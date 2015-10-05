Форуми / Все про гроші: інші

#<1 ... 778779780781 Додано: Нед 12 жов, 2025 23:20 пристібнути США до потяга fox767676 написав: Hotab написав: Так з томагавками хоч можна по якому заводу їх ракет лупонути, і може їх буде не 2 тис, а 500 Так з томагавками хоч можна по якому заводу їх ракет лупонути, і може їх буде не 2 тис, а 500

тактика без стратегии - суета перед поражением

Приоритет над войной: Война — это «необходимое зло», которое следует избегать как дорогостоящее и разрушительное занятие. Поэтому дипломатия должна быть на первом месте. тактика без стратегии - суета перед поражениемПриоритет над войной: Война — это «необходимое зло», которое следует избегать как дорогостоящее и разрушительное занятие. Поэтому дипломатия должна быть на первом месте.

стратегія зрозуміла: "пристібнути США до потяга" (Міха-Анархіст), і/або через ескалацію, і/або дочекатись знову демів в Білому Домі, і/або одне і/або друге/третє/вотевер стратегія зрозуміла: "пристібнути США до потяга" (Міха-Анархіст), і/або через ескалацію, і/або дочекатись знову демів в Білому Домі, і/або одне і/або друге/третє/вотевер flyman

Додано: Нед 12 жов, 2025 23:30 навіть не трансцендентального flyman написав: стратегія зрозуміла: "пристібнути США до потяга" (Міха-Анархіст), і/або через ескалацію, і/або дочекатись знову демів в Білому Домі, і/або одне і/або друге/третє/вотевер стратегія зрозуміла: "пристібнути США до потяга" (Міха-Анархіст), і/або через ескалацію, і/або дочекатись знову демів в Білому Домі, і/або одне і/або друге/третє/вотевер

це все в категорії трансцендентного

шо ще від Міхи-Антихриста чекати це все в категорії трансцендентногошо ще від Міхи-Антихриста чекати fox767676

Додано: Пон 13 жов, 2025 01:23 Banderlog написав: ........

Вернемся до лженауки)

Гортаю зара Дофаминовая нация. Обретение равновесия в эпоху потворства - Anna Lembke



.... На сайте ведущими факторами риска смертности в мире являются повышенное артериальное давление (13%), табакокурение (9%), повышенный уровень сахара в крови (6%), недостаточная физическая активность (6%) и ожирение (5%). По оценкам, в 2013 году избыточный вес имели 2,1 млрд. взрослых, в то время как в 1980 году этот показатель составлял 857 млн. человек. В настоящее время в мире, за исключением стран Африки к югу от Сахары и Азии, ожирением страдает больше людей, чем недостаточной массой тела. ........Вернемся до лженауки)Гортаю зара Дофаминовая нация. Обретение равновесия в эпоху потворства - Anna Lembke Насчёт ожирения некоторое лукавство. Население мира в 1980 - 4,498 млрд, т.е. 857 млн. это 19%; в 2013 было 7,266 млрд., т.е. 2,1 млрд. это 29%. Рост заметный - процент вырос в 1,5 раза, но это всё же не в 2,5 раза как абсолютное число.



Бедные и малообразованные люди, особенно живущие в богатых странах, наиболее подвержены проблеме компульсивного сверхпотребления. Они имеют легкий доступ к высокодоходным, высокопотенциальным и новомодным наркотикам в то же время, когда у них нет доступа к полноценной работе, безопасному жилью, качественному образованию, доступному медицинскому обслуживанию, расовому и классовому равенству перед законом. Это создает опасный узел риска возникновения зависимости. Но у нас на форуме доказывают, что на Западе у людей "другая психология", бедные это просто лентяи и бездельники, а неограниченно неравенство это естественно и необходимо, а "совок" с его стремлением к равенству это просто маразм. Насчёт ожирения некоторое лукавство. Население мира в 1980 - 4,498 млрд, т.е. 857 млн. это 19%; в 2013 было 7,266 млрд., т.е. 2,1 млрд. это 29%. Рост заметный - процент вырос в 1,5 раза, но это всё же не в 2,5 раза как абсолютное число.Но у нас на форуме доказывают, что на Западе у людей "другая психология", бедные это просто лентяи и бездельники, а неограниченно неравенство это естественно и необходимо, а "совок" с его стремлением к равенству это просто маразм. ЛАД 2 Повідомлень: 36774 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5364 раз. Подякували: 4867 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 жов, 2025 02:35 fox767676 написав: ЛАД написав: На ту ветку не хотите - почему? Потому что там много срача? На ту ветку не хотите - почему? Потому что там много срача?



Есть смысл обсуждать это именно здесь, но без деталей боевых действий.

Просто оценить логику да и ту же психологию оппонентов.

Мне например соверщенно непонятно по каким причинам рф должна в смысле "может" фрагментироваться. Что у людей в голове которые на это строят рассчет.

Началось с того, что я привел пример двух враждебных президентов как незрелых личностей, неспособных самостоятельно сделать шаг назад во имя своих граждан. Есть смысл обсуждать это именно здесь, но без деталей боевых действий.Просто оценить логику да и ту же психологию оппонентов.Мне например соверщенно непонятно по каким причинам рф должна в смысле "может" фрагментироваться. Что у людей в голове которые на это строят рассчет.Началось с того, что я привел пример двух враждебных президентов как незрелых личностей, неспособных самостоятельно сделать шаг назад во имя своих граждан. Всё это можно и нужно обсуждать и там.

Но... коммунальная кухня.

А что в голове, вполне понятно. Людям нужно во что-то верить. Кто-то верит в Будду, кто-то в Магомета, кто-то в скорый развал РФ. Вере не нужны рациональные аргументы, человек может верить в любую чушь и опровергнуть это невозможно.

Вера в развал РФ отличается только тем, что это действительно возможно. Когда, никто не знает. И строить на этом конкретные и близкие планы просто глупо. Может произойти и совершенно неожиданно, как развал СССР В 1991. Но тогда в стране происходила практически революция - недостаточно продуманная перестройка. Одноаременные резкие изменения экономической политики параллельно с сильной демократизацией. В результате руководству не удалось удержать ситуацию в рамках. В отличие от Китая.

В РФ сейчас ничего такого нет.



Понятно, что и Зеленский и Путин хотят себе обеспечить "сильные переговорные позиции". Несколько по-разному. Путин за счёт побед на фронте и захвата большей территории, Зеленский путем усиления вооружений и возможностей более сильных ударов по территории РФ.

Не приведет ли эта атака в новому витку эскалации? Скорее всего, приведёт.

Hotab прав, что РФ и сегодня использует практически все возможности, которые у них есть. Кроме, рззве что, ЯО. Сегодня они могут наращивать давление только количественно, а не качественно - призвать больше людей (возможно, даже путём мобилизации), нарастить выпуск шахедов и ракет. У нас рассказывали, что это невозможно из-за всяких санкций, но, как видим, оказалось вполне возможно. Санкции, наверное, создают неудобства, но всё же как-то обходятся.



Hotab написав: Так з томагавками хоч можна по якому заводу їх ракет лупонути, і може їх буде не 2 тис, а 500 Так з томагавками хоч можна по якому заводу їх ракет лупонути, і може їх буде не 2 тис, а 500 Можно.

Но для этого их должно быть достаточно много. Вряд ли их кпд будет очень высоким.

Но если возможности РФ зависят в основном от них самих, то наши больше зависят от желаний "партнёров". Пока что 3,5 года их желания не особо впечатляют.



Не стоит исключать возможности эскалации блашодаря появлению чего-то нового. Война всегда стимулировала развитие военной техники. В 1МВ появились танки, во 2 МВ - ЯО. Если бы не война ядерная бомба всё равно появилась бы, но значительно позже и это могло очень сильно изменить ход истории. Не буду разрабатывать альтернативные версии истории, но если бы открытия в ядерной физике произошли на несколько лет позже мир сегодня мог бы сильно отличаться. Авиация тоже получила сильное развитие благодаря войне.

Во время нашей войны уже появились и бурно развиваются дроны. Кто знает, что может появиться завтра.

Но в общем, будет достаточно даже количественного роста. Мы ещё не дошли до масштабов 2МВ. Расти есть куда.

Но, учитывая значительно большую территорию РФ, для нас такая количественная эскалация более опасна. Москву и Питер они сумеют прикрыть, а остальное используют для "поднятия патриотизма" - "Родина в опасности! Нацисты, как в 41, бомбят наши города и сёла. Все на борьбу с врагом!" И тут уже и мобилизация будет логична и оправдана.



P.s. "Але дипломатія з Томагавками переконливіша, чим дипломатія без них". Безусловно. Проблема только в том, что это является аргументом до применения или при разово применении. Позже остаётся единственный вопрос - у кого они закончатся раньше. По-моему, единственное исключение из этого правила - ядерная бомба. У Японии ничего такого даже близко не было, а то, что у США их тоже больше нет, японцы не знали.

Чем закончится эскалация можно только гадать. Только бы не получилось, как (смотреть с 7:38 до 7:54): Всё это можно и нужно обсуждать и там.Но... коммунальная кухня.А что в голове, вполне понятно. Людям нужно во что-то верить. Кто-то верит в Будду, кто-то в Магомета, кто-то в скорый развал РФ. Вере не нужны рациональные аргументы, человек может верить в любую чушь и опровергнуть это невозможно.Вера в развал РФ отличается только тем, что это действительно возможно. Когда, никто не знает. И строить на этом конкретные и близкие планы просто глупо. Может произойти и совершенно неожиданно, как развал СССР В 1991. Но тогда в стране происходила практически революция - недостаточно продуманная перестройка. Одноаременные резкие изменения экономической политики параллельно с сильной демократизацией. В результате руководству не удалось удержать ситуацию в рамках. В отличие от Китая.В РФ сейчас ничего такого нет.Понятно, что и Зеленский и Путин хотят себе обеспечить "сильные переговорные позиции". Несколько по-разному. Путин за счёт побед на фронте и захвата большей территории, Зеленский путем усиления вооружений и возможностей более сильных ударов по территории РФ.Скорее всего, приведёт.прав, что РФ и сегодня использует практически все возможности, которые у них есть. Кроме, рззве что, ЯО. Сегодня они могут наращивать давление только количественно, а не качественно - призвать больше людей (возможно, даже путём мобилизации), нарастить выпуск шахедов и ракет. У нас рассказывали, что это невозможно из-за всяких санкций, но, как видим, оказалось вполне возможно. Санкции, наверное, создают неудобства, но всё же как-то обходятся.Можно.Но для этого их должно быть достаточно много. Вряд ли их кпд будет очень высоким.Но если возможности РФ зависят в основном от них самих, то наши больше зависят от желаний "партнёров". Пока что 3,5 года их желания не особо впечатляют.Не стоит исключать возможности эскалации блашодаря появлению чего-то нового. Война всегда стимулировала развитие военной техники. В 1МВ появились танки, во 2 МВ - ЯО. Если бы не война ядерная бомба всё равно появилась бы, но значительно позже и это могло очень сильно изменить ход истории. Не буду разрабатывать альтернативные версии истории, но если бы открытия в ядерной физике произошли на несколько лет позже мир сегодня мог бы сильно отличаться. Авиация тоже получила сильное развитие благодаря войне.Во время нашей войны уже появились и бурно развиваются дроны. Кто знает, что может появиться завтра.Но в общем, будет достаточно даже количественного роста. Мы ещё не дошли до масштабов 2МВ. Расти есть куда.Но, учитывая значительно большую территорию РФ, для нас такая количественная эскалация более опасна. Москву и Питер они сумеют прикрыть, а остальное используют для "поднятия патриотизма" - "Родина в опасности! Нацисты, как в 41, бомбят наши города и сёла. Все на борьбу с врагом!" И тут уже и мобилизация будет логична и оправдана.P.s. "Але дипломатія з Томагавками переконливіша, чим дипломатія без них". Безусловно. Проблема только в том, что это является аргументомприменения или при разово применении. Позже остаётся единственный вопрос - у кого они закончатся раньше. По-моему, единственное исключение из этого правила - ядерная бомба. У Японии ничего такого даже близко не было, а то, что у США их тоже больше нет, японцы не знали.Чем закончится эскалация можно только гадать. Только бы не получилось, как (смотреть с 7:38 до 7:54): ЛАД 2 Повідомлень: 36774 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5364 раз. Подякували: 4867 раз. Профіль 2 2 6 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 жов, 2025 09:42 Re: Психологія та саморозвиток ЛАД написав: У Японии ничего такого даже близко не было, а то, что у США их тоже больше нет, японцы не знали. У Японии ничего такого даже близко не было, а то, что у США их тоже больше нет, японцы не знали.

Але США їх могли наклепати, а Японія ні. От на деякий час настав, як писав Фукуяма: "кінець історії" Але США їх могли наклепати, а Японія ні. От на деякий час настав, як писав Фукуяма: "кінець історії" flyman

Додано: Пон 13 жов, 2025 10:06

Повідомлень: 30738 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2525 раз. Подякували: 3508 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 жов, 2025 10:14 Для того чтобы у ребенка не возникла проблема школьной неуспеваемости, нужно помочь ему приспособиться к школе, крайне важно, чтобы это приспособление было осуществлено без серьезных внутренних потерь для ребенка. Без ухудшения самочувствия, настроения, самооценки, нужно помочь ему почувствовать себя в школе комфортно, высвободить имеющиеся у него интеллектуальные, личностные, физические ресурсы для успешного обучения и полноценного развития.



Бабанский Ю.К. разработал систему мер по предупреждению неуспеваемости школьников, в основе которой лежат организация диагностики «реальных возможностей школьников», установление доминирующих причин этого явления и оптимальное использование имеющихся средств педагогического воздействия.



Бударный С.Т., пришел к выводу о необходимости дифференциации обучения школьников.



Но все-таки в большинстве случаев неуспеваемость возникает у учащихся вследствие отсутствия интереса к учебе, крушения их ожиданий чего-то необыкновенного от школы.



Главным методом предупреждения отставания и неуспеваемости школьников является стимулирование их познавательной деятельности. Рассмотрим меры стимулирования познавательной деятельности учащихся, которые выделила Коротаева Е.В. Она разделила методы стимулирования на три группы: содержательные, организационные и социально-психологические.



К первой группе относятся методы, которые побуждают ребенка к улучшению знаний посредством содержания:



1. Особый подход к совещанию учебного материала, характер его преподнесения:

а) эмоционально-образный (эмоциональный, наглядно-образный, увлеченный);

б) аналитический (разъяснительный критически, логический, проблемный);

в) деловой;

г) необычный.



2. Использование, показ, подчеркивание различных элементов, привлекательных сторон содержания:

а) важность отдельных частей;

б) трудность, сложность (простота, доступность);

в) новизна, познавательность материала;

г) историзм, современные достижения науки;

д) интересные факты, противоречия, парадоксы.



3. Задание с интересным содержанием, занимательными вопросами.

4. Показ значимости знаний, умений:

а) общественной;

б) личностной.

5. Межпредметные связи.





Вторая группа содержит методы стимулирования познавательной деятельности учащихся посредством организации деятельности:



1. Целевая установка на работу, ее краткая характеристика, постановка задач.

2. Предъявление требований к учащимся. По содержанию: к дисциплине, работе; по форме: развернутые, свернутые, алгоритмы, свернутые (указания, замечания, мимика). Единые и индивидуально-групповые, общие и детальные, прямые и косвенные.

3. Характер деятельности (копирующий, репродуктивный, творческий).

4. Сознание ситуаций различного характера: интеллектуального (проблемная, поисковая, ссора, дискуссии, противоречия). Игрового (познавательной игры, соревнования), эмоционального (успеха, увлеченности темой).

5. Анализ ошибок и оказание необходимой помощи.

6. Контроль над деятельностью учащегося (тщательный, беглый), взаимо- и самоконтроль, оценка.

7. Четкое использование ТСО, наглядности, дидактических материалов, красочных пособий.





К третьей группе относятся такие меры, которые применяются по отношению к школьникам посредством воспитательных взаимодействий в плане общения, отношения, внимания:



1. Показ достижений и недостатков в развитии личности, проявление доверия к силам и возможностям учащихся.

2. Проявление личного отношения учителя, к ученику, классу, высказывание собственного мнения.

3. Проявление учителем собственных качеств, данных личности (в плане общения, эрудиции, отношение к предмету, деловых качеств и т.д.) и побуждение учащихся к подобным направлениям.

4. Организация дружеский взаимоотношений в коллективе (взаимопроверка, обмен мнениями, взаимопомощь).



Агапова И.Ю. предлагает следующие дидактические и воспитательные меры предупреждения неуспеваемости школьников:



1. Всестороннее повышение эффективности каждого урока.

2. Формирование познавательного интереса к учению и положительных мотивов.

3. Индивидуальный подход к каждому из учащихся.

4. Специальная система домашних заданий.

5. Усиление работы с родителями.

6. Привлечение ученического актива к борьбе по повышению ответственности ученика за учение.



Абасов З.А. в статье «Эта вечная проблема - неуспеваемость» отмечает свое отрицательное отношение к индивидуальному подходу. В работе со слабоуспевающими учениками учителя главным образом используют индивидуальную форму обучения, однако наблюдения и результаты экспериментальных исследований говорят о том, что наиболее продуктивны не индивидуальные, а групповые занятия. Почему же они не используются? Абасов З.А. высказывает следующее мнение: «Мне кажется, что учителя просто не знают о возможностях такой формы организации учебного процесса.



А ведь организованная на разных этапах урока групповая работа, где слабоуспевающие совместно с сильными учениками решают учебные задачи, очень эффективна. В советской школе была широко распространена практика, когда слабоуспевающие ученики прикреплялись к отличникам и последние оказывали помощь своим подопечным. Это была своеобразная форма беллланкастерской системы взаимного обучения. Почему бы не возродить ее? Была бы немалая польза и «ученикам-учителям», и особенно их подопечным».







проблеме неуспеваемости 100 лет в обед но пост-советские педагоги внятного решения предложить не могут. А оно - на поверхности. Нужно отказаться от каких либо стандартов и оценок, одновременно стимулируя познавательные интересы ребенка. Отказаться от оценок - непосильная задача, ведь это практически единственный инструмент устрашения/давления на ребенка. Неуверенный в себе, некомпетентный педагог не в состоянии заинтересовать детей предметом и обойтись без репрессивных мер воздействия. проблеме неуспеваемости 100 лет в обед но пост-советские педагоги внятного решения предложить не могут. А оно - на поверхности. Нужно отказаться от каких либо стандартов и оценок, одновременно стимулируя познавательные интересы ребенка. Отказаться от оценок - непосильная задача, ведь это практически единственный инструмент устрашения/давления на ребенка. Неуверенный в себе, некомпетентный педагог не в состоянии заинтересовать детей предметом и обойтись без репрессивных мер воздействия. Wirująświatła

Додано: Пон 13 жов, 2025 12:22 flyman написав: ЛАД написав: У Японии ничего такого даже близко не было, а то, что у США их тоже больше нет, японцы не знали. У Японии ничего такого даже близко не было, а то, что у США их тоже больше нет, японцы не знали.

Але США їх могли наклепати, а Японія ні. От на деякий час настав, як писав Фукуяма: "кінець історії" Але США їх могли наклепати, а Японія ні. От на деякий час настав, як писав Фукуяма: "кінець історії"

Але США їх могли наклепати, а Японія ні. От на деякий час настав, як писав Фукуяма: "кінець історії" Але США їх могли наклепати, а Японія ні. От на деякий час настав, як писав Фукуяма: "кінець історії" Тогда ещё не могли.

проблеме неуспеваемости 100 лет в обед но пост-советские педагоги внятного решения предложить не могут. А оно - на поверхности. Нужно отказаться от каких либо стандартов и оценок, одновременно стимулируя познавательные интересы ребенка. Отказаться от оценок - непосильная задача, ведь это практически единственный инструмент устрашения/давления на ребенка. Неуверенный в себе, некомпетентный педагог не в состоянии заинтересовать детей предметом и обойтись без репрессивных мер воздействия. проблеме неуспеваемости 100 лет в обед но пост-советские педагоги внятного решения предложить не могут. А оно - на поверхности. Нужно отказаться от каких либо стандартов и оценок, одновременно стимулируя познавательные интересы ребенка. Отказаться от оценок - непосильная задача, ведь это практически единственный инструмент устрашения/давления на ребенка. Неуверенный в себе, некомпетентный педагог не в состоянии заинтересовать детей предметом и обойтись без репрессивных мер воздействия. Заява цікава, але:

- якщо немає оцінок, немає інструменту оцінювання успішності чи неуспішності. Ну в принципі мета досягнута, нема оцінок - нема неуспішності)))

- чи є статистично значимі приклади реалізації таких пропозицій?

Впевнений в собі, компетентний педагог теж не може гарантовано зацікавити всіх.

Заява цікава, але:
- якщо немає оцінок, немає інструменту оцінювання успішності чи неуспішності. Ну в принципі мета досягнута, нема оцінок - нема неуспішності)))
- чи є статистично значимі приклади реалізації таких пропозицій?
Впевнений в собі, компетентний педагог теж не може гарантовано зацікавити всіх.
Плюс, чи взагалі не переоцінена проблема, якось неписемність подолали все таки

