадедушек и прабабушек. Тремя основными причинами смерти в этой группе являются передозировка наркотиков, заболевания печени, связанные с употреблением алкоголя, и самоубийства