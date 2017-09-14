Додано: Пон 13 жов, 2025 00:43

ЛАД написав: Но тогда не надо сравнивать цены на центральное электроснабжение и "своё зелёное". Или надо установить такие же налоги, підтримку, расходы на розвиток и т.п.

Это всё, безусловно, делать нужно.

Но сильно сомневаюсь, что при этом можно не повышать тарифы на газ, ээ, тепло и прочее.

Мы, вроде, согласны, что сегодня цены не раночные.

Не думаю, что у нас в доме насосы и котельная, да и остальное сильно устаревшие. Дом всё-таки относительно новый, чуть больше 10 лет. Мы говорили о солнечной энергетике, а вы сейчас говорите о "модернізації теплопостачання та гарячої води". Это необходимо, но это другой вопрос.

Если у людей нет денег на оплату коммунальных услуг, то, тем более, не хватит, если ещё и пеню насчитают.

Все закладено інвестором: собівартість обладнання, експлуатаційні витрати, планові заміни, ремонти. На сьогодні вартість електрики буде в межах 3-5 гривень/кіловатт. Якщо держава "відпустить" ціни, вартість електрики яка буде? Мінімум 8 гривень, а у вас, якщо курс ойро +-, то й ціна не вища за 5. Я не думаю, якщо курс ойро дуже скакне, держава втримає таку ціну.Це все покаже енергоаудіт. Модернізація котельні буде виконана в любому випадку, вона буде паралельно працювать з теплоносієм, тобто основний нагрів теплоносія це сонячні панелі, а додатковий, на випадок сильних морозів та відсутності сонячного світла, буде гріть ваш існуючий котел. Ви самі сказали, увесь будинок наставив бойлерів, плюс напевно догрівались електрикою. Те саме по насосам, які насоси, яка потужність, чи є частотні перетворювачі.Теж саме стосується вартості опалення. Наприклад зараз ви сплачуєте 1500 гривень за гігакалорію, а ринкова вартість 4000. Якщо ціну опалення "відпустять"... у сусідньому будинку може буть 4 і вище, а у вас стара ціна. Ще невеличка деталь, нема такого поняття як опалювальний період, наприклад у вересні стало прохолодно і система сама вам догріє до комфортної саме вам температури у окремо взятій кімнаті окремо взятої квартири.Це все вирішується на рівні держави, в основному це субсидія і пільги. Не оформив субсидію, то чиї це проблеми?