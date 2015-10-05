RSS
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 17:32

  ЛАД написав:Может, только обещаниями и ограничивается?
обіцянками чого? Як саме вони обіцяють боротися?) Ударім автопробєгом по
Бєздорожью разгільдяйству і бюрократізму?
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 19:15

  Banderlog написав:
  ЛАД написав:Может, только обещаниями и ограничивается?
обіцянками чого? Як саме вони обіцяють боротися?) Ударім автопробєгом по
Бєздорожью разгільдяйству і бюрократізму?
Обещаниями борьбы.
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 20:05

сейчас читаю может кому то тоже интересно

International comparisons of health and wellbeing in adolescence and early adulthood


2.1 Comparison of 10- to 24-year-olds as a proportion of the
whole population, 2015
2.2 Comparison of adolescent all-cause mortality rate per 100,000,
10-19 year old population, 2015
2.3 Comparison of mortality rates for young people aged 10-24 per
100,000 age-specific population, UK, 1996-2016
2.4 Comparison of all-cause disability-adjusted life years (DALYs) for
young people aged 10-24 per 100,000 healthy life years, 2016
2.5 Comparison of 16- to 24-year olds with a longstanding illness or
health problem, 2016
3.1 Comparison of birth rates to young women aged 15-19 per 1,000
women of that age, 2016
3.2 Comparison of trends in birth rates to young women aged 15-19 per
1,000 women of that age, 1980-2016, selected countries
3.3 Comparison of the percentage of 11-year-olds participating in two or
more hours of vigorous physical activity a week, by gender, 2013/14
3.4 Comparison of the percentage of 18- to 24-year-olds who smoke
cigarettes daily, varied years
3.5 Comparison of the percentage of 15-year-olds who drink alcohol
at least once a week, by gender, 2013/14
3.6 Comparison of the percentage of 15-year-olds who have used
cannabis in the past 30 days, by gender, 2013/14
4.1 Comparison of the percentage of 15- to 19-year-olds and 20- to
24-year-olds who are severely materially deprived, 2013
4.2 Comparison of the percentage of 15- to 19-year-olds and 20- to
24-year-olds who are not in education, employment or training
(NEET), 2016
5.1 Comparison of asthma mortality rates for young people aged
10-24 per 100,000 age-specific population, 2016
5.2 Comparison of asthma mortality trends among young people
aged 10-24, New Zealand, UK and Greece, 1998-2016
5.3 Comparison of obesity prevalence among 15- to 19-year-olds, 2015
5.4 Comparison of trends in obesity prevalence among 15- to
19-year-olds, 1995-2015, selected countries
5.5 Comparison of the difference in obesity prevalence between the
most and least deprived quintiles for 15- to 19-year-olds, 2014
5.6 Comparison of disability-adjusted life years (DALYs) per 100,000
healthy life years for type 1 diabetes among young people aged
10-24, 2017
5.7 All-cancer mortality rates per 100,000 age-specific population
among 15- to 24-year-olds, by gender, 2013 or closest available year
5.8 Comparison of all-cancer mortality trends for 15- to 19-year-olds
and 20- to 24-year-olds, by gender, UK, 1998-2013
5.9 Comparison of suicide rates per 100,000 age-specific population
among young people aged 10-24, 2016
5.10 Comparison of suicide rate trends for 15- to 19-year-olds, Greece,
New Zealand and the UK, 1998-2016
5.11 Comparison of death rates per 100,000 age-specific population due
to road traffic injuries among young people aged 10-24, 2016
5.12 Disability-adjusted life years (DALYs) per 100,000 healthy life years
attributed to road traffic injuries, by age, 2016
5.13 Comparison of road traffic injury death rates per 100,000 population
among 15- to 19-year-olds, New Zealand, UK and Japan,
1996-2016
6.1 Making the most of international comparative indicators


https://smallpdf.com/ru/file#s=e0368c28 ... 665474c6a1
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 20:38

другое исследование (на укр.языке)

Цей звіт структуровано в такий спосіб.
• Розділ 2 дає оцінку рівня сформованості читацької, математичної та природничонаукової грамотності 15-річних українських підлітків станом на 2022 р. та
в динаміці (між циклами 2018 р. та 2022 р.), зокрема на тлі досягнень учнівства
з країн ОЕСР та референтних країн.
• Розділ 3 присвячено аналізу результатів, пов’язаних з добробутом учнів
(задоволеністю життям), очікуваннями на майбутнє та ставленням до закладу
освіти. Окрім середніх результатів, у цьому розділі йдеться також про результати,
пов’язані із соціально-економічними показниками, нерівністю між різними
групами учнів і тим, якою мірою домашні ресурси та родинне середовище можуть
впливати на результати навчання

У розділі 4 обговорено те, якою мірою ресурси, інвестовані в освіту, зокрема
матеріальні, людські та часові, сприяють досягненню учнями високих результатів, і наскільки заклад освіти та клімат у ньому сприяють рівності в досягненні
кожним учнем успіху в навчанні.
• У розділі 5 узагальнено основні здобутки українського 15-річного учнівства й
означено проблеми в галузі вітчизняної освіти, які оприявнило дослідження
PISA-2022. На підставі цього в розділі запропоновано варіанти потенційних
політичних рішень у коротко- та довгостроковій перспективі, що можуть
сприяти підвищенню якості вітчизняної освіти в галузі математики, читання та
природничо-наукових дисциплін і забезпеченню справедливості та рівності
в нашій освіті.

по этому документу можно сравнить знания украинских учеников с учениками других стран
близько 80 країн та економіксвіту взяли участь у дослідженні PISA-2022. Україна вперше долучилася до цього міжнародного порівняльного дослідження у 2018 році.


Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення

Хоча нахил прямої регресії для України є пологішим, ніж для деяких референтних країн, усе ж можна стверджувати, що в нашій країні учні з малозабезпечених верств населення мають значно менші можливості досягти базового рівня успішності з математики, ніж інші учні. На рис. 2.11 порівнюються шанси не досягти базового рівня успішності з математики (тобто рівня 2 за шкалою PISA) 25% учнів з найнижчим соціально-економічним статусом в Україні і референтних країнах і рештою 75% учнів з відповідних країн. Українські учні з найнижчим соціально-економічним статусом, на відміну від інших 75% своїх однолітків, у 2,8 раза частіше показують результати з математики нижчі за базовий рівень 2. У референтних країнах, зокрема Болгарії та Словацькій Республіці, шанси учнів з неблагополучних сімей не досягти базового рівня успішності з математики вищі, ніж в Україні, натомість в учнів з Грузії, Польщі та Естонії ці шанси нижчі.

Зображення


там 400 страниц (большая часть документа описание методологии как проводились оценки)
ПРИКЛАД № 10:
Лікар тримає зонд і проводить ним по животу матері. УЗД хвилі передаються в живіт. Усередині черевної порожнини вони відбиваються від поверхні плода. Ці відбиті хвилі зонд знов уловлює й передає на апарат, який може створити зображення Щоб сформувати зображення, апарату необхідно розрахувати відстань між плодом і зондом. Ультразвукові хвилі рухаються черевною порожниною зі швидкістю 1540 м/с. Що має вимірювати апарат, щоб він міг обчислити відстань?

Зображення


ну и конечно результаты
Порівняння результатів з математиками між країнами / економіками

Зображення


https://smallpdf.com/ru/file#s=569fafb6 ... b708a3b1d3

а это задачка для наших олимпийских чемпионов
Зображення
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 23:32

Повідомлення Додано: Сер 22 жов, 2025 00:52

Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Повідомлення Додано: Сер 22 жов, 2025 01:40

Re: Психологія та саморозвиток

До п.18 на передостанньому фото можна додати -
"Чи чуєте Ви голоси?"
Повідомлення Додано: Сер 22 жов, 2025 02:01

Health Behaviour in School-aged Children (часть 1)

ANALYTICAL REPORT
based on the results of surveys of Ukrainian adolescents
in 2022/2023“Health Behaviour in School-aged Children”
within the framework of WHO international project
“Health Behaviour in School-aged Children” (HBSC)

Почти три четверти подростков чувствуют себя одинокими. 26% респондентов заявили, что никогда не чувствуют себя одинокими, в то время как пятая часть (21%) чувствовали себя одинокими большую часть времени или все время в течение последнего года. Девочки чаще, чем мальчики, чувствуют себя одинокими — каждая четвертая девочка (25%) чувствует себя одинокой большую часть времени или всегда, в то время как среди мальчиков это каждый шестой (17%). Напротив, треть мальчиков (33%) никогда не чувствуют себя одинокими, по сравнению с 20% девочек. Возрастные различия аналогичны результатам по хорошему настроению и положительным эмоциям — с возрастом доля респондентов, которые не чувствуют себя одинокими, уменьшается, а доля тех, кто чувствует себя одиноким, увеличивается (табл. 1.1.2).

Здоровье и настроение. Среди важных показателей благополучия и настроения подростков результаты HBSC позволяют оценить настроение за последний месяц, две недели и неделю, а также рассмотреть чувства одиночества, уныния и субъективную оценку способности респондентов решать проблемы. Настроение за последние две недели Менее половины опрошенных подростков испытывали положительные эмоции, спокойствие, бодрость, активность и полноту жизни «большую часть времени» или «все время» в течение последних двух недель (табл. 1.1.1). За последние две недели девочки испытывали положительные эмоции гораздо реже, чем мальчики.

Как и в предыдущих волнах, доля респондентов, испытывающих положительные эмоции, неуклонно снижается с возрастом по всем пяти показателям – среди 11-летних доля респондентов, которые чувствуют себя хорошо по крайней мере большую часть времени, в полтора раза выше, чем среди 17-летних.

Зображення
получить ссылку на картинку для форума

Самоэффективность Что касается субъективной оценки способности решать проблемы, то здесь практически нет различий между разными возрастными группами, как и в ответах о чувстве одиночества или положительных эмоциях. 61% респондентов утверждают, что они часто или очень часто находят решение проблемы, если приложить достаточно усилий. Столько же (60%) респондентов считают, что им часто или очень часто удается сделать то, что они решили.

14% респондентов демонстрируют неуверенность в своей способности решать проблемы (сумма ответов «никогда» и «редко») и 13% — в своей способности делать то, что они запланировали (табл. 1.1.3). Разница между мальчиками и девочками по этим показателям минимальна.

Чувство печали и безнадежности в последние 12 месяцев Почти треть респондентов (31%) в течение двух и более недель ежедневно испытывали такую печаль или безнадежность, что перестали заниматься своими обычными делами. Это чувство гораздо чаще встречается у девочек (37%), чем у мальчиков (25%). Как и в предыдущих волнах опроса, доля молодых людей, испытывавших такие чувства печали в течение последних 12 месяцев, увеличивается с возрастом — с 22% среди 11-летних до 40% среди 17-летних (табл. 1.1.4).

Распространенность чувств печали и безнадежности всегда имела гендерные и возрастные особенности (увеличение с возрастом, распространенность среди девочек), и в текущей волне эти особенности также присутствуют, но сейчас речь идет об общем увеличении распространенности таких эмоций, как печаль и безнадежность, среди всех респондентов по сравнению с периодом до полномасштабного вторжения. В предыдущей «довоенной» волне (2018 г.) этот показатель составлял 26 %, в том числе 31 % для девочек и 21 % для мальчиков (рис. 1.1.2)

Зображення

Уровень печали и безнадежности значительно различается между студентами, которые находятся в Украине, и теми, кто из-за войны оказался за границей. Необычная, незнакомая обстановка и разлука с близкими людьми способствуют распространению таких чувств. Например, в то время как 29% студентов, которые в настоящее время проживают в своих родных городах, чувствуют себя грустными и безнадежными, 37% (среди тех, кто находится за границей и планирует вернуться) и 46% (среди тех, кто находится за границей и не планирует возвращаться) чувствуют себя так.

Следует также обратить внимание на распространенность этого показателя среди подростков, которые были вынуждены жить в другом месте в Украине. Среди них этот показатель составляет 38%, что значительно выше, чем среди тех, кто продолжает жить в своем населенном пункте (табл. 1.1.5).

Зображення

Устойчивость В последние годы актуальностью приобрела проблема устойчивости молодых украинцев, их способности противостоять различным вызовам, связанным с войной, выдерживать стрессовые ситуации без снижения своей обычной активности. В условиях стресса усиливается тревога, неуверенность в себе и неверие в лучшее будущее. Подросткам важно уметь адаптироваться к разрушительным изменениям и неопределенности, неблагоприятным новостям, быть устойчивыми и продуктивными, научиться сохранять оптимизм и веру несмотря на невзгоды.

Таким образом, резисентность становится необходимой компетенцией для каждого молодого человека. Исследование показало, что украинские подростки демонстрируют достаточно высокий уровень устойчивости и способны успешно противостоять вызовам военного времени.

С одной стороны, по сравнению с довоенным периодом, доля респондентов, которые чувствовали, что не могут контролировать важные вещи в своей жизни в течение последнего месяца, немного увеличилась. В 2018 году соответствующий показатель составлял 38% (сумма ответов «иногда», «достаточно часто» и «очень часто») и в 2023 году стал равным 43%. Это можно квалифицировать как признание респондентами того, что количество трудностей в их жизни объективно увеличилось (табл. 1.1.6).

С другой стороны, по сравнению с довоенным периодом увеличилась доля респондентов, которые «часто» (сумма ответов «довольно часто» и «очень часто») чувствовали...

• уверенность в своей способности справляться с личными проблемами (2018 г. – 50 %, 2023 г. – 57 %);
• что все происходит так, как они хотят (2018 г. – 34 %, 2023 г. – 38 %).

Результаты исследования демонстрируют положительную динамику показателей, характеризующих тревожность (рис. 1.1.3). В частности, значительно сократилось число респондентов, которые «иногда» или «часто» ... в течение последних 12 месяцев:

• беспокоились о вещах, которые обычно их не беспокоят (2018 г. – 49 %, 2023 г. – 33 %),
• чувствовали, что все, что они делают, вызывает напряжение (2018 г. – 45%, 2023 г. – 33%),
• испытывали трудности с концентрацией внимания на том, что делали (2018 г. – 59%, 2023 г. – 47%).
Зображення
Зображення

Удовлетворенность жизнью Удовлетворенность жизнью является чрезвычайно субъективным показателем, поэтому для ее оценки используется шкала в виде воображаемой лестницы, где самая высокая ступень («10») означает лучшую из возможных жизней, а самая низкая («0») — худшую из возможных. Респондентам было предложено оценить, на какой ступени они находятся в настоящее время.


В целом, две трети (65%) учащихся оценили свою жизнь как «наилучшую из возможных» (7–10 ступеней), 30% поместили себя в середину (4–6 ступеней), а 5% оценили свою жизнь как «наихудшую из возможных» (0–3 ступени).

Гендерные и возрастные характеристики такие же, как и для вышеуказанных показателей положительных эмоций и чувств печали, т. е. удовлетворенность жизнью выше среди мальчиков, чем среди девочек, и с увеличением возраста уровень удовлетворенности снижается (табл. 1.2.1).

До 2022 года подавляющее большинство подростков чувствовали себя счастливыми («очень счастливыми» или «счастливыми»). Полномасштабное вторжение России в Украину стало испытанием для миллионов украинцев, в том числе детей и подростков, и источником стресса и страданий.

Помимо прочего, война привела к ухудшению психологического здоровья населения Украины. Доля молодых людей, которые чувствуют себя в какой-то мере счастливыми, значительно снизилась: с 83% (2018) до 47% (2023). В то же время доля респондентов, которые чувствуют себя и счастливыми, и несчастливыми, значительно выросла (рис. 1.2.3).

Опрос, проведенный в 2023 году, помог выявить, какие обстоятельства, связанные с войной и боевыми действиями, могут быть источником стресса и беспокойства для подростков (рис. 1.2.4). Оказалось, что многим респондентам пришлось пережить события, которые оказали определенное негативное влияние на психоэмоциональное состояние молодого человека.

Значительная часть респондентов указала, что:


• их семья испытывала экономические трудности (63%);

• их близкий родственник или друг участвовал в боевых действиях (59%);

• они лично слышали или видели боевые действия (55%);

• их близкий родственник или друг был ранен (35%);

• они лично видели раненых или убитых людей (31%);

• их близкий родственник или друг был убит (21%).


Поддержка семьи Поддержка семьи в данном исследовании изучалась с помощью таких показателей, как легкость обсуждения важных проблем, поддержка семьи и время, проводимое с членами семьи.

Обсуждение важных вопросов Легкость обсуждения важных вопросов измерялась с помощью ответа на следующий вопрос: «Насколько легко вам говорить с следующими людьми о вещах, которые вас действительно беспокоят?». Согласно таблице 1.3.1, самым легким собеседником является мать, как для мальчиков, так и для девочек: 85% ответили, что им «легко» или «очень легко» говорить с матерью о темах, которые их действительно волнуют.

Отец по-прежнему остается предпочтительным собеседником в большей степени для мальчиков (82%), чем для девочек (69%). Легкость обсуждения важных вопросов снижается в отношении отчимов и мачех — около двух третей респондентов, у которых есть отчим или мачеха, сообщили, что им «легко» или «очень легко» говорить с ними на важные темы.

В 2023 году этот показатель также измерялся для бабушек и дедушек: 77% респондентов считают «легким» или «очень легким» разговаривать со своим дедушкой на темы, которые их действительно волнуют, а 80% респондентов сказали, что им «легко» или «очень легко» разговаривать со своей бабушкой.

Для всех этих альтернатив (за исключением мачехи) мы наблюдаем устойчивую тенденцию к снижению доли тех, кто считает, что с возрастом становится легче говорить на важные темы: для 11-летних участников этот показатель самый высокий, для 17-летних — самый низкий (четкой линейной зависимости от возраста не наблюдается).

Во все годы проведения мониторинговых опросов фиксировались схожие особенности. В каждом случае подавляющее большинство опрошенных подростков (более 70%) соглашаются с тезисом, что в семье...

• им стараются помочь;

• им готовы помочь в принятии решений;

• они получают необходимую моральную (эмоциональную) помощь и поддержку;

• они могут обсуждать свои проблемы.

Если сравнить показатели согласия с определенными оценочными характеристиками довоенных 2018 и 2023 годов, можно наблюдать небольшое снижение значения показателей (во всех случаях). Например, в 2018 году 87% подростков согласились с утверждением «Я получаю необходимую моральную (эмоциональную) помощь и поддержку от своей семьи», тогда как в 2023 году этот показатель составил 80%.

Это снижение является значительным, но не критическим. Можно предположить, что эта негативная тенденция частично обусловлена эмоциональным выгоранием после двух лет войны.

Из-за постоянного стресса и напряжения люди чувствуют себя физически и эмоционально истощенными. Эмоциональное выгорание может негативно повлиять на многие сферы жизни, в том числе на семейные отношения. Родители начинают уделять меньше внимания своим детям и более сдержанно реагировать на их просьбы. И дети это замечают.

Проведение времени с семьей, совместные семейные занятия Мы изучили частоту совместного времяпрепровождения в семье в связи с различными видами деятельности (просмотр телевизора, игры, прием пищи, прогулки, развлечения, посещение друзей или родственников, спорт, беседы).

Всего было использовано девять показателей (табл. 1.3.3). Распределение ответов показывает, что, как и ранее, наиболее распространенными семейными занятиями являются еда, разговоры и просмотр телевизора или видео — подавляющее большинство респондентов утверждают, что это происходит раз в неделю или чаще.

Две трети респондентов заявили, что они ходят на семейные прогулки раз в неделю или чаще. Как и ранее, частота совместных семейных занятий уменьшается с возрастом респондентов.

Разница в совместных семейных занятиях между мальчиками и девочками не только не уменьшилась, но даже углубилась.

Если в предыдущем опросе наблюдалась значительная разница в таких занятиях, как компьютерные игры, посещение развлекательных заведений и занятия спортом (которые гораздо чаще встречаются среди мальчиков), то теперь во всех видах деятельности (за исключением совместных обедов) девочки проводят вместе гораздо меньше времени, чем мальчики. Как и ранее, нет ни одного вида деятельности, которым чаще занимаются вместе с девочками, чем с мальчиками.

Родительский контроль В украинской семье мать имеет абсолютный приоритет в воспитании детей и контроле над этим процессом.

Она выполняет традиционную роль опекуна в украинской культуре. Небрежность или отсутствие контроля с ее стороны в отношении детей является крайне редким и необычным явлением.

Определенная часть подростков (13%) заявляют, что по каким-то причинам не видят своих отцов. В этом случае они полностью полагаются на мать или других близких людей в вопросах воспитания.

2% респондентов сказали, что у них нет матери или они не видят ее по каким-то причинам.

В данном исследовании уровень родительского контроля анализировался путем оценки знаний родителей о друзьях своих детей, их расходах, о том, куда они ходят после школы и вечером, о их досуге и деятельности в Интернете.

Всего было использовано шесть показателей. Анализ ответов показывает, что Интернет традиционно является наименее контролируемым пространством как матерями, так и отцами. Новые технологии затрудняют родительский контроль, но родители, особенно матери, сохраняют некоторое влияние на традиционные виды деятельности (табл. 1.4.1).

Матери почти в два раза чаще знают о друзьях своих детей, чем отцы (71% и 41% соответственно), и они знают немного больше о друзьях своих дочерей, чем о друзьях своих сыновей, поскольку девочки более открыты в этом вопросе. Отцы, с другой стороны, хотя и не спрашивают, с кем общаются и дружат их дети, знают немного больше о друзьях своих сыновей, чем о друзьях своих дочерей.

Родители меньше контролируют то, как дети тратят свои карманные деньги. Согласно опросу, более трети матерей (36%) и почти половина отцов (46%) не имеют представления о том, как их дети тратят свои деньги.

Матери гораздо лучше осведомлены о том, как их дети проводят время после школы, чем отцы.

Например, 80% опрошенных подростков сказали, что матери много знают о деятельности своих детей после школы, в то время как 50% респондентов сказали то же самое о своих отцах. В то же время матери знают немного больше о досуге своих дочерей, чем о досуге своих сыновей.

Это может быть связано с тем, что матери не всегда могут контролировать мальчиков, поскольку они более независимы и самостоятельны, чем девочки.

В связи с этим матери иногда пытаются делегировать воспитательные и контролирующие функции в отношении своих сыновей отцам. Отцы берут на себя эти обязанности в ограниченной степени, но проявляют несколько больший интерес и внимание к своим сыновьям, чем к дочерям. Отцы лучше матерей знают, с кем общаются и дружат их сыновья, где и как они проводят время после школы, как тратят свои деньги и т. д. (табл. 1.4.2).

Повідомлення Додано: Сер 22 жов, 2025 08:41

Re: Психологія та

Веселі задачки))
Повідомлення Додано: Сер 22 жов, 2025 09:43

Нейросети тупеют из-за мусорного контента, — учёные

🟢Оказалось, что даже у ИИ может развиться «брейнрот» – когда интеллект деградирует из-за быстрого и мусорного контента;
🟢Для эксперимента модели вроде Llama3 и Qwen2.5 несколько недель обучали на виральных твитах, мемах и коротких постах из интернета. Уже через пару недель у нейросетей заметно упали способности к логике и пониманию длинных текстов – примерно на 20-40%;
🟢Они стали чаще терять важные детали в рассуждениях и проявлять тёмные черты вроде нарциссизма и психопатии;
🟢Когда исследователи попытались «очистить» ИИ, переобучив его на нормальных данных, часть когнитивных функций восстановилась, но не полностью – следы деградации остались;

Учёные отметили, что всё это очень похоже на то, как быстрый контент влияет на людей.



Настоящий прорыв в хорошем смысле будет когда нейросети самообучатся эмоциональному интеллекту. Тогда станут прозрачными связи между EQ и IQ, влияние EQ на все сферы жизни.
