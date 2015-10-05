|
|
|
Психологія та саморозвиток
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Нед 12 жов, 2025 22:11
ЛАД написав:
И да, на этой ветке пишут о чём угодно.
Но о том, для чего нет других веток.
На ту ветку не хотите - почему? Потому что там много срача?
Хотите принести его и сюда?
Згоден, в цю тему од війни втік психолог на самокаті) зря ми заносим війну сюди. Вернемся до лженауки)
Гортаю зара Дофаминовая нация. Обретение равновесия в эпоху потворства - Anna Lembke
я себе представляю. Реальность всегда меньше. Я говорю себе "никогда больше", разрушаю машину и выбрасываю ее. Но в четыре утра следующего дня я достаю ее из мусора и строю заново".
Джейкоб посмотрел на меня умоляющими глазами. "Я хочу остановиться. Я хочу. Я не хочу умереть наркоманом".
Я не знаю, что сказать. Я представляю себе его, привязанного за гениталии через Интернет к комнате, полной незнакомых людей. Я чувствую ужас, сострадание и смутное, тревожное чувство, что это мог быть я. Семьдесят процентов смертей в мире обусловлены модифицируемыми поведенческими факторами риска, такими как курение, недостаточная физическая активность и диета. На сайте ведущими факторами риска смертности в мире являются повышенное артериальное давление (13%), табакокурение (9%), повышенный уровень сахара в крови (6%), недостаточная физическая активность (6%) и ожирение (5%). По оценкам, в 2013 году избыточный вес имели 2,1 млрд. взрослых, в то время как в 1980 году этот показатель составлял 857 млн. человек. В настоящее время в мире, за исключением стран Африки к югу от Сахары и Азии, ожирением страдает больше людей, чем недостаточной массой тела.
Зависимость растет во всем мире. Бремя болезней, связанное с алкогольной и наркотической зависимостью, составляет 1,5% в мире и более 5% в США. Эти данные не включают потребление табака. Выбор наркотика зависит от страны. В США преобладают запрещенные наркотики, в России и Восточной Европе - алкогольная зависимость.
За период с 1990 по 2017 год смертность от наркомании в мире выросла во всех возрастных группах, причем более половины смертей приходится на людей моложе пятидесяти лет.
Бедные и малообразованные люди, особенно живущие в богатых странах, наиболее подвержены проблеме компульсивного сверхпотребления. Они имеют легкий доступ к высокодоходным, высокопотенциальным и новомодным наркотикам в то же время, когда у них нет доступа к полноценной работе, безопасному жилью, качественному образованию, доступному медицинскому обслуживанию, расовому и классовому равенству перед законом. Это создает опасный узел риска возникновения зависимости.
Принстонские экономисты Энн Кейс и Ангус Дитон показали, что белые американцы среднего возраста, не имеющие высшего образования, умирают моложе своих родителей, дедушек и бабушек, прадедушек и прабабушек. Тремя основными причинами смерти в этой группе являются передозировка наркотиков, заболевания печени, связанные с употреблением алкоголя, и самоубийства
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 3651
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 117 раз.
- Подякували: 95 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Нед 12 жов, 2025 22:12
fox767676 написав: Hotab написав:
Так так і було і є.
Максимальні зусилля, ніяких «это мы просто жалели», чи «это мы еще не начинали».
ну а где в тексте про жалость ?
Там про расчет.
На 200 томагавков ось зла легко найдет 2000 своих ракет, еще и новых изобретет.
дальше что ?
Так суть в тому, що 2000 ракет (чи скільки зможе) ось зла зробить в будь якому разі))
Хоч дадуть томагавки, хоч ні.
Так з томагавками хоч можна по якому заводу їх ракет лупонути, і може їх буде не 2 тис, а 500
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16789
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 395 раз.
- Подякували: 2511 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
4
4
Додано: Нед 12 жов, 2025 22:20
Hotab написав:
Так з томагавками хоч можна по якому заводу їх ракет лупонути, і може їх буде не 2 тис, а 500
тактика без стратегии - суета перед поражением
Приоритет над войной: Война — это «необходимое зло», которое следует избегать как дорогостоящее и разрушительное занятие. Поэтому дипломатия должна быть на первом месте.
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 4525
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 417 раз.
- Подякували: 193 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 12 жов, 2025 22:21
fox767676 написав: Hotab написав:
Так з томагавками хоч можна по якому заводу їх ракет лупонути, і може їх буде не 2 тис, а 500
тактика без стратегии - суета перед поражением
Приоритет над войной: Война — это «необходимое зло», которое следует избегать как дорогостоящее и разрушительное занятие. Поэтому дипломатия должна быть на первом месте.
Повністю згодний. Але дипломатія з Томагавками переконливіша, чим дипломатія без них))
Є путінсько-орбанська т.з :
«А давайте припинимо допомогу Україні, вона капітулює і буде кінець війні, яеий всі чекають».
Але це сценарій поганий для України))
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 12 жов, 2025 22:23, всього редагувалось 1 раз.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16789
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 395 раз.
- Подякували: 2511 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
4
4
Додано: Нед 12 жов, 2025 22:22
Banderlog написав:
ЛАД написав:
И да, на этой ветке пишут о чём угодно.
Но о том, для чего нет других веток.
На ту ветку не хотите - почему? Потому что там много срача?
Хотите принести его и сюда?
Згоден, в цю тему од війни втік психолог на самокаті) зря ми заносим війну сюди. Вернемся до лженауки)
Гортаю зара Дофаминовая нация. Обретение равновесия в эпоху потворства - Anna Lembke
я себе представляю. Реальность всегда меньше. Я говорю себе "никогда больше", разрушаю машину и выбрасываю ее. Но в четыре утра следующего дня я достаю ее из мусора и строю заново".
Джейкоб посмотрел на меня умоляющими глазами. "Я хочу остановиться. Я хочу. Я не хочу умереть наркоманом".
Я не знаю, что сказать. Я представляю себе его, привязанного за гениталии через Интернет к комнате, полной незнакомых людей. Я чувствую ужас, сострадание и смутное, тревожное чувство, что это мог быть я. Семьдесят процентов смертей в мире обусловлены модифицируемыми поведенческими факторами риска, такими как курение, недостаточная физическая активность и диета. На сайте ведущими факторами риска смертности в мире являются повышенное артериальное давление (13%), табакокурение (9%), повышенный уровень сахара в крови (6%), недостаточная физическая активность (6%) и ожирение (5%). По оценкам, в 2013 году избыточный вес имели 2,1 млрд. взрослых, в то время как в 1980 году этот показатель составлял 857 млн. человек. В настоящее время в мире, за исключением стран Африки к югу от Сахары и Азии, ожирением страдает больше людей, чем недостаточной массой тела.
Зависимость растет во всем мире. Бремя болезней, связанное с алкогольной и наркотической зависимостью, составляет 1,5% в мире и более 5% в США. Эти данные не включают потребление табака. Выбор наркотика зависит от страны. В США преобладают запрещенные наркотики, в России и Восточной Европе - алкогольная зависимость.
За период с 1990 по 2017 год смертность от наркомании в мире выросла во всех возрастных группах, причем более половины смертей приходится на людей моложе пятидесяти лет.
Бедные и малообразованные люди, особенно живущие в богатых странах, наиболее подвержены проблеме компульсивного сверхпотребления. Они имеют легкий доступ к высокодоходным, высокопотенциальным и новомодным наркотикам в то же время, когда у них нет доступа к полноценной работе, безопасному жилью, качественному образованию, доступному медицинскому обслуживанию, расовому и классовому равенству перед законом. Это создает опасный узел риска возникновения зависимости.
Принстонские экономисты Энн Кейс и Ангус Дитон показали, что белые американцы среднего возраста, не имеющие высшего образования, умирают моложе своих родителей, дедушек и бабушек, прадедушек и прабабушек. Тремя основными причинами смерти в этой группе являются передозировка наркотиков, заболевания печени, связанные с употреблением алкоголя, и самоубийства
поститься надо, просто слово немодное )
дофаминовые рецепторы восстанавливаются
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 4525
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 417 раз.
- Подякували: 193 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 12 жов, 2025 22:25
Hotab написав: fox767676 написав: Hotab написав:
Так з томагавками хоч можна по якому заводу їх ракет лупонути, і може їх буде не 2 тис, а 500
тактика без стратегии - суета перед поражением
Приоритет над войной: Война — это «необходимое зло», которое следует избегать как дорогостоящее и разрушительное занятие. Поэтому дипломатия должна быть на первом месте.
Повністю згодний. Але дипломатія з Томагавками переконливіша, чим дипломатія без них))
Є путінсько-орбанська т.з :
«А давайте припинимо допомогу Україні, вона капітулює і буде кінець війні, яеий всі чекають».
Але це сценарій поганий для України))
Добрим словом і револьвером можна досягти набагато більшого, ніж тільки добрим словом (с)
-
wild.tomcat
-
-
- Повідомлень: 1672
- З нами з: 28.10.09
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 282 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 12 жов, 2025 22:30
Hotab написав:
Є путінсько-орбанська т.з :
«А давайте припинимо допомогу Україні, вона капітулює і буде кінець війні, яеий всі чекають».
Але це сценарій поганий для України))
гарні сценарії для України тепер можно шукати тільки десь в трансцедентному
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 4525
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 417 раз.
- Подякували: 193 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 12 жов, 2025 23:14
Успіх написав:
Флай, може в підвалі це буде супер-бізнес?
хіба на Філіпінах, хоча там розказував один ютубер купив пару гектар з кокосами і збирає в рік 3-4 урожаї, окупність 2-3 роки
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41134
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1615 раз.
- Подякували: 2861 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Нед 12 жов, 2025 23:16
fox767676 написав: Hotab написав:
Так так і було і є.
Максимальні зусилля, ніяких «это мы просто жалели», чи «это мы еще не начинали».
ну а где в тексте про жалость ?
Там про расчет.
На 200 томагавков ось зла легко найдет 2000 своих ракет, еще и новых изобретет.
дальше что ?
відоси співчуття та медведики
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41134
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1615 раз.
- Подякували: 2861 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|2
|8035
|
|