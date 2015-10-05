|
|
|
Психологія та саморозвиток
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Вів 14 жов, 2025 19:59
Faceless написав:
Не в ідеальному, але принаймні в школі з корупцією, описаною вами, не стикався.
коррупция в широком смысле, любимчики, завышение оценок, возможность "исправить двойку" участием в какой-то принудиловке. Подтасовка билетов на экзамене. Серьезно не было? Откуда оно тогда после школы берётся? Дети выросшие в идеальном мире не станут тцкашниками, казнокрадами, коррупционерами. Все ценностные установки личности формируются в подростковом возрасте. У вас как то иначе?
Faceless написав:
Просто явно вбачається вплив цього досвіду на вас і ваше ставлення до системи освіти, хіба ні?
а на чей опыт мне опираться, есть мой опыт, есть опыт моего сына и других подопечных. То что школа нереформирована со времен Лёньки Брежнева вы же не будете отрицать? изменились флаги, вывески, мова. А суть та же. Дети там винтики в огромной бюрократической машине ориентированной на какие то комиссии, проверки, контрольные. Не школа для детей, а дети для школы.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Вів 14 жов, 2025 20:03, всього редагувалось 1 раз.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 30764
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2525 раз.
- Подякували: 3508 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
3
Додано: Вів 14 жов, 2025 20:02
Banderlog написав:
не зрозумів відповіді про гомосексуалізм. Ви вважаєте його нормальним чи це девіантна поведінка?
Все зависит от времени и географии. Когда-то был нормальным, кода-то -нет.
Вообще норма-это поведение большинства. А болшьнства у геев и близко нет, в отличии от п***.
-
Господар Вельзевула
-
-
- Повідомлень: 868
- З нами з: 11.09.24
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 34 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 14 жов, 2025 20:05
Wirująświatła написав:
Если вы росли в идеальном мире
где все было честно, я за вас рад
Хмммм....
Он де коріння!
Не даремно кажуть "Київ Фейслеса"
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 8734
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 296 раз.
- Подякували: 1011 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
8
1
5
Додано: Вів 14 жов, 2025 20:06
Faceless написав:
Та не зрозуміти про що ви конкретно. Про заборону дискримінації? Чи ще щось?
закон не выделяет лгбт в какую то отдельную категорию граждан, соответственно мне тоже без разницы кто куда и с кем долбится. Поэтому ни положительного ни отрицательного отношения к гомосексуализму у меня нет. Это приватное решение каждого. А вот лезть со своей моралью куда и кому долбиться даже к собственным детям считаю прошлым веком. Про дискриминацию в Конституции всё чётко сказано.
Banderlog написав:
От до чого Ви почали розказувати що 18 річний чоловік сказав Вам що не цікавиться сексом і ніколи не цікавився? Які висновки ми мали б зробити з того? Що для молодих секс не важний? Він хворий? Бреше? Чи це нова норма?
сам бы хотел понять это новая норма или что-то другое. Статистики как вы понимаете нет.
Пока просто удивляюсь. Это вы привыкли с каждого пука делать выводы что кто то обосрался.
Banderlog написав:
Шо в сексі такого секретного?
вам нравится когда лезут в вашу личную жизнь? Мне не нравится. Есть люди которым нравится такое они даже приглашают зрителей поглазеть на их секс. По крайней мере охотно об этом рассказывают. Мне такое слушать глазеть не интересно.
Banderlog написав:
розмову про секс починаєте постійно Ви, його отріцанієм.
противоречий не видите? пример с 18ти летним парнем не о сексе а об отсутствии интереса к сексу
. Вы разницу между сексом, интересом к сексу и отсутствием интереса к сексу видите? Или для вас все фломастеры на вкус одинаковые.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 30764
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2525 раз.
- Подякували: 3508 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
3
Додано: Вів 14 жов, 2025 21:05
Wirująświatła написав: Faceless написав:
Та не зрозуміти про що ви конкретно. Про заборону дискримінації? Чи ще щось?
закон не выделяет лгбт в какую то отдельную категорию граждан, соответственно мне тоже без разницы кто куда и с кем долбится. Поэтому ни положительного ни отрицательного отношения к гомосексуализму у меня нет. Это приватное решение каждого. А вот лезть со своей моралью куда и кому долбиться даже к собственным детям считаю прошлым веком. Про дискриминацию в Конституции всё чётко сказано.
Banderlog написав:
От до чого Ви почали розказувати що 18 річний чоловік сказав Вам що не цікавиться сексом і ніколи не цікавився? Які висновки ми мали б зробити з того? Що для молодих секс не важний? Він хворий? Бреше? Чи це нова норма?
сам бы хотел понять это новая норма или что-то другое. Статистики как вы понимаете нет.
Вы не раз высказывались, что подростки сексом не интересуются и он им не нужен.
Banderlog написав:
розмову про секс починаєте постійно Ви, його отріцанієм.
противоречий не видите? пример с 18ти летним парнем не о сексе а об отсутствии интереса к сексу
. Вы разницу между сексом, интересом к сексу и отсутствием интереса к сексу видите? Или для вас все фломастеры на вкус одинаковые.
Фломастеры на вкус разные.
Но говорить о сексе, не обязательно означает говорить о позах. Интерес или отсутствие интереса к сексу это тоже тема секса.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 36784
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5371 раз.
- Подякували: 4867 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Вів 14 жов, 2025 21:05
Вечером 14 октября Голосеевский, Печерский и Шевченковский районы Киева остались без света. Из-за перебоев с электроэнергией упало напряжение на нескольких станциях метро.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 30764
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2525 раз.
- Подякували: 3508 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
3
Додано: Вів 14 жов, 2025 21:21
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 30764
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2525 раз.
- Подякували: 3508 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
3
Додано: Вів 14 жов, 2025 21:37
Wirująświatła написав:
вам нравится когда лезут в вашу личную жизнь? Мне не нравится.
вирази якісь у вас... лізуть . А шо там прятать в вашій жизні раз ви все нормою рахуєте?
Можно спитати чому? Ви вважаєте це нормою? Бо так написано в конституції? Чи тому що лізти з мораллю це прошлий вєк? Так я вас огорчу, я живу в один вік з вами. І не тільки я) те що ви вважаєте що майбутнє за вами... бо це цивілізація. Це упадок цивілізації. Європа або відродить свої справжні цінності або загине від рук тих, що вірять в мораль.
Не нравиться говорити про секс? Не говоріть на форумі. Обіцяю цю тему з Вами не починати. Бачу що вона для вас болюча і табуйована.
Щодо мене 18річний, який справді не цікавиться сексом виглядає крайнім збоченцем, або можливо важко хворим фізично.
Облишим це.
Давайте краще про психологію. У Вас є особистий психолог? Чи не мішає те що ви знайомі з інструментарієм?
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 3663
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 117 раз.
- Подякували: 98 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Вів 14 жов, 2025 21:46
Banderlog написав: Wirująświatła написав:
вам нравится когда лезут в вашу личную жизнь? Мне не нравится.
ви все нормою рахуєте?
Сорокін пригадася давно читаний. "Норма"
-
alibob
-
-
- Повідомлень: 726
- З нами з: 31.01.18
- Подякував: 169 раз.
- Подякували: 82 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Вів 14 жов, 2025 22:03
Banderlog написав:
Давайте краще про психологію. У Вас є особистий психолог? Чи не мішає те що ви знайомі з інструментарієм?
Психологи есть бесполезные инфоцигане.Рекомендую стационарную психиатрию!Они орудуют средствами и методами из списка доказательной медицины.
Про секс потрандеть завсегда можно. Может тему создадим особую?
-
Господар Вельзевула
-
-
- Повідомлень: 868
- З нами з: 11.09.24
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 34 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|2
|8248
|
|