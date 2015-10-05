|
Психологія та саморозвиток
Додано: Сер 15 жов, 2025 10:07
flyman написав: ЛАД написав:
А с отличниками... Не пойму. То ли Виталию крупно не везло, что встречался с такими. То ли не о чем было поговорить, просто потому, что им неинтересно было обсуждать, как украсть булочку и рассказать, что дядя трогал ниже пояса.
Безугла типовий такий шкільний "відмінник" з відповідними навиками соціалізації.
Вона якраз атиповий
Faceless
Повідомлень: 36749
-
Додано: Сер 15 жов, 2025 10:08
flyman
всі про нього балакають, мало хто займається
Послухав від Ночкіна - наче сам позаймався
Hotab
Повідомлень: 16751
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 395 раз.
- Подякували: 2516 раз.
Додано: Сер 15 жов, 2025 10:10
Wirująświatła написав:
удивляет критерии overqualified. Определить недостаток компетенций - раз плюнуть. А переизбыток честно не понимаю как.
Я теж чув про такі випадки, хоч сам не стикався.
Ну це якщо уявити, що на позицію стажера чогось подався класний спеціаліст з досвідом. Що з ним там робити - не ясно, швидко виникнуть проблеми мотивації, чи він швидко піде, нащо цей головняк
Faceless
Повідомлень: 36749
Додано: Сер 15 жов, 2025 10:12
Wirująświatła написав:
мне один работодатель подбирая сотрудников говорил я лучше наберу молодых неопытных, сам их всему научу и они в благодарность будут работать за небольшие деньги, чем возьму с опытом (про переизбыток речь не идёт) начну переучивать и с 1го дня ему платить нормальные деньги. Для неопытных оно конечно хорошо, только мотивации становиться профи как то нет.
Розраховувати тримати на "вдячності" наївно. Врешті він просто стане "кузнею кадрів", бо недоплачує. А от чого треба брати тих, кого треба "переучувать" - то взагалі окреме питання
Faceless
Повідомлень: 36749
Додано: Сер 15 жов, 2025 10:14
flyman написав: Faceless написав:
В моєму випускному класі було 11 медалістів, і то були реально медалісти, без якихось договорняків.
Це що за школа квадратних відмінників?
В мене в школі до третього класу було 4 круглі відмінники. Потім здулися.
Тільки одна тягнула, але в неї була ціль поступити на іняз (в СРСР це було модно).
В Бандеролога, думаю був один альфа, решта сігми.
То був фізмат ліцей. Більшіть теж вже давно пороз'їхалася, багато хто закордоном
Faceless
Повідомлень: 36749
Додано: Сер 15 жов, 2025 13:17
Faceless написав: flyman написав: Faceless написав:
В моєму випускному класі було 11 медалістів, і то були реально медалісти, без якихось договорняків.
Це що за школа квадратних відмінників?
В мене в школі до третього класу було 4 круглі відмінники. Потім здулися.
Тільки одна тягнула, але в неї була ціль поступити на іняз (в СРСР це було модно).
В Бандеролога, думаю був один альфа, решта сігми.
То був фізмат ліцей. Більшіть теж вже давно пороз'їхалася, багато хто закордоном
11 медалістів - це які роки?
З радянської школи - випуск, 10-ти річка, 4 класи на поток, дали на школу одну золоту медаль. Три повні відмінниці -> медаль в дочки завуча, в якій теж, звичайно, всі п'ятірки.
Не дали всім трьом, якась була квота на школу. На рік раніше дали дві, в той рік одну.
alibob
Повідомлень: 727
- З нами з: 31.01.18
- Подякував: 169 раз.
- Подякували: 82 раз.
Додано: Сер 15 жов, 2025 13:47
flyman написав: Banderlog написав:
Ви вважаєте його нормальним чи це девіантна поведінка?
Нормальний статистичний розподіл що на це каже? Чи ви про яку нормальність?
Тю, про психологічну понятно.
Banderlog
Повідомлень: 3677
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 118 раз.
- Подякували: 98 раз.
Додано: Сер 15 жов, 2025 13:57
flyman написав: Faceless написав:
В моєму випускному класі було 11 медалістів, і то були реально медалісти, без якихось договорняків.
Це що за школа квадратних відмінників?
В мене в школі до третього класу було 4 круглі відмінники. Потім здулися.
Тільки одна тягнула, але в неї була ціль поступити на іняз (в СРСР це було модно).
В Бандеролога, думаю був один альфа, решта сігми.
Альфа був. Но відмінників теж було дофіга. Да, в мене на випускному екзамені з математики 4 , за орфографію. написав асинптота. Надто багато було 5рок в класі. Думаю в любій школі міста, окрім можливо однієї 5 було б гарантованим
Но це не міняє, того, що оцінка це мотивація)
Banderlog
Повідомлень: 3677
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 118 раз.
- Подякували: 98 раз.
Додано: Сер 15 жов, 2025 14:00
Banderlog написав: Wirująświatła написав: Banderlog написав:
Я ж Вас просив ? Не треба про секс та гомосексуалістів.
Ви від того хвилюєтесь і не можете спокійно про це розмовляти, тому не будем того торкатись
я про гомосексуализм тему ни разу не поднимал. Вы приписываете мне какие то свои комплексы.
Забыли о чем несколько часов назад писали? viewtopic.php?p=5898839#p5898839
quote="5898999:Banderlog"]навіть для чогось вчите молодіжний сленг что значит для чего то, чтобы влиться в их среду. Или вы думаете с литературным языком Достоевского и толстого с вами там будут общаться?
я писав. Я ) не хвилюйтесь. нехай в мене комплекси.
Поки облишим то, бо знову обідитесь і перестанете писати.
І я не відміняв свого совєта сплавити 14ну дочку з дому. Ви все мені то вспоминаєте ніби я впоров тоді не знати яку дурню...)
вважаю батьки мають на такий хід право. Якщо підліток не слухається, в гріш не ставить правила батьків..
то смисл з ним возитись та тратити на нього час та ресурси? Знає сама як жити ? Нехай живе сама.
Повернемось до боротьби з неуспішністю.
То в чому справа? Якщо ваша безоціночна метода дозволяє добитись кращої успішності ніж в совковій системі... докажіть. Є переможці республіканських олімпіад з фізики вирощені по Вашій системі?
В ПТУ/коледж/технікум сплавляй
flyman
Повідомлень: 41158
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1616 раз.
- Подякували: 2861 раз.
Додано: Сер 15 жов, 2025 14:03
ЛАД написав: Сибарит написав: ЛАД написав:
На костёр вас точно не оправят, не те времена.
Вы неисправимый оптимист 😁
А я что-то уже не уверен, что времена могут чем-то существенно отличаться.
Так я в этом как раз уверен, что времена не сильно отличаются. Возможно, это тоже проявление оптимизма?
Но сжигание на костре сегодня всё же не практикуется.
Оптиміст вірить що він живе в кращому із світів.
Песиміст побоюється, що так воно і є.
flyman
Повідомлень: 41158
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1616 раз.
- Подякували: 2861 раз.
