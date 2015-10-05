Додано: Суб 18 жов, 2025 00:38

Сибарит написав: ЛАД написав: Сибарит, вы по-прежнему считаете, что на форуме уместны... , вы по-прежнему считаете, что на форуме уместны...

Я по-прежнему считаю, что каждый участник форума имеет право писать все, что не нарушает правила форума.

И каждый волен не читать любые сообщения.

Единственное, что я бы посоветовал, отказаться в таких длинных сообщениях от тега цитирования, обозначая авторство другим способом. Так и текст будет крупнее, и нельзя будет обвинить в оверквотинге.

Насчёт "всё" не возражаю. И "не читать" тоже согласен. Хотя я читаю почти всё. Кроме чс. Там у меня давно и прочно 1 человек.А вот насчёт тегов совет сомнительный.Выдавать чужой текст за свой?Да, от обвинений в оверквотинге защитит, но плагиат, пожалуй, похуже.Может быть, лучше всё-таки избегать оверквотинга?Если считаешь, что очень интересно, то дай ссылку, кто захочет, прочитает.На компе это ещё так-сяк, а на телефоне сильно неудобно.А если простыни начнут постить не один, а хотя бы 2-3 форумчанина?Как по мне, так это элементарное неуважение.Вам никогда не попадался собеседник, который долго и занудно рассказывает вам то, что вам не интересно, а просто повернуться и уйти вы по каким-то причинам не можете?P.s. Интересно, вы признаёте, что это оверквотинг, но защищаете это. И даёте совет заняться плагиатом. Странный подход.P.p.s. О курении спасибо. Я такое слышал.Но, думаю, что это "после", а "до" стоит.