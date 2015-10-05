Форуми / Все про гроші: інші

#<1 ... 783784785786 Додано: П'ят 17 жов, 2025 10:54 Сибарит написав: rjkz написав: Да, даже резюме переписывается под конкретную позицию, чтобы такого не было видно. Да, даже резюме переписывается под конкретную позицию, чтобы такого не было видно.

Традиция звонить предыдущему работодателю не столь распространена, как мне отсюда кажется? Традиция звонить предыдущему работодателю не столь распространена, как мне отсюда кажется?

мне только 1 раз звонили спросить за своего бывшего сотрудника. Традиция туповатая, я ж могу дать номер своего приятеля и он расскажет ровно то, что я попрошу. С таким же успехом можно всё спросить у меня.

Повідомлень: 30796 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2525 раз. Подякували: 3508 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 жов, 2025 11:07 ч.5 В своей книге, посвященной изучению памяти, психологи Джорджия Нигро и Ульрик Нейсер писали о том, как «в некоторых воспоминаниях индивид, по–видимому, занимает позицию зрителя или стороннего наблюдателя, следящего за ситуацией с удобной внешней позиции и видящего себя «со стороны»».[87] Они противопоставляли такой тип воспоминаний другим, в которых вы находитесь в положении человека, о котором вы вспоминаете.



Очень часто при получении эмоционального опыта мы оказываемся настолько погруженными в текущую ситуацию, настолько охваченными эмоцией, что ни одна часть нашего сознания не может наблюдать, критиковать или анализировать действия, которые мы совершаем. Мы осознаем происходящее, но делаем это, по словам психолога Эллен Лангер, «неосознанно».[88]

в этом случае помогают ролевые игры, чтобы вынырнуть из ловушки собственных переживаний и посмотреть на свою ситуацию глазами другого человека.

Различия между двумя типами воспоминаний, о которых говорили Нигро и Нейсер, очень похожи на те, которые психиатр и приверженец буддийской философии Генри Уайнер описывал как различие между потоком сознания и тем, что он называл наблюдателем, «сознанием, которое наблюдает и реагирует на смысловые значения, появляющиеся в потоке сознания».[89]



Для того чтобы мы могли смягчать наше эмоциональное поведение, выбирать, что мы будем говорить или делать, мы должны знать, когда мы испытываем, а еще лучше, когда мы начинаем испытывать эмоцию.



Предположительно, мы имели бы даже больший выбор, если бы могли узнавать об автоматической оценке тогда, когда она возникает, и по своей воле видоизменять или устранять ее.



Но поскольку автоматические оцениватели действуют очень быстро, то я сомневаюсь, что кто–нибудь мог бы это делать. Его святейшество далай–лама во время встречи со мной упомянул, что некоторые йоги способны растягивать время. Те несколько миллисекунд, в течение которых делаются автоматические оценки, они могут растянуть настолько, чтобы обеспечить себе возможность сделать сознательный выбор между видоизменением и отменой процесса оценки.



Но далай– лама сомневался в том, что этот тип оценивающего сознания доступен большинству людей, не исключая и его самого.



Следующий возможный, но трудновыполнимый шаг заключается в том, чтобы человек научился осознавать происходящее в его голове сразу после автоматической оценки, но до начала поведения, вызываемого эмоциями, т. е. осознавать импульсы к действиям и словам, когда эти импульсы только возникают.



Если бы человек достиг такого осознания импульсов, [90] то далее он мог бы решать, следует ли позволить этим импульсам реализовать их потенциал. Буддисты уверены в способности человека достигать осознания импульсов, но только после многолетней медитативной практики.

Как я говорил ранее основной вид мышления всей эволюции - эмоциональный интеллект. Он работает мгновенно и относительно точно. Мы и даже дети четко понимаем нравится нам тот или иной человек, блюдо, книга, вид спорта, порода собаки, автомобиль. У этого способа оценки есть минус - оно бинарное, или чёрно-белое.



Собака запертая на 3 часа в шкафу всё равно будет рада увидеть хозяина (в отличии от жены запертой там же) потому в бинарной системе оценивания собаки хозяин = Бог. Есть исключения по некоторым дорогим породам, когда собака считает что Бог она, но в целом оно так.



Большинство ситуаций невозможно оценить как 0 или 1, вербальное мышление (с высоким IQ) понимает что не бывает абсолютно добрых или злых людей, в разных обстоятельствах люди ведут себя по разному, лучший друг может предать, а враг спасти жизнь.



в этом случае помогают ролевые игры, чтобы вынырнуть из ловушки собственных переживаний и посмотреть на свою ситуацию глазами другого человека.Как я говорил ранее основной вид мышления всей эволюции - эмоциональный интеллект. Он работает мгновенно и относительно точно. Мы и даже дети четко понимаем нравится нам тот или иной человек, блюдо, книга, вид спорта, порода собаки, автомобиль. У этого способа оценки есть минус - оно бинарное, или чёрно-белое.Собака запертая на 3 часа в шкафу всё равно будет рада увидеть хозяина (в отличии от жены запертой там же) потому в бинарной системе оценивания собаки хозяин = Бог. Есть исключения по некоторым дорогим породам, когда собака считает что Бог она, но в целом оно так.Большинство ситуаций невозможно оценить как 0 или 1, вербальное мышление (с высоким IQ) понимает что не бывает абсолютно добрых или злых людей, в разных обстоятельствах люди ведут себя по разному, лучший друг может предать, а враг спасти жизнь."Растягивание времени" для этого не нужно, достаточно отказаться от однозначных "бинарных" оценок, не отказываясь от эмоционального интеллекта в целом.

попалась такая статья

исследования нейрокорреляций НМ ведут к пониманию причастности к патологии мышления структурных девиаций в разнообразных отделах мозга, начиная от фронтальных и задних отделов коры мозга (теменных височных, затылочных, передней поясной извилины) и заканчивая подкорковыми структурами (таламусом, базальными ганглиями, гиппокампом, мозжечком и др.).





С нарушениями мышления связана и патология различных систем мозговых взаимосвязей – на уровне нейронной сети и ее специфических цепей, например, базальных ганглиев-таламуса-кортекса – БГТК (BGTC) [Williamson, 2007] или корково-мозжечковоталамически-кортикальных – КМТК (CCTCC) [Andreasen et al., 1999], межполушарных и внутриполушарных нервных трактов [Alexander-Bloch et al., 2012].



Отмечают ослабление как глобальных, так и региональных функциональных связей [Liang et al., 2006; Bluhm et al., 2007; Liu et al., 2008], а также снижение кластеризации и аномалии архитектуры функциональных сетей по типу «малых миров» [Micheloyannis et al., 2006; Liu et al., 2008; Rubinov et al., 2009].



При этом нарушение синаптической пластичности N-метил-Dаспартат-рецепторов (NMDA) из-за неправильного регулирования NMDARsнейромодулирующими нейротрансмиттерами, такими, как дофамин, серотонин, или ацетилхолин, также может влиять на аномалии формирования нервных соединений, обнаруживаемые при шизофрении [Stephan, Friston, Frith, 2009].





И хотя доказательства аномальных функциональных связей (dysconnectivity) при шизофрении являются сильными, их этиология, патофизиологические механизмы и значение для клинических симптомов, в том числе и нарушений мышления пока не ясны.





Соединение методов структурно-функциональной визуализации мозга и нейрокогнитивного оценивания показало структурную гетерогенность мозговых аномалий при шизофрении, связанных с расстройствами языка и мышления.



Полагают, что эта гетерогенность составляет нейрофизиологическую основу для выделения подтипов НМ и шизофрении [Mahendra, Bhati, 2005].



Ведущей тенденцией современных нейропатопсихологических исследований является поиск нейрокорреляций НМ и других симптомов шизофрении на разных уровнях структурно-функциональной и нейробиологической организации мозга [Horn et al., 2009]. Об этом свидетельствуют названия публикуемых книг наиболее авторитетных исследователей в этой области: «Шизофрения: От разума к молекуле» [Andreasen, 1994] или «Шизофрения раскрыта: От нейрона к социальному взаимодействию» [Green, 2003].



В представительном обзоре (193 статьи) исследований с применением магнитнорезонансной томографии при шизофрении отмечаются множественные аномалии серого и белого мозгового вещества в различных регионах коры и подкорки. Чаще всего наблюдается нейропатология верхней височной извилины (наблюдаемая в 100% исследований), префронтальной коры (59% исследований), теменной доли (60%) и, особенно, нижней теменной дольки с включением угловой извилины, медиальных отделов височной доли (миндалина, гиппокамп и парагиппокампальная извилина) (74%), базальных ганглиев (68%), мозолистого тела (63%), таламуса (42%) и мозжечка (31%) [Shenton et al., 2001].



Аномальные паттерны активности головного мозга при шизофрении рассматриваются как результат компенсаторных процессов. Предполагается, что у больных шизофренией дисфункции левополушарных сетей, которые проявляются в аномальной магнитной активности мозга (МРТ) при выполнении лингвистических и семантических заданий, могут вызывать компенсаторное повышение правополушарной активации и нисходящей активации от фронтальных отделов к задним регионам коры мозга [Griego et al., 2008].



Нейропсихологические объяснения нарушений мышления опираются также на данные о патологии нейрофизиологических процессов в разных областях мозга. Например, исследования мозговых процессов метаболизма покоя у больных с синдромом дезорганизации мышления при шизофрении выявили множество заинтересованных мозговых регионов с гиперперфузией регионального мозгового кровотока. Повышенная перфузия отмечалась в передней поясной извилине [Liddle et al., 1992; Sabri et al., 1997], дорсомедиальной части таламуса и левой верхней височной извилине [Liddle et al., 1992],



C. Marvel [Marvel, 2006] связывает шизофренические нарушения мышления, сопровождаемые у пациентов аномалиями поведения и речи, с анатомической и функциональной асимметрией верхних височных извилин мозга.



Так, у больных шизофренией отмечаются не только меньшие размеры левой височной извилины по сравнению с правой, но и, как правило, более низкая функциональная активность левой височной доли. И это может вызывать известные речевые расстройства на уровне понимания дискурса, нарушений семантики, синтаксиса и фонологии.



Подобные механизмы нарушенной речи при расстройствах мышления описывают и другие авторы, подчеркивая, что аномалии и снижение активности в зоне Вернике могут порождать бессвязность речи у больных шизофренией [Kircher et al., 2001].



Horn и соавт. [Horn et al., 2009] выявили на основе МРТ-исследований у больных шизофренией с нарушениями мышления гиперперфузию в регионах дефицита серого вещества (в левой верхней височной и угловой извилинах), вызванную, предположительно, снижением массы ГАМК-интернейронов, играющих важную роль ингибиторов активации [Jones, 1993; Daskalakis, 2007].





Степень тяжести НМ была связана при этом с выраженностью морфофизиологических нарушений. Это соответствовало данным об участии задних отделов левой верхней височной и угловой извилин в процессах мышления, связанных с доступом к семантической информации [Heim, 2005], интеграцией вербальной и невербальной информации [Saygin et al., 2003] или с обработкой иерархических концептуальных знаний [Vigneau et al., 2006].





Рост перфузии в этих областях мог вызывать повышение активации семантических сетей, которая, согласно D.A.Kreher и соавт. [Kreher et al., 2008], связана с увеличением тяжести нарушений мышления.



Гиперперфузию, выявленную при этом в левой нижней фронтальной извилине, при отсутствии здесь дефицита серого вещества, авторы объяснили воздействием на нее через аркадные нервные пучки хронической активации со стороны аномальных левых височнотеменных структур [Catani et al., 2002].





Дисфункция этой фронтальной области также могла усиливать нарушения мышления, особенно, если учесть ее ключевую роль в селекции и объединении разных уровней языковых процессов [Hagoort, 2005].



При переходе от состояния покоя к когнитивной деятельности хроническая аномальная активации левых височных регионов, напротив, могла снижаться [McGuire, 1998].



Недостаточная эффективность работы левополушарных структур при этом могла потребовать, как считают авторы, компенсаторного повышения активности симметричных правополушарных отделов.





Что, в свою очередь, способно было вызывать такие нарушения мышления, как соскальзывания, далекие ассоциации, потерю целенаправленности, бессвязность, поскольку правополушарные височно-теменные структуры морфологически и функционально отличаются от левополушарных.



Участвуя в обработке речи, они поддерживают слабую, диффузную семантическую активацию, в том числе далекие и необычные семантические стимулы, которые могут не иметь никакого отношения к контексту, что обеспечивает только приблизительную интерпретацию семантической информации [Jung-Beeman, 2005].



При этом даже анатомические особенности правополушарных структур способствуют установлению множественных и слабых ассоциаций, так как их нейроны имеют большую протяженность и разветвленность дендритов, чем левополушарные [Hutsler, Galuske, 2003]. В то же время симметричные регионы слева, предположительно, быстро обрабатывают доминирующий смысловой контекст и подавляют малозначимую информацию [Coulson, Williams, 2005]. Билатеральное участие височных структур в проявлениях НМ при шизофрении подтверждают исследования T.Kircher’a [Kircher, 2008].



Особый акцент авторы этой комплексной (модульной и нейросетевой) модели НМ делают на ее динамическом характере, поскольку это дает возможность объяснить и колебания выраженности, и разнообразие нарушений мышления непостоянным характером перфузии, способным изменять взаимодействие различных анатомических структур мозга [Horn et al.,2009].



Среди исследователей все больше укрепляются идеи о том, что в основе нарушений мышления должны лежать расстройства не отдельных регионов мозга, но целых систем, включающих и корковые, и подкорковые структуры, например префронтальный кортекс и лимбическую систему [Crosson, Hughes, 1987]; моторные системы мышления (речи) и сенсорные системы сознания [Feinberg, Guazzelli,1990] и др.



Более того, такие системы, вероятнее всего, должны быть динамически и пространственно распределенными либо на разные независимые нейронные сети [Williamson, 2007], либо на отдельные узлы мозговых структур, подобных корково-подкорково-мозжечковой системе (ССTCC), нарушения которой N.Andreasen и соавт. [Andreasen et al., 1998] связывают со специфическим для шизофрении синдромом «когнитивной дисметрии».



Эти представления отражают понимание иерархической системной организации деятельности мозга, включающей множество уровней, начиная от микроструктур и микропроцессов на внутриклеточном, нейронном и синаптическом уровнях и кончая отдельными мозговыми структурами, их блоками, нейросетями и макрофизиологическими процессами – физиологическими, электрофизиологическими, нейрогуморальными, нейротрофическими и др. [Dickinson, Harvey, 2009].





Нарушения вербального мышления.

Традиционные модели понимания предложений предполагают, что отдельные слова комбинируются вместе, главным образом, через активацию их синтаксических фреймов (Osterhout et al., 2008).



Однако накапливаются доказательства того, что формирование смысла предложений также требует от понимающего субъекта доступа к семантическим связям между отдельными словами и сравнения этих связей с теми, что хранятся в семантической памяти (Federmeier, Kutas, 1999; Kutas, Federmeier, 2000).



Параллельно этому мнемо-семантическому анализу осуществляется и другой поток более сложного, алгоритмического, комбинаторного анализа, посредством которого значение отдельных слов комбинируется и интегрируется с морфосинтаксическими и тематическими структурами (Kuperberg, 2007).





В ходе нормальной обработки речевой информации, по мнению D.Kuperberg [2007; 2011], постоянно «вычисляются» смысловые отношения между отдельными словами и эта информация сравнивается с отношениями, которые хранятся в семантической памяти.



Эти автоматические процессы отражаются в появлении нисходящего импульса, с пиком в диапазоне 400 миллисекунд от начала предъявления речевого стимула.







В семантической памяти сохраняются сильные связи между словами, обозначающими объекты и различные их свойства или типичные виды связей с другими объектами и ситуациями.



На это указывают в норме многочисленные факты ускорения опознания заданного слова в зависимости от конгруэнтной семантической преподготовки (прайминга).



Например, предшествование целевому глаголу существительного, обозначающего существо, обычно выполняющее это действие, или пространственных характеристик, связанных с выполнением этого действия – ускоряет опознание глагола [Richardson et al., 2003].





Кроме того, правильная временная последовательность событий, представленных в памяти, вспоминается быстрее, чем реверсивный или хронологически нарушенный ход событий (van der Meer et al., 2002).



Чем более предсказуема и знакома поступающая информация, чем ближе она по смыслу к предшествующему ей стимульному контексту (прайму– prime – или семантической грунтовке), тем в норме меньше величина N400-ВСП, поскольку обработка такой информации требует меньше энергозатрат.



При шизофрении отмечается автоматический гиперпрайминг, когда даже в ответ на слабо связанную с целевым стимулом предшествующую информацию возбуждение нейронного сигнала в сети оказывается облегченным и более широко распространяющимся, чем у здоровых испытуемых в такой же ситуации.



Второй поток обработки речевой информации отражает более поздняя восходящая волна – с пиком в диапазоне 600 миллисекунд от начала стимуляции.



Предполагается, что это процесс имеет уже осознанный характер и связан корректирующими, стратегическими, интеграционными и комбинаторными процессами анализа информации.



Его механизм вступает в действие для того, чтобы интегрировать лексико-семантическую информацию, обработанную в памяти, с грамматическими и тематическими структурами и создать пропозициональное представление смысла.



Оба процесса взаимодополняют друг друга. Авторы предполагают, что при шизофрении баланс в работе этих потоков изменяется так, что, по крайней мере, при обычной скорости, необходимой для понимания языка в норме, пациенты чрезмерно зависят от потоков семантической обработки в памяти, в ущерб использованию комбинаторных механизмов, которые формируют отношения внутри предложений или устанавливают связи между предложениями.



И хотя обследуемые, в общем, хорошо понимают речь, но даже в отсутствие нарушений мышления, все они сталкиваются с трудностями, когда предъявляются требования к интеграции поступающей информации, например, в конце предложений или при ее двусмысленности и противоречивости.





Более того, опора только на семантическую память становится неадекватной при необходимости интегрировать материал более чем одного предложении, из-за больших временных промежутков между начальными и замыкающими предложения словами. И здесь, по мнению авторов, дефицит оперативной памяти, как и управляющих



(интегрирующих исполнительских) процессов, может играть ключевую роль в нарушениях понимания речи и расстройствах связности мышления при шизофрении.



Во многих случаях один только мнемосемантический анализ предложений может быть достаточным для их понимания (Ferreira et al., 2002). Однако в некоторых обстоятельствах этот «быстрый и сырой» анализ может вести к неточной интерпретации в данном контексте.



В таких случаях продукты «сырого» анализа обычно пересматриваются, корректируются более сложными комбинаторными процессами, которые возможно идут и параллельно. «Рыхлость ассоциаций» и нецеленаправленное алогическое мышление при шизофрении может быть объяснено аномалией двух раздельных (дуальных) нейрокогнитивных процессов: расстройств внутри семантической памяти и дополнительно расстройств конструирования лингвистического и экстралингвистического контекста. Куперберг считает такое категориальное разделение аналитических процессов памяти и контекст-анализа несколько искусственным.



Основываясь на возрастающих доказательствах взаимодействия между этими двумя потоками анализа, она утверждает, что нарушения понимания предложений при шизофрении определяются дисбалансом этого взаимодействия, при относительной сверхзависимости пациентов от семантических процессов обработки в памяти, за счет снижения активности комбинаторных и интегративных процессов анализа.



При этом чаще всего, по-видимому, семантическая обработка предложений в памяти у пациентов не страдает, но у них снижается ВСП в ситуациях, где требуется повышенное участие комбинаторных и интегративных процессов переработки информации.



Точно так же могут быть нарушены механизмы невербального понимания реальных событий и действий [Sitnikova, Perrone, Goff, Kuperberg, 2010]. В знакомых ситуациях адекватное понимание событий может быть достигнуто путем наложения поступающей визуальной информации на ассоциативно связанные или сходные с ней события в карте семантической памяти



Может понадобиться пересмотреть обычные связи между известными объектами, действиями и средствами их выполнения, и перекомбинировать их необычным образом так, чтобы достигнуть целей поведения в заданных условиях реальности

У больных шизофренией наблюдался дисбаланс во взаимодействии этих двух потоков переработки информации. Во-первых, пациенты продолжают рассчитывать только на данные ассоциативных или информационно сходных сетей семантической памяти даже тогда, когда ситуация требует более гибкого реагирования в опоре на требования конкретных целей и контекста. Они не использовали целенаправленную проверку автоматически извлеченной из памяти информации на ее соответствие контексту и всем остальным компонентам реальных семантических связей.



Полагают, что у таких больных дисфункция концептуального механизма обработки информации с помощью целенаправленных действий, регулируемых конкретной ситуацией, может играть особую роль в их неспособности планировать и достигать свои цели и в реальной жизни, что может приводить к дезорганизации поведения и даже к психотическим симптомам, например, бреду.



Аномальные паттерны активности головного мозга при шизофрении

Повідомлень: 30796 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2525 раз. Подякували: 3508 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 жов, 2025 12:18 бессонница при шизофрении Бессонница это состояние, при котором человеку трудно заснуть или оставаться в состоянии сна. В отличие от других, они могут испытывать около трех бессонных ночей в неделю. Это состояние может возникнуть по нескольким причинам. Но у пациентов с шизофренией это происходит из-за колебаний уровня дофамина.



Дофамин — это химическое вещество, вырабатываемое клетками мозга для передачи сигналов между нервами. Оптимальный уровень дофамина способствует лучшему функционированию человеческого организма. Если уровень дофамина высок, уровень гормона сна мелатонина снижается, и в мозг отправляется сообщение о необходимости проснуться. Людям с шизофренией трудно справиться с бессонницей, поскольку на оба заболевания влияет уровень дофамина. И лишение сна, и шизофрения взаимосвязаны.



Нарушения циркадного ритма

Давайте сначала разберемся, что такое циркадный ритм. Это цикл сна и бодрствования человека в течение 24 часов. Он контролирует ежедневный график сна и бодрствования и зависит от света и темноты, а также других факторов. Если этот ритм нарушается, это может привести к расстройству циркадного ритма.



В этом состоянии человек спит либо слишком много, либо слишком мало. Также будет трудно поддерживать ежедневный режим сна. Люди с шизофренией, скорее всего, получат нарушение циркадного ритма как ранний признак шизофрении, симптом, который может появиться даже до галлюцинаций or бред.





Narcolepsy неврологическое расстройство, которое влияет на контроль сна и бодрствования. Больные нарколепсией испытывают сильную дневную сонливость и внезапные, неконтролируемые эпизоды засыпания при выполнении повседневных задач и в любое время дня. Некоторые пациенты испытывают внезапную мышечную слабость при смехе и других эмоциях.





Синдром беспокойных ног (СБН) это состояние, при котором человек испытывает неконтролируемое желание двигать ногами. Это может усиливаться вечером, когда он лежит, и может нарушить сон. В то время как периодическое расстройство движений конечностей (PLMD) представляет собой судороги или подергивания ног во время сна. Это состояние часто может возникать вместе с синдромом беспокойных ног или другими расстройствами сна. Также возможно, что оно возникает само по себе.



Обструктивное апноэ во сне (ОАС) — это состояние, вызванное закупоркой дыхательных путей во время сна. Храп, сухость во рту, плохой сон и усталость могут быть симптомами апноэ во сне. Исследователи предполагают, что апноэ во сне является наиболее распространенным состоянием у больных шизофренией. Лекарства, принимаемые для лечения шизофрении, иногда могут вызывать ожирение и может привести к ОАС.



Причинами нарушений сна могут быть:



Плохие условия для сна

Отсутствие физической активности в дневное время

Неустойчивый циркадный ритм

Страх бессонницы, который снова вызывает бессонные ночи

Паранойя из-за травматического прошлого опыта





Накопление в мозге кинурена, или «гормона несчастья».

Ученые из Университета Мериленда доказали, что у пациентов, страдающих шизофренией, и людей с бессонницей есть общая проблема – накопление в мозге кинурена, или «гормона несчастья».



Кинурен ведет к нарушению сна, а в дальнейшем к когнитивным и эмоциональным расстройствам, однако, при этом возможна и обратная связь – бессонница может провоцировать накопление кинурена, что в дальнейшем ведет к искаженному восприятию реальности. Точный механизм ученым предстоит выяснить.



Отметим, что достаточно долгое время ученые говорили о генетической природе шизофрении: за последние годы генетики нашли несколько десятков мутаций, которые могут вызвать симптомы заболевания.



Но в последнее время врачи и ученые говорят о комплексе причин, приводящих к шизофрении. В частности, среди недавних открытий – влияние микрофлоры кишечника и половых органов на появление голосов.



Американские ученые открыли еще одну причину, не связанную с генетикой, в ходе экспериментов на лабораторных грызунах. Мышам ограничивали количество сна и изучали изменения, происходящие в их организме.





Одним из эффектов от недосыпа стало накопления гормона кинурена и его метаболита – кинуреновой кислоты. При этом отмечалась прямая корреляция со временем, проведенным во сне и количеством кинурена.



Как правило, этот гормон ассоциируется с депрессивным расстройством и плохим настроением. А недавно ученые стали публиковать данные о повышенном уровне кинурена в головном мозге больных шизофренией.





В ходе исследований учены вводили большие дозы кинурена в мозг мышей, в результате чего поведение грызунов сильно изменилось. Они перестали ориентироваться в клетке, начали испытывать проблемы с памятью, забывали об опасных местах, где можно получить удар током. После того, как учены ввели фермент, разрушающий кинурен, память мышей восстановилась, восприятие окружающей действительности стало болеее адекватным.Исследователи надеются, что клинические испытания на людях помогут разработать лекарство для борьбы не только с бессонницей, но и с шизофренией.

Wirująświatła

