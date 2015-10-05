Hotab написав:Так з томагавками хоч можна по якому заводу їх ракет лупонути, і може їх буде не 2 тис, а 500
тактика без стратегии - суета перед поражением Приоритет над войной: Война — это «необходимое зло», которое следует избегать как дорогостоящее и разрушительное занятие. Поэтому дипломатия должна быть на первом месте.
стратегія зрозуміла: "пристібнути США до потяга" (Міха-Анархіст), і/або через ескалацію, і/або дочекатись знову демів в Білому Домі, і/або одне і/або друге/третє/вотевер
Banderlog написав:........ Вернемся до лженауки) Гортаю зара Дофаминовая нация. Обретение равновесия в эпоху потворства - Anna Lembke
.... На сайте ведущими факторами риска смертности в мире являются повышенное артериальное давление (13%), табакокурение (9%), повышенный уровень сахара в крови (6%), недостаточная физическая активность (6%) и ожирение (5%). По оценкам, в 2013 году избыточный вес имели 2,1 млрд. взрослых, в то время как в 1980 году этот показатель составлял 857 млн. человек. В настоящее время в мире, за исключением стран Африки к югу от Сахары и Азии, ожирением страдает больше людей, чем недостаточной массой тела.
Насчёт ожирения некоторое лукавство. Население мира в 1980 - 4,498 млрд, т.е. 857 млн. это 19%; в 2013 было 7,266 млрд., т.е. 2,1 млрд. это 29%. Рост заметный - процент вырос в 1,5 раза, но это всё же не в 2,5 раза как абсолютное число.
Бедные и малообразованные люди, особенно живущие в богатых странах, наиболее подвержены проблеме компульсивного сверхпотребления. Они имеют легкий доступ к высокодоходным, высокопотенциальным и новомодным наркотикам в то же время, когда у них нет доступа к полноценной работе, безопасному жилью, качественному образованию, доступному медицинскому обслуживанию, расовому и классовому равенству перед законом. Это создает опасный узел риска возникновения зависимости.
Но у нас на форуме доказывают, что на Западе у людей "другая психология", бедные это просто лентяи и бездельники, а неограниченно неравенство это естественно и необходимо, а "совок" с его стремлением к равенству это просто маразм.
ЛАД написав:На ту ветку не хотите - почему? Потому что там много срача?
Есть смысл обсуждать это именно здесь, но без деталей боевых действий. Просто оценить логику да и ту же психологию оппонентов. Мне например соверщенно непонятно по каким причинам рф должна в смысле "может" фрагментироваться. Что у людей в голове которые на это строят рассчет. Началось с того, что я привел пример двух враждебных президентов как незрелых личностей, неспособных самостоятельно сделать шаг назад во имя своих граждан.
Всё это можно и нужно обсуждать и там. Но... коммунальная кухня. А что в голове, вполне понятно. Людям нужно во что-то верить. Кто-то верит в Будду, кто-то в Магомета, кто-то в скорый развал РФ. Вере не нужны рациональные аргументы, человек может верить в любую чушь и опровергнуть это невозможно. Вера в развал РФ отличается только тем, что это действительно возможно. Когда, никто не знает. И строить на этом конкретные и близкие планы просто глупо. Может произойти и совершенно неожиданно, как развал СССР В 1991. Но тогда в стране происходила практически революция - недостаточно продуманная перестройка. Одноаременные резкие изменения экономической политики параллельно с сильной демократизацией. В результате руководству не удалось удержать ситуацию в рамках. В отличие от Китая. В РФ сейчас ничего такого нет.
Понятно, что и Зеленский и Путин хотят себе обеспечить "сильные переговорные позиции". Несколько по-разному. Путин за счёт побед на фронте и захвата большей территории, Зеленский путем усиления вооружений и возможностей более сильных ударов по территории РФ.
Не приведет ли эта атака в новому витку эскалации?
Скорее всего, приведёт. Hotab прав, что РФ и сегодня использует практически все возможности, которые у них есть. Кроме, рззве что, ЯО. Сегодня они могут наращивать давление только количественно, а не качественно - призвать больше людей (возможно, даже путём мобилизации), нарастить выпуск шахедов и ракет. У нас рассказывали, что это невозможно из-за всяких санкций, но, как видим, оказалось вполне возможно. Санкции, наверное, создают неудобства, но всё же как-то обходятся.
Hotab написав:Так з томагавками хоч можна по якому заводу їх ракет лупонути, і може їх буде не 2 тис, а 500
Можно. Но для этого их должно быть достаточно много. Вряд ли их кпд будет очень высоким. Но если возможности РФ зависят в основном от них самих, то наши больше зависят от желаний "партнёров". Пока что 3,5 года их желания не особо впечатляют.
Не стоит исключать возможности эскалации блашодаря появлению чего-то нового. Война всегда стимулировала развитие военной техники. В 1МВ появились танки, во 2 МВ - ЯО. Если бы не война ядерная бомба всё равно появилась бы, но значительно позже и это могло очень сильно изменить ход истории. Не буду разрабатывать альтернативные версии истории, но если бы открытия в ядерной физике произошли на несколько лет позже мир сегодня мог бы сильно отличаться. Авиация тоже получила сильное развитие благодаря войне. Во время нашей войны уже появились и бурно развиваются дроны. Кто знает, что может появиться завтра. Но в общем, будет достаточно даже количественного роста. Мы ещё не дошли до масштабов 2МВ. Расти есть куда. Но, учитывая значительно большую территорию РФ, для нас такая количественная эскалация более опасна. Москву и Питер они сумеют прикрыть, а остальное используют для "поднятия патриотизма" - "Родина в опасности! Нацисты, как в 41, бомбят наши города и сёла. Все на борьбу с врагом!" И тут уже и мобилизация будет логична и оправдана.
P.s. "Але дипломатія з Томагавками переконливіша, чим дипломатія без них". Безусловно. Проблема только в том, что это является аргументом до применения или при разово применении. Позже остаётся единственный вопрос - у кого они закончатся раньше. По-моему, единственное исключение из этого правила - ядерная бомба. У Японии ничего такого даже близко не было, а то, что у США их тоже больше нет, японцы не знали. Чем закончится эскалация можно только гадать. Только бы не получилось, как (смотреть с 7:38 до 7:54):
Про що фільм "Сльозотворець": Фільм обертається навколо молодої дівчини Нікі (Катеріна Феріолі), яка опиняється у похмурому та репресивному притулку Санні-Крік після трагічної втрати батьків в автокатастрофі. Притулок знаходиться під суворим наглядом міс Маргарет (Сабріна Паравічіні), яка керує залізною рукою та забезпечує дотримання суворих правил, у тому числі забирає всі речі після прибуття та пропагує дух взаємодопомоги серед дітей. Гнітюче середовище, створене Маргарет, настільки задушливе, що жителі притулку називають її «могилою».
Для того чтобы у ребенка не возникла проблема школьной неуспеваемости, нужно помочь ему приспособиться к школе, крайне важно, чтобы это приспособление было осуществлено без серьезных внутренних потерь для ребенка. Без ухудшения самочувствия, настроения, самооценки, нужно помочь ему почувствовать себя в школе комфортно, высвободить имеющиеся у него интеллектуальные, личностные, физические ресурсы для успешного обучения и полноценного развития.
Бабанский Ю.К. разработал систему мер по предупреждению неуспеваемости школьников, в основе которой лежат организация диагностики «реальных возможностей школьников», установление доминирующих причин этого явления и оптимальное использование имеющихся средств педагогического воздействия.
Бударный С.Т., пришел к выводу о необходимости дифференциации обучения школьников.
Но все-таки в большинстве случаев неуспеваемость возникает у учащихся вследствие отсутствия интереса к учебе, крушения их ожиданий чего-то необыкновенного от школы.
Главным методом предупреждения отставания и неуспеваемости школьников является стимулирование их познавательной деятельности. Рассмотрим меры стимулирования познавательной деятельности учащихся, которые выделила Коротаева Е.В. Она разделила методы стимулирования на три группы: содержательные, организационные и социально-психологические.
К первой группе относятся методы, которые побуждают ребенка к улучшению знаний посредством содержания:
1. Особый подход к совещанию учебного материала, характер его преподнесения: а) эмоционально-образный (эмоциональный, наглядно-образный, увлеченный); б) аналитический (разъяснительный критически, логический, проблемный); в) деловой; г) необычный.
2. Использование, показ, подчеркивание различных элементов, привлекательных сторон содержания: а) важность отдельных частей; б) трудность, сложность (простота, доступность); в) новизна, познавательность материала; г) историзм, современные достижения науки; д) интересные факты, противоречия, парадоксы.
3. Задание с интересным содержанием, занимательными вопросами. 4. Показ значимости знаний, умений: а) общественной; б) личностной. 5. Межпредметные связи.
Вторая группа содержит методы стимулирования познавательной деятельности учащихся посредством организации деятельности:
1. Целевая установка на работу, ее краткая характеристика, постановка задач. 2. Предъявление требований к учащимся. По содержанию: к дисциплине, работе; по форме: развернутые, свернутые, алгоритмы, свернутые (указания, замечания, мимика). Единые и индивидуально-групповые, общие и детальные, прямые и косвенные. 3. Характер деятельности (копирующий, репродуктивный, творческий). 4. Сознание ситуаций различного характера: интеллектуального (проблемная, поисковая, ссора, дискуссии, противоречия). Игрового (познавательной игры, соревнования), эмоционального (успеха, увлеченности темой). 5. Анализ ошибок и оказание необходимой помощи. 6. Контроль над деятельностью учащегося (тщательный, беглый), взаимо- и самоконтроль, оценка. 7. Четкое использование ТСО, наглядности, дидактических материалов, красочных пособий.
К третьей группе относятся такие меры, которые применяются по отношению к школьникам посредством воспитательных взаимодействий в плане общения, отношения, внимания:
1. Показ достижений и недостатков в развитии личности, проявление доверия к силам и возможностям учащихся. 2. Проявление личного отношения учителя, к ученику, классу, высказывание собственного мнения. 3. Проявление учителем собственных качеств, данных личности (в плане общения, эрудиции, отношение к предмету, деловых качеств и т.д.) и побуждение учащихся к подобным направлениям. 4. Организация дружеский взаимоотношений в коллективе (взаимопроверка, обмен мнениями, взаимопомощь).
Агапова И.Ю. предлагает следующие дидактические и воспитательные меры предупреждения неуспеваемости школьников:
1. Всестороннее повышение эффективности каждого урока. 2. Формирование познавательного интереса к учению и положительных мотивов. 3. Индивидуальный подход к каждому из учащихся. 4. Специальная система домашних заданий. 5. Усиление работы с родителями. 6. Привлечение ученического актива к борьбе по повышению ответственности ученика за учение.
Абасов З.А. в статье «Эта вечная проблема - неуспеваемость» отмечает свое отрицательное отношение к индивидуальному подходу. В работе со слабоуспевающими учениками учителя главным образом используют индивидуальную форму обучения, однако наблюдения и результаты экспериментальных исследований говорят о том, что наиболее продуктивны не индивидуальные, а групповые занятия. Почему же они не используются? Абасов З.А. высказывает следующее мнение: «Мне кажется, что учителя просто не знают о возможностях такой формы организации учебного процесса.
А ведь организованная на разных этапах урока групповая работа, где слабоуспевающие совместно с сильными учениками решают учебные задачи, очень эффективна. В советской школе была широко распространена практика, когда слабоуспевающие ученики прикреплялись к отличникам и последние оказывали помощь своим подопечным. Это была своеобразная форма беллланкастерской системы взаимного обучения. Почему бы не возродить ее? Была бы немалая польза и «ученикам-учителям», и особенно их подопечным».
проблеме неуспеваемости 100 лет в обед но пост-советские педагоги внятного решения предложить не могут. А оно - на поверхности. Нужно отказаться от каких либо стандартов и оценок, одновременно стимулируя познавательные интересы ребенка. Отказаться от оценок - непосильная задача, ведь это практически единственный инструмент устрашения/давления на ребенка. Неуверенный в себе, некомпетентный педагог не в состоянии заинтересовать детей предметом и обойтись без репрессивных мер воздействия.
Для того чтобы у ребенка не возникла проблема школьной неуспеваемости, нужно помочь ему приспособиться к школе, крайне важно, чтобы это приспособление было осуществлено без серьезных внутренних потерь для ребенка. Без ухудшения самочувствия, настроения, самооценки, нужно помочь ему почувствовать себя в школе комфортно, высвободить имеющиеся у него интеллектуальные, личностные, физические ресурсы для успешного обучения и полноценного развития.
Бабанский Ю.К. разработал систему мер по предупреждению неуспеваемости школьников, в основе которой лежат организация диагностики «реальных возможностей школьников», установление доминирующих причин этого явления и оптимальное использование имеющихся средств педагогического воздействия.
Бударный С.Т., пришел к выводу о необходимости дифференциации обучения школьников.
Но все-таки в большинстве случаев неуспеваемость возникает у учащихся вследствие отсутствия интереса к учебе, крушения их ожиданий чего-то необыкновенного от школы.
Главным методом предупреждения отставания и неуспеваемости школьников является стимулирование их познавательной деятельности. Рассмотрим меры стимулирования познавательной деятельности учащихся, которые выделила Коротаева Е.В. Она разделила методы стимулирования на три группы: содержательные, организационные и социально-психологические.
К первой группе относятся методы, которые побуждают ребенка к улучшению знаний посредством содержания:
1. Особый подход к совещанию учебного материала, характер его преподнесения: а) эмоционально-образный (эмоциональный, наглядно-образный, увлеченный); б) аналитический (разъяснительный критически, логический, проблемный); в) деловой; г) необычный.
2. Использование, показ, подчеркивание различных элементов, привлекательных сторон содержания: а) важность отдельных частей; б) трудность, сложность (простота, доступность); в) новизна, познавательность материала; г) историзм, современные достижения науки; д) интересные факты, противоречия, парадоксы.
3. Задание с интересным содержанием, занимательными вопросами. 4. Показ значимости знаний, умений: а) общественной; б) личностной. 5. Межпредметные связи.
Вторая группа содержит методы стимулирования познавательной деятельности учащихся посредством организации деятельности:
1. Целевая установка на работу, ее краткая характеристика, постановка задач. 2. Предъявление требований к учащимся. По содержанию: к дисциплине, работе; по форме: развернутые, свернутые, алгоритмы, свернутые (указания, замечания, мимика). Единые и индивидуально-групповые, общие и детальные, прямые и косвенные. 3. Характер деятельности (копирующий, репродуктивный, творческий). 4. Сознание ситуаций различного характера: интеллектуального (проблемная, поисковая, ссора, дискуссии, противоречия). Игрового (познавательной игры, соревнования), эмоционального (успеха, увлеченности темой). 5. Анализ ошибок и оказание необходимой помощи. 6. Контроль над деятельностью учащегося (тщательный, беглый), взаимо- и самоконтроль, оценка. 7. Четкое использование ТСО, наглядности, дидактических материалов, красочных пособий.
К третьей группе относятся такие меры, которые применяются по отношению к школьникам посредством воспитательных взаимодействий в плане общения, отношения, внимания:
1. Показ достижений и недостатков в развитии личности, проявление доверия к силам и возможностям учащихся. 2. Проявление личного отношения учителя, к ученику, классу, высказывание собственного мнения. 3. Проявление учителем собственных качеств, данных личности (в плане общения, эрудиции, отношение к предмету, деловых качеств и т.д.) и побуждение учащихся к подобным направлениям. 4. Организация дружеский взаимоотношений в коллективе (взаимопроверка, обмен мнениями, взаимопомощь).
Агапова И.Ю. предлагает следующие дидактические и воспитательные меры предупреждения неуспеваемости школьников:
1. Всестороннее повышение эффективности каждого урока. 2. Формирование познавательного интереса к учению и положительных мотивов. 3. Индивидуальный подход к каждому из учащихся. 4. Специальная система домашних заданий. 5. Усиление работы с родителями. 6. Привлечение ученического актива к борьбе по повышению ответственности ученика за учение.
Абасов З.А. в статье «Эта вечная проблема - неуспеваемость» отмечает свое отрицательное отношение к индивидуальному подходу. В работе со слабоуспевающими учениками учителя главным образом используют индивидуальную форму обучения, однако наблюдения и результаты экспериментальных исследований говорят о том, что наиболее продуктивны не индивидуальные, а групповые занятия. Почему же они не используются? Абасов З.А. высказывает следующее мнение: «Мне кажется, что учителя просто не знают о возможностях такой формы организации учебного процесса.
А ведь организованная на разных этапах урока групповая работа, где слабоуспевающие совместно с сильными учениками решают учебные задачи, очень эффективна. В советской школе была широко распространена практика, когда слабоуспевающие ученики прикреплялись к отличникам и последние оказывали помощь своим подопечным. Это была своеобразная форма беллланкастерской системы взаимного обучения. Почему бы не возродить ее? Была бы немалая польза и «ученикам-учителям», и особенно их подопечным».
проблеме неуспеваемости 100 лет в обед но пост-советские педагоги внятного решения предложить не могут. А оно - на поверхности. Нужно отказаться от каких либо стандартов и оценок, одновременно стимулируя познавательные интересы ребенка. Отказаться от оценок - непосильная задача, ведь это практически единственный инструмент устрашения/давления на ребенка. Неуверенный в себе, некомпетентный педагог не в состоянии заинтересовать детей предметом и обойтись без репрессивных мер воздействия.
Заява цікава, але: - якщо немає оцінок, немає інструменту оцінювання успішності чи неуспішності. Ну в принципі мета досягнута, нема оцінок - нема неуспішності))) - чи є статистично значимі приклади реалізації таких пропозицій? Впевнений в собі, компетентний педагог теж не може гарантовано зацікавити всіх. Плюс, чи взагалі не переоцінена проблема, якось неписемність подолали все таки