Banderlog написав: в етом точно ноль мені жінки подобаються.

Пожартував я. Не надо так гостро реагувати. Тим більше шо Ви не вважаєте гомосексуалізм збоченням. Чи вважаєте? Якщо це нормально, то що такого як би Ви б і прєдложили дорослій особі? Тим більше ніхто ж не бачив...))))

Для разговоров про секс нужно доверие (ух я вам открыл америку) к вам у меня доверия нет, поэтому я вижу хромающие провокации и желание пощупать мои реакции.Тоже касается и сексуального юмора. Он приемлим в узком круге, вы же не будете с попутчиками в купе шутить просекс ? Или будете? Это может быть истолковано как намёк или домогательство.Почему вы себе позволяете шутки на форуме хз, и какую вы ждете реакцию, одобрение? Это воспитание или вам просто скучно? На шутки от своих друзей реакция будет умеренно положительная, только беда про секс они не шутят.Про гомосексуализм я думаю ровно то что написано в законе. Странный вопрос, меня сгноят если я буду думать что то другое, если не противники то сторонники.