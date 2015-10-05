Додано: Нед 26 жов, 2025 09:31

flyman написав: The_Rebel написав: Колеги, у вас було колись бажання дауншифтнутися? Останній час роздумую над цим, взяти хоча б перерву на декілька років (а може і до кінця життя) і зайнятися філософією, пошуком сенсу буття, різними своїми хоббі і тп. Забити на кар'єру, фінансове зростання, все одно всіх грошей не заробиш, і завжди будуть як успішніші, так і бідніші, а кінець, як відомо, у всіх один. Особливо це відчувається коли кожен день приходять звістки про чергові смерті від обстрілів та і просто люди вмирають.



Просто дивлюся люди (та і я також) ставлять собі цілі у фінансовому плані для дауншифтингу - от зароблю 100 тис, 200тис. і тд, а навіть коли досягають своїх цілей то коплять далі, не зупиняються, бо "треба вже точно щоб вистачило до кінця життя". І у підсумку все життя пахав, щоб типу на старості пожити.



А треба повертатися? На тлі загальної деградації поколінь що виросли при ковіді та ШІ, думаю, робота, яка закриє базові потреби Маслова, завжди знайдеться.



залежіть від того, де і ким ви працюєтепо собі скажу, працював на інтенсивній лінії (6 портів Перської затоки за 4,5дня), чи 12 портів Західної Африки за 14 днів, де мав для сну менше 5-6годин на день, булиперіоди коли 7 годин сну за три доби (я був тоді у віці 40-46р),потім потрапив на судно де немає бонусів і гола ЗП, але у мене був Танжер -Кейптаун, Дурбан-Танжер (за 45 днів 3 порти), тут взагалі "працював" над паперами по 2години на день, плюс дві години на обходи, інспекції...і мав час ходити в с.зал, грати в пінг-понг, дивитись фільмитобто, різниця в грошах 1-1,5к в місяць, а навантаження в 3-4 рази менше(і стресу менше), бо один захід в Доуалу забирав здоров'я як за місяць життячи міг би я сьогодні повернутись на море (на важку лінію 200% ні, бо не спати по 3 доби і мене треба відправляти додому у відпускуале навіть на легку лінію на 99% не повернувся, бо по перше немає бажання, по другене беруть компанії старих 60+ (працюють або за взятку, або людина не зупиняла свій шлях, тобто не було перерви в роботі)і по третє: дуже багато знайомих помирає у віці 62-72,мені банально жалко часу, який ти витратиш на роботуа старості не було, бо помер в 63але лежати і чекати на смерть -ще гіршеу серпні помер від раку(простати) мій старий знайомий (71,5), дізнався від про рак десь 14-15м до ... десь рік лікувався, багато хіміотерапії (під час лікування піклувався волонтерським центром-два рази на тиждень роздавали продукти переселенцям і пенсіонерам (сказав дружині-буду робити щось корисне, доки є сили)сили закінчились за 3 міс. до...