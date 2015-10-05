Вооруженным дисковыми шлифовальными машинами грабителям понадобилось всего семь минут, чтобы проникнуть в знаменитый на весь мир Лувр в Париже и вынести оттуда целую коллекцию королевских ожерелий, диадем и серег.
Они оставили нетронутым находящийся неподалеку 140-каратный бриллиант «Регент», бросили корону с более чем 1000 бриллиантов и скрылись, бросив желтый жилет со следами ДНК, дав надежду пристыженным политикам и полиции на то, что серьезная ошибка в обеспечении безопасности не приведет к непоправимым потерям. ............ По данным парижского прокурора Лоры Бекко, около 9:30 утра в воскресенье двое преступников припарковали мебельный подъемник и привели его в движение. Вместе с двумя сообщниками они забрались в окно первого этажа и в 9:34 проникли в галерею «Аполлон», угрожая охранникам и прорезав две витрины.
«Мы потерпели неудачу», — заявил министр юстиции Жеральд Дарманен в эфире радио France Inter, признав, что ограбление создает «плачевный имидж Франции».
Бенджамин Камбулив, представитель профсоюза «Альтернативная полиция», заявил, что безопасность Лувра должна полагаться на видеонаблюдение и патрулирование снаружи музея, однако никто не заметил, как в воскресенье, когда не было запланировано работ, прибыл лифт для мебели.
Тем не менее, Камбуливс также видит надежду в непрофессионализме грабителей, в частности в том, что во время побега они уронили корону императрицы Евгении, украшенную 1354 бриллиантами и 56 изумрудами. ........ «Либо это заказ от коллекционера, и в этом случае, если мы идентифицируем этого коллекционера и спонсора, мы найдём украшения в хорошем состоянии», — сказала она в воскресном интервью телеканалу BFM TV. «Или, как мы уже не раз видели, это заказ от людей, которые идентифицировали украшения только по камням, жемчугу и редким металлам, из которых они сделаны».
Миллиардер-девелопер Джон Кациматидис призвал Кертиса Сливу , кандидата от республиканцев на пост мэра Нью-Йорка, выйти из гонки, поскольку на основателя Guardian Angels нарастает давление с требованием облегчить Эндрю Куомо борьбу с фаворитом Зохраном Мамдани . ........Опрос Fox News, опубликованный на прошлой неделе, показывает, что Мамдани набирает 49% голосов зарегистрированных избирателей, в то время как Куомо набирает 28%, а Слива — всего 13%. Polymarket оценивает вероятность победы Мамдани в ноябре в 93%. ........Кациматидис также владеет сетью продуктовых магазинов Gristedes в Нью-Йорке и активно критиковал Мамдани — демократического социалиста — и его программу, включая предложение о создании городских продуктовых магазинов.