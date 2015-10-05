RSS
Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів.
Пон 13 жов, 2025 18:09

Психологія та саморозвиток

ЛАД написав:
  Faceless написав:
Wirująświatła написав:[quote]
Для того чтобы у ребенка не возникла проблема школьной неуспеваемости, нужно помочь ему приспособиться к школе, крайне важно, чтобы это приспособление было осуществлено без серьезных внутренних потерь для ребенка. Без ухудшения самочувствия, настроения, самооценки, нужно помочь ему почувствовать себя в школе комфортно, высвободить имеющиеся у него интеллектуальные, личностные, физические ресурсы для успешного обучения и полноценного развития.
...........
проблеме неуспеваемости 100 лет в обед но пост-советские педагоги внятного решения предложить не могут. А оно - на поверхности. Нужно отказаться от каких либо стандартов и оценок, одновременно стимулируя познавательные интересы ребенка. Отказаться от оценок - непосильная задача, ведь это практически единственный инструмент устрашения/давления на ребенка. Неуверенный в себе, некомпетентный педагог не в состоянии заинтересовать детей предметом и обойтись без репрессивных мер воздействия.
Заява цікава, але:
- якщо немає оцінок, немає інструменту оцінювання успішності чи неуспішності. Ну в принципі мета досягнута, нема оцінок - нема неуспішності)))
- чи є статистично значимі приклади реалізації таких пропозицій?
Впевнений в собі, компетентний педагог теж не може гарантовано зацікавити всіх.
Плюс, чи взагалі не переоцінена проблема, якось неписемність подолали все таки

статистично значимих прикладів наверняка нет, т.к. такі пропозиції никогда не реализовывались полностью. Сейчас в младщих классах это реализуют - оценок нет. Соответственно, неуспеваемости тоже. Посмотрим, как это скажется дальше, в старших классах. Сильно подозреваю, что никак.
Проблема, по-моему, не переоценена. Начить читать-писать всё-таки проще. Это азы. Так же, как все выучивают элементарную арифметику - сложение-вычитание, порой даже таблицу умножения. А вот с алгеброй-геометрией уже начинаются проблемы.[/quote]У мене в першому класі так зробили, тобто оцінки по факту були, але скасували табелі. І що я запамʼятав, так те, що було неприємно, ніби знецінили всі зусилля:)
І якщо чесно не пригадую жодного однокласника, що реально потерпав би від низьких оцінок. Тож і є сумніви, а чи існує взагалі проблема
Так, то я звісно спростив, і дійсно були ті, кому ніяк не йшла тригонометрія з геометрією. Були відповідно двійочники по певним предметам. Були і були, один однокласник, що мабуть до старших класів читав по складах, працює собі водієм. І не пригадую, щоб депресував від низьких оцінок, здається, він і не усвідомлював, що то проблема:)
