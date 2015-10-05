|
Психологія та саморозвиток
Додано: Вів 14 жов, 2025 11:32
Banderlog написав:
підліток це несформована особа з незрілим Я. а ви пропонуєте оцінювання перекласти на його плечі.
если не начинать это делать, он всю жизнь таким будет.
Banderlog написав:
Ви хочете відібрати останній авторитет у вчителя
его невозможно отобрать. Учителя либо любят либо не любят. У детей мир черно-белый.
Banderlog написав:
Окрім того є випадки типу голодовок в дівчат...
расскажите). Был у меня недавно разговор с подростком 18л. Он признался что не хочет секса и никогда не хотел. За месяц мне 2й человек такое говорит причем люди относительно рандомные и спецом я эту тему не поднимаю. Почувствовав доверие они сами делятся. Поколение эмоциональных дефицитов.
Додано: Вів 14 жов, 2025 11:55
Wirująświatła написав:
Вас назначают любимчиком и далее вы под колпаком этой "любви". К счастью, любимчиком не был и что он чувствует не знаю. У нас над любимчиками посмеивались, но до агрессии не доходило. Наоборот просили тянуть руку и отвечать как можно дольше.
Був "любимчиком"
" чотирьох викладачів (російська, математика, фізика, хімія)
Викликали відповідати або до дошки -виключно у випадку якихось зовнішніх перевірок
Жодних негативних емоцій від учнів в мою сторону не було , правда можливо це було повязане з поведінкою на контрольних - спочатку писав чужі варіанти а вже в останню чергу свій...
budivelnik вы вообще святой... может хоть в одном грехе признаетесь?
Додано: Вів 14 жов, 2025 12:03
Wirująświatła написав:
в этом желании нет ничего плохого, когда то надо себя тренировать выступать перед людьми? помню в вузе у нас был какой то концерт, полный зал, я выхожу на сцену на меня напоавлены десяток прожекторов, лицо горит, уши горят. Но вроде пронесло сказать своё "я гонец из Пизы" не добавив лишнюю букву.
Можливо, але тренуватися виступати перед аудиторією я почав вже пізніше, а на уроці воно якось так не сприймається, більше сприймалося, як непотрібні зусилля
Wirująświatła написав:
проф.педагогам как раз оценки не нужны, они в состоянии мотивировать без них.
Потрібні, просто чогось ви оцінкам призначили бути головним інструментом мотивації. Педагог - страшно бюрократизована професія, і оцінки для пердагога - один з елементів цієї бюрократії, щопрада, не зайвий, бо вони показують і результати власне його роботи.
У ВНЗ навчання взагалі проходить не так як в школі, і залік взагалі можна отримати, здавши кілька письмових робіт чи лабораторних.
Wirująświatła написав:
даже на форуме это явление присутствовало. Ж0пу лизали покойному ДС, когновцу, один тут Сибарита засыпал плюсиками. В начале войны подлизывали военным.
І жодний з цих прикладів не мав ніякого ефекту, абсолютно. Я навіть не знаю, який термін тут коректніше використати, бо підлабузництво передбачає якусь вигоду для себе
Додано: Вів 14 жов, 2025 12:04
budivelnik написав:
Додано: Вів 14 жов, 2025 12:25
Banderlog написав: ЛАД написав: Banderlog написав:
.........
в нас була бальна оціночна система, і залік по кращому. Оце була жорстка мотивація...
В школе?
Это как?
задача з фізики з підручника бал, задача з зірочкою 3 бала, виставлена вчителем олімпіадна 15 балів. Хочеш рішаєш одну олімпіадну, хочеш 15 легких) хочеш усе якщо часу вистачить
Відповідь біля дошки від 3 до 5 балів.
Не вийшов 0. Потом в кінці місяця все сумується. Бали лідера 100 процентів, хто вклався в 90 - 5рка, хто в 80процентів-4 хто в 60 - 3, в 40-2.
Різниця в тім що якщо ти не вивчив віршика в звичайній школі то надієшся , що тебе не спитають, а там тягнеш руку і розказуєш, шо знаєш) те саме з олімпіадною задачею піврішення то хоть пару балів заробиш). захворів не писав твір в звичайній школі одмазався. Там захворів, пишеш пізніше і бігаєш за вчителем щоб поклав якусь оцінку)
P/s да, система має недоліки. Є люди які на голову виділяються, тому було пару раз що вчителі дорулювали. Замість лідера залік був по 2му або 3му.
Понятно.
Но тут 2 вопроса.
1. С точными науками система понятна. А как оценивать гуманитарные предметы? Тот же рассказ стихотворения? Или сочинение? Или ту же биологию?
2. Система оценки получается... не знаю, как сказать. Не субъективная, но очень относительная. Если лидер очень сильный, то и 60% от его баллов может означать достаточно приличный уровень (4 по 5-балльной, а то 4+), а если лидер так себе, слабенький, то те же 60% может тянуть на двойку.
P.s. + возможна ещё и такая детская хитрость - уговорить лидера набрать поменьше баллов. У него всё равно будет 100%, но остальным будет полегче.
Додано: Вів 14 жов, 2025 12:40
Wirująświatła написав:budivelnik
вы вообще святой... может хоть в одном грехе признаетесь?
Він будував будинки з пінопластової опалубки та парив людям які не в темі.
Не соромно?
Додано: Вів 14 жов, 2025 12:50
UA написав: Wirująświatła написав:
В начале войны подлизывали военным.
Зараз "патріоти" проявляють максимальну неповагу тим, хто на фронті (чи був на фронті ...Успіх). Цікаво чому?
Знецінення інших щоб виправдати свою рагулність?
на военной ветке или по жизни? если на ветке контингент там (он же тут он же на политической) специфический.
Додано: Вів 14 жов, 2025 12:54
Faceless написав:
І жодний з цих прикладів не мав ніякого ефекту, абсолютно. Я навіть не знаю, який термін тут коректніше використати, бо підлабузництво передбачає якусь вигоду для себе
По крайней мере вы не отрицаете фактов. Ну выгода какая получить внимание ЛОМа. Чтобы с тобой общались, воспринимали тебя в позитивном свете. Сейчас этого меньше (или нет вообще?) а когда я пришел на форум было много. Когда ты не знаешь никого такое общение "не на равных" кидается в глаза.
Faceless написав:
Педагог - страшно бюрократизована професія, і оцінки для пердагога - один з елементів цієї бюрократії, щопрада, не зайвий, бо вони показують і результати власне його роботи.
я с вами согласен, оценки часть общей системы, поэтому большинство оценок завышены и дети это видят.
На фоне того, что большинство детей "тянут за уши" двойка-тройка выглядит как пренебрежение или оплеуха.
У меня в классе училось несколько непробиваемых девочек, не знаю как их корректно описать... скажем с полным отсутствием учебной мотивации. Их в принципе никогда не спрашивали.
Тем не менее в 9м их выпустили с 4ми и 5ми. Тогда когда у меня половина отметок до 9 класса были тройки. Потом успеваемость резко выросла с переходом мамы на работу в налоговую. Мне ставили 4ки за глаза, ни о чём не спрашивая, иногда задним числом. Требовали чтобы я переписал прогулянную контрольную у отличника. Только пару наиболее упоротых учителей продолжали лепить трояки.
Кроме прочего не нужно забывать про фактор коррупции, экзаменаторам мы скидывались на банкет, каким то учителям на подарок, факты что родители договаривались за оценки мне тоже известны. Надеюсь мои до такого не опускались.
Даже в том качестве которое обозначили вы, оценки не отображают реальных знаний. Дети принимают за норму эту ложь, лицемерие, приписки, договорняки. А потом выясняется, что коррупция непобедима. Как же ее победить когда она в школе цветёт и пахнет?
Додано: Вів 14 жов, 2025 13:10
Wirująświatła написав: UA написав: Wirująświatła написав:
В начале войны подлизывали военным.
Зараз "патріоти" проявляють максимальну неповагу тим, хто на фронті (чи був на фронті ...Успіх). Цікаво чому?
Знецінення інших щоб виправдати свою рагулність?
на военной ветке или по жизни? если на ветке контингент там (он же тут он же на политической) специфический.
по жизни таких не зустрічав.
Версія, що наполеглива селекційна робота Фейліса зібрала в одному місці спецконтингент безумовна вірогідна.
До війни схожа ситуація була на гілці КРЖН. Були люди які намагаються розібратися в суті питання, а були понтовики, в яких виділявся дофамин доки ринок ріс.
