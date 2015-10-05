RSS
  #<1 ... 783784785786
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 11:18

  Faceless написав:В школі ходив на індивідуальні заняття з математики, і ті ж олімпіади, за вашими критеріями я був таким собі "любімчіком",
Учителя любят тех кто хорошо учатся. Ваша вина тут в чём? Вас назначают любимчиком и далее вы под колпаком этой "любви". К счастью, любимчиком не был и что он чувствует не знаю. У нас над любимчиками посмеивались, но до агрессии не доходило. Наоборот просили тянуть руку и отвечать как можно дольше.
  Faceless написав:Бажання саме йти до дошки і виражати готовність відповідати в мене зникло ще десь в середніх класах остаточно, якось переріс мабуть.
в этом желании нет ничего плохого, когда то надо себя тренировать выступать перед людьми? помню в вузе у нас был какой то концерт, полный зал, я выхожу на сцену на меня напоавлены десяток прожекторов, лицо горит, уши горят. Но вроде пронесло сказать своё "я гонец из Пизы" не добавив лишнюю букву.
  Faceless написав:То може проблема більше в непрофесійності вчителів в вашому дитинстві, а не системі оцінок?
проф.педагогам как раз оценки не нужны, они в состоянии мотивировать без них. У нас был такой учитель, идет урок почти брейн ринг, в конце он тихо ставит оценки (4 и 5) а кому то ничего. Как формальность. Не акцентируя на них внимание. В ВУЗе так почти все делали. Идёт вовлечение аудитории в обсуждение, наиболее активным - приз. Не хочешь - сиди себе тихо, занимайся своими делами. Учителю двойки тоже не нужны, если он не воюет с каким то классом или отдельным учеником.
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 11:28

  Faceless написав:Доречі, це й прояв вашого улюбленого емоційного інтелекту.
ЭИ как нож. можно хлеб им резать, а можно и человека убить.
  Faceless написав:Ви якось занадто переоцінюєте вплив цього явища. Підлабузництво це досить локальні явища,
даже на форуме это явление присутствовало. Ж0пу лизали покойному ДС, когновцу, один тут Сибарита засыпал плюсиками. В начале войны подлизывали военным.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 14 жов, 2025 11:31, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 11:31

  Wirująświatła написав:общий смысл снизить влияние личности на других. Это не сделает всех счастливыми и богатыми, но перевернёт мышление с "жираф большой, ему видней" на "я сам себе жираф, как решу так и будет".

У психологов нет задачи сделать кого то успешным, богатым, самодостаточным. Есть задача сделать выбор кем и каким быть осознанным. Хочешь быть вором коррупционером и прочее? будь. Но только осознано в соответствии со своим внутренним Я.

общий смисл, Ви хочете відібрати останній авторитет у вчителя :lol: щодо самоосознаності , підліток це несформована особа з незрілим Я. а ви пропонуєте оцінювання перекласти на його плечі. І це при тому, що навіть для більшості дорослих дзеркалом є очі оточуючих.
Окрім того є випадки типу голодовок в дівчат...
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 11:32

  Banderlog написав:підліток це несформована особа з незрілим Я. а ви пропонуєте оцінювання перекласти на його плечі.
если не начинать это делать, он всю жизнь таким будет.
  Banderlog написав:Ви хочете відібрати останній авторитет у вчителя
его невозможно отобрать. Учителя либо любят либо не любят. У детей мир черно-белый.
  Banderlog написав:Окрім того є випадки типу голодовок в дівчат...
расскажите). Был у меня недавно разговор с подростком 18л. Он признался что не хочет секса и никогда не хотел. За месяц мне 2й человек такое говорит причем люди относительно рандомные и спецом я эту тему не поднимаю. Почувствовав доверие они сами делятся.
