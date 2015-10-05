|
Психологія та саморозвиток
Додано: Нед 16 лис, 2025 15:50
Wirująświatła написав:
Настоящая свобода не зависеть ни от одного ни от другого. Ошибочно таких людей считают маргиналами.
Как интересно!
Получается, что если я не считаю нужным прикладывать усилия для того, чтобы понравиться тем, чье мнение мне не интересно, меня, хоть и ошибочно, считают маргиналом?
-
Додано: Нед 16 лис, 2025 15:50
rjkz написав:И огромная разница в готовности признать свои ошибки.
Это вообще капец.
Любую оплошность пытаются или утаить или приписать другому, если не удалось утаить.
Зато любое достижение распиаривают до слоновьих масштабов.
Даже если в этом заслуга кого-то другого, то пытаются приписать себе.
Мне сначал это было смешно, но когда понял, что это не единичные случаи, а повсеместная практика, то стало грустно.
Дуже на типових індійців схоже
Додано: Нед 16 лис, 2025 17:33
Уже начали обсуждать продвижение наверх через постель?
Что, позавидовали, что у самих нет такой возможности?
Или что нет таких симпатичных подчинённых, которыми можно попользоваться?
Додано: Нед 16 лис, 2025 18:52
prodigy
завжди відповідай ухильно :
звідки Lexus? знайомий дав покататись
звідки пентхаус(чи котедж)?- орендую на час відпустки
їздив відпочивати за кордон?-ні, до тестя на дачу копав картоплю
носиш коштовні годинники?-це китайська репліка за 200грн
там багато чого (так на швидку пригадав)
- Це в тебе дружина модель?
- Взяв у друга на прокат
- у тебе у візочку копчений салмон?
- я працюю на доставці , клієнту відбираю
Додано: Нед 16 лис, 2025 19:00
Wirująświatła написав: rjkz написав:
О, черной зависти тут хоть лопатой греби.
Причем могут не то что завидовать, а ненавидеть.
По малейшему поводу.
Например, одно чмо, очень хорошо зарабатывающее, окрысилось, когда узнало что мы не пьем воду из-под крана как они и совсем башню снесло когда оно узнало, что мои дети учатся в частной школе. При этом доход его хаузхолда раза в 3-4 выше, чем моего.
И совершенно неизвестно где ты можешь "подорваться".
Я стараюсь уже быть очень осторожным.
rjkz написав:
Насчет и юмора и самоиронии - вам в США тогда не надо.
Тут с этим туго.
Я поначалу вел себя как привык, но они делают круглые глаза.
Даже бывшие "наши".
Один чувак,несколько раз меня выручал, говорит "это он шутит".
Я со временем начал прикусывать язык.
Самоирония - совсем плохо. Это как-бы человек высмеивает свои недостатки, но не считает их чем-то критичным или тем, с чем не может справиться.
Они этто трактуют буквально - "О, у чувака проблемы, он этим делится". В принципе это воспринимается как проявление слабости. И дальше, тут если ты слаб, то в конкурентной среде (на работе), тебя атакуют.
но обратно вернуться (или найти более комфортную среду) вы не спешите. Значит вас всё устраивает или вы сам такой. Я с нескольких работ уволился (на одной з/п была 3куе) из-за непорядочности начальства и сотрудников. Посчитал что моральный ущерб больше. В среде с интенсивным взаимодействием было невозможно вести себя как то иначе.
В ваших историях как всегда интересно не описание среды, а ваше в ней поведение. То что вы описали в какой то степени есть везде, но там где большие деньги непорядочности, алчности, зависти тоже больше. Деньги как магнит притягивают людей с такими качествами.
Перейдя с 3куе на работу за 1куе с меня пыль сдували, так как понимали что разную куету терпеть не буду и если чё уволюсь легко. Там конечно тоже была куета, но гораздо меньше и была возможность ей сопротивляться.
Почему я должен возвращаться?
Во первых, я много раз писал почему уехал. Что, исчезла "первопричина"
уезда? Вроде как нет. И проявилась в полной мере.
Мое поведение? А какое оно? Я вроде ничего не писал.
Да, с новыми знакомствами стараюсь быть осторожнее.
Возможно, повторюсь, ВОЗМОЖНО, причина находится в среде обитания.
Но можно уехать из локации, можно уехать из Бруклина.
МОжно уехать из НЙ.
Но можно встретить, а можно и не встретить такое-же чмо.
Я не считаю себя завистливым, и как-то переношу это на других людей.
У меня есть недостаток, я по умолчанию, считаю всех людей нормальными. Отдельные персонажи должны постараться чтобы меня переубедить в этом.
Мне уже один хороший человек попытался объяснить, что моя ошибка именно в этом.
Если изначально подходить к тому, что вокруг му.даки и идиоты, то все станет на свое место.
Ну и еще насчет возращения.
Дети. Они прожили тут практически половину своего возраста,+/-.
Понятное дело, что на проживание в Украине пришелся малосознательный период.
Старший еще может читать на кириллице (русский/украинский), младший не только не читает, но уже есть сложности с разговариванием на русском.
Учебная программа кардинально отличается от украинской.
Старший начал учить ло. Зачем в Украине американское законодательство?
Тут даже математика по-другому. Начиная от правил отделения разрядов и вместо запятой - точка для отделения целой части.
Они банально не смогут закончить школу в Украине.
Кстати, прикол, у меня в Киеве была преподаватель Инглиша из Канады.
Мы учили грамматику. Всякие презент перфект, презент перфект континиус, презент перфект пэссив войс. Я спрашиваю у нее - а в Канаде учат все эти грамматические правила? Нет, говорит, мы с этим родились и говорим на Инглише, но правила мы не учим.
Так и мои дети. Они пикапнули Инглиш, но никтто не учил их грамматике.
Но в Украине-то это надо знать! И хоть ты какой угодно нейтив спикер, но за грамматику тебе поставят неуд.
Кстати, мне говорили, что именно нейтивы обычно сдают айлтс на невысокий балл. Не знаю или это правда.
Сам я неоднократно замечал грамматические ошибки как у нейтивов так и у давних понаехов.
при мне разговор, произносится
"Вэр ю воз?"
Думаю, почему воз?
И почему вообще не Вэр хэв ю бин? Или хотя-бы,хрен с ним, перфектами американцы не всегда заморачиваются, Вэр вЁ ю?
Додано: Нед 16 лис, 2025 19:06
Faceless написав:
Wirująświatła написав:То что вы описали в какой то степени есть везде, но там где большие деньги непорядочности, алчности, зависти тоже больше. Деньги как магнит притягивают людей с такими качествами.
В мене досвід якось повністю протилежний. Найбільше заздрості, дріб'язковості, підлості саме в спільнотах з низькими доходами. Бо насправді не гроші притягують людей з такими якостями, а майже навпаки - такі якості не дозволяють розвиватися і заробляти гроші. Тому в умовно в кубельці десь в ЖЕКу серед тіток на мінімалці градус пліток, заздрості буде захмарний
О, да, полностью согласен.
И именно в Украине это у меня и было, в тч с "дворовой бандой" (ТМ Виталий).
Тут я это могу отнести именно на иммигрантов, которые приехали за "колбасной эмиграцией" (ТМ эйрмакс). Они уже хорошо зарабатывают, но нищебродская натура осталась. Проблема в том, что они расселились по всей Америке и Европе.
Никогда не знаешь с кем тебя сведет в любой точке мира и на любой работе.
И тут в выиграше те, кто для себя нашел интровертную работу.
Как сказал один хороший и умный человек из поста выше:
"Чем больше я узнаю людей, тем больше люблю животных".
Додано: Нед 16 лис, 2025 19:09
Сибарит написав: Faceless написав:
Просто заздрість, пліткарство - не ті комунікативні навички, які допомагають рости і професійно і по карʼєрній драбинці.
Это справедливо, если такие качества слишком сильно влияют на способ коммуникации.
Но на это можно посмотреть и с другого ракурса. Зависть часто является мощным стимулом для роста, а аккуратное сплетничество - одним из инструментов достижения цели. Это справедливо, если зависть сочетается с разумом или хотя бы хитростью.
Т.о. зависть присутствует везде, но чем выше ступенька, тем она опаснее для окружающих, ибо менее предсказуема.
Сказать что согласен?
Лучше прополощу горло настоем ромашки.
Додано: Нед 16 лис, 2025 19:16
Faceless написав: Сибарит написав: Faceless написав:
Просто заздрість, пліткарство - не ті комунікативні навички, які допомагають рости і професійно і по карʼєрній драбинці.
Это справедливо, если такие качества слишком сильно влияют на способ коммуникации.
Но на это можно посмотреть и с другого ракурса. Зависть часто является мощным стимулом для роста, а аккуратное сплетничество - одним из инструментов достижения цели. Это справедливо, если зависть сочетается с разумом или хотя бы хитростью.
Т.о. зависть присутствует везде, но чем выше ступенька, тем она опаснее для окружающих, ибо менее предсказуема.
Є таке. Сам не можу сказати, що не є заздрісним, проте це скоріше мотивація.
Я ж вів мову про токсичні наслідки
Или я ошибаюсь или под завистью понимается несколько иное.
Когда ты видишь пример успеха кого-то и это тебя мотивирует - это не зависть.
Зависть - это "у соседа дом сгорел, мелочь, а приятно".
Зависть это "Позвольте можелать не столько творческих удач вам, сколько творческих неудач всем остальным".
Зависть это "А почему он должен получать больше чем я?"
Меня не интересует сколько "получает" кто-то, меня интересует сколько я зарабатываю.
Додано: Нед 16 лис, 2025 19:20
rjkz написав: Faceless написав:
Сибарит написав:[quote="5907868:Faceless"]
Просто заздрість, пліткарство - не ті комунікативні навички, які допомагають рости і професійно і по карʼєрній драбинці.
Это справедливо, если такие качества слишком сильно влияют на способ коммуникации.
Но на это можно посмотреть и с другого ракурса. Зависть часто является мощным стимулом для роста, а аккуратное сплетничество - одним из инструментов достижения цели. Это справедливо, если зависть сочетается с разумом или хотя бы хитростью.
Т.о. зависть присутствует везде, но чем выше ступенька, тем она опаснее для окружающих, ибо менее предсказуема.
Є таке. Сам не можу сказати, що не є заздрісним, проте це скоріше мотивація.
Я ж вів мову про токсичні наслідки
Или я ошибаюсь или под завистью понимается несколько иное.
Когда ты видишь пример успеха кого-то и это тебя мотивирует - это не зависть.
Зависть - это "у соседа дом сгорел, мелочь, а приятно".
Зависть это "Позвольте можелать не столько творческих удач вам, сколько творческих неудач всем остальным".
Зависть это "А почему он должен получать больше чем я?"
Меня не интересует сколько "получает" кто-то, меня интересует сколько я зарабатываю.[/quote]З моєї точки зору заздрість це і захоплення досягненнями інших. Просто реагувати на це можна по-різному
Додано: Нед 16 лис, 2025 20:03
Сибарит написав: Wirująświatła написав:
Настоящая свобода не зависеть ни от одного ни от другого. Ошибочно таких людей считают маргиналами.
Как интересно!
Получается, что если я не считаю нужным прикладывать усилия для того, чтобы понравиться тем, чье мнение мне не интересно, меня, хоть и ошибочно, считают маргиналом?
Так если Вам пофиг мнение окружающих, не пофиг-ли Вам, что они считают Вас маргиналом?
Мне - пофиг.
