  #<1 ... 15533155341553515536
Повідомлення Додано: Сер 22 жов, 2025 11:28

  alex_dvornichenko написав:
  UA написав:
  Господар Вельзевула написав:Успіх
Украинцы,в отличии от кацапов, люди рассудительные.
Они и за деньги воевать не хотят.

Особливо у французькому іноземному легіоні не хочуть.
Командуючий українець та найбільший відсоток саме українців там.

Легион капец как часто и тяжело воюет... гоняет туземцев время от времени. У них фактически полицейские миссии.

Выделенное болдом - называется "сарказм" :wink:
