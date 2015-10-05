Форуми / Все про гроші: інші

Hotab написав: Так заздрість може бути як конструктивна («я теж так хочу.. піду вчитись, міняти роботу і тд) , ну і легший шлях, деструктивний. Так заздрість може бути як конструктивна («я теж так хочу.. піду вчитись, міняти роботу і тд) , ну і легший шлях, деструктивний. мне было известно только негативное значение этого слова. Противоположное ему восхищение (захоплення?) чужими достижениями. Мне не знакомо ни то ни другое. Поэтому я не эксперт. За чужие успехи могу только порадоваться. Раньше (до 30) бывало что то сильно хотелось, это и было мотивацией. Сейчас мотивация другое - всё что вызывает интерес. Faceless написав: Wirująświatła написав: сталина хз сколько нет, а культ личности остался. Если в западных компаниях сотрудники ориентированы на идею, то у нас на личность начальника, понравиться ему(ей) любой ценой. Соответственно кто этого не делает - белые вороны.

Аж цікаво стало, де це ви такого надивилися. За все життя в цілій купі компаній не бачив подібного. Може то в якихось бюджетних установах? Аж цікаво стало, де це ви такого надивилися. За все життя в цілій купі компаній не бачив подібного. Може то в якихось бюджетних установах?

Аж цікаво стало, де це ви такого надивилися. За все життя в цілій купі компаній не бачив подібного. Може то в якихось бюджетних установах? Аж цікаво стало, де це ви такого надивилися. За все життя в цілій купі компаній не бачив подібного. Може то в якихось бюджетних установах?

https://www.vnutri.org/



https://www.vnutri.org/

если есть время почитайте. В бюджетных никогда не работал. Я бы не хотел называть названия из этических соображений. мне было известно только негативное значение этого слова. Противоположное ему восхищение (захоплення?) чужими достижениями. Мне не знакомо ни то ни другое. Поэтому я не эксперт. За чужие успехи могу только порадоваться. Раньше (до 30) бывало что то сильно хотелось, это и было мотивацией. Сейчас мотивация другое - всё что вызывает интерес.если есть время почитайте. В бюджетных никогда не работал. Я бы не хотел называть названия из этических соображений.

Сибарит написав: Мне известен только один способ войти в зону комфорта - нужно научиться ценить то, что имеешь. Мне известен только один способ войти в зону комфорта - нужно научиться ценить то, что имеешь. со своей колокольни я бы расширил до "нужно научиться ощущать ценности" тогда их принадлежность значения не имеет, ощущения то всё равно ваши) Получать наслаждение от красивого авто соседа или его же красивой жены. Тогда пропадает смысл бегства за богатствами, славой, почестями, признанием и прочей шелухой. Но мера тоже нужна иначе восхищение чужой женой могут понять как домогательство, а чужим авто как желание им завладеть. со своей колокольни я бы расширил до "" тогда их принадлежность значения не имеет, ощущения то всё равно ваши) Получать наслаждение от красивого авто соседа или его же красивой жены. Тогда пропадает смысл бегства за богатствами, славой, почестями, признанием и прочей шелухой. Но мера тоже нужна иначе восхищение чужой женой могут понять как домогательство, а чужим авто как желание им завладеть.

Повідомлень: 30871 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2527 раз. Подякували: 3511 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 лис, 2025 05:26 Сибарит написав: rjkz написав: Наверное, правильней считать, что успех других дает мотивацию, а не зависть.

В таком определении нет негативной составляющей.

Белой завистью обычно называют радость за успех окружающих, не всегда подразумевающее желание достигнуть дого-же.

Все-таки ближе слово "мотивация", когда есть желание достичь бОльшего результата, на примере кого-то, но без негативных проявлений по отношению к личности примера. Наверное, правильней считать, что успех других дает мотивацию, а не зависть.В таком определении нет негативной составляющей.Белой завистью обычно называют радость за успех окружающих, не всегда подразумевающее желание достигнуть дого-же.Все-таки ближе слово "мотивация", когда есть желание достичь бОльшего результата, на примере кого-то, но без негативных проявлений по отношению к личности примера.

Эпиграф:

Наука описала мир как данность,

на всём теперь названия прибиты,

и прячется за словом «*г****»

....



Можно, конечно, разными терминами разделить разные варианты одного и того же явления, но сути это не изменит.

И самое мотивационное желание достичь того же, что и кто-то не гарантирует приемлемости методов достижения. Эпиграф:Наука описала мир как данность,на всём теперь названия прибиты,и прячется за словом «*г****»....Можно, конечно, разными терминами разделить разные варианты одного и того же явления, но сути это не изменит.И самое мотивационное желание достичь того же, что и кто-то не гарантирует приемлемости методов достижения.



Приемлемость методов достижения у всех разная.

Для кого-то украсть 100 млн у воюющей страны приемлемо.

Кому-то украсть 10 центов не приемлемо, даже если эти 10 центов украсть у того, кто украл те 100 млн.

Можно ли в данном случае говорить о нежелании иметь 100 млн?

Наверное, нет. Стоит-лли говорить что второй завидует первому?

Приемлемость методов достижения у всех разная.Для кого-то украсть 100 млн у воюющей страны приемлемо.Кому-то украсть 10 центов не приемлемо, даже если эти 10 центов украсть у того, кто украл те 100 млн.Можно ли в данном случае говорить о нежелании иметь 100 млн?Наверное, нет. Стоит-лли говорить что второй завидует первому?Наверное нет.

Повідомлень: 18028 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8784 раз. Подякували: 5537 раз. Профіль 11 6 7 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 лис, 2025 05:49 Wirująświatła написав: Сибарит написав: Wirująświatła написав:

Настоящая свобода не зависеть ни от одного ни от другого. Ошибочно таких людей считают маргиналами. Настоящая свобода не зависеть ни от одного ни от другого. Ошибочно таких людей считают маргиналами.

Как интересно!

Получается, что если я не считаю нужным прикладывать усилия для того, чтобы понравиться тем, чье мнение мне не интересно, меня, хоть и ошибочно, считают маргиналом? Как интересно!Получается, что если я не считаю нужным прикладывать усилия для того, чтобы понравиться тем, чье мнение мне не интересно, меня, хоть и ошибочно, считают маргиналом?

сталина хз сколько нет, а культ личности остался. Если в западных компаниях сотрудники ориентированы на идею, то у нас на личность начальника, понравиться ему(ей) любой ценой. Соответственно кто этого не делает - белые вороны. Сибарит написав: За Вами не угонишься. За Вами не угонишься. я редко здесь пишу. сталина хз сколько нет, а культ личности остался. Если в западных компанияхто у нас на личность начальника, понравиться ему(ей) любой ценой. Соответственно кто этого не делает - белые вороны.я редко здесь пишу.



Разное бывает.

Как раз в Украине, по крайней мере по моему опыту, в голове угла стоял результат работы.

Опять-же по моему опыту, в США мне приходиться сталкиваться с тем, что ж)полизание важнее результата работы.

Причем, если я одно время думал, что это в "русском"бизнесе, то со временем это вижу и в чисто американских компаниях, с которыми приходится соприкасаться.

На моих глазах, руководитель нижнего звена, который непосредственно руководил работами на объекте, превращался в серую мышь, как только на объекте появлялся руководитель чуть выше рангом и оба выпадали в осадок, когда приезжал хозяин компании.

Не понимаю этого совершенно.

Если я работаю на компанию, я ей отдаю время своей жизни и квалификацию.

Они мне - деньги. Если одна из сторон считает, что обмен не равноценный, то эти отношения можно прервать. Но при том, что квалифицированный специалист (как в том случае) может найти такую-же работу у конкурентов, по крайней мере так было на тот момент, почему-то он должен пресмыкаться перед руководителями.

Разное бывает.Как раз в Украине, по крайней мере по моему опыту, в голове угла стоял результат работы.Опять-же по моему опыту, в США мне приходиться сталкиваться с тем, что ж)полизание важнее результата работы.Причем, если я одно время думал, что это в "русском"бизнесе, то со временем это вижу и в чисто американских компаниях, с которыми приходится соприкасаться.На моих глазах, руководитель нижнего звена, который непосредственно руководил работами на объекте, превращался в серую мышь, как только на объекте появлялся руководитель чуть выше рангом и оба выпадали в осадок, когда приезжал хозяин компании.Не понимаю этого совершенно.Если я работаю на компанию, я ей отдаю время своей жизни и квалификацию.Они мне - деньги. Если одна из сторон считает, что обмен не равноценный, то эти отношения можно прервать. Но при том, что квалифицированный специалист (как в том случае) может найти такую-же работу у конкурентов, по крайней мере так было на тот момент, почему-то он должен пресмыкаться перед руководителями.Кстати, действительно высоквалифицированного технического работника в узкой сфере заменить довольно непросто. Даже сейчас, когда высокий уровень безработицы.

Повідомлень: 18028 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8784 раз. Подякували: 5537 раз. Профіль 11 6 7 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 лис, 2025 05:59 Wirująświatła написав: rjkz написав: Кстати, мне говорили, что именно нейтивы обычно сдают айлтс на невысокий балл. Не знаю или это правда. Кстати, мне говорили, что именно нейтивы обычно сдают айлтс на невысокий балл. Не знаю или это правда. слышал такую историю что еще до 2014 на олимпиадах по мове первые места получали русскоязычные Донецк/Луганск. Типа носители думают что они всё знают и правила учить не обязательно. rjkz написав: Возможно, повторюсь, ВОЗМОЖНО, причина находится в среде обитания.

Но можно уехать из локации, можно уехать из Бруклина.

МОжно уехать из НЙ. Возможно, повторюсь, ВОЗМОЖНО, причина находится в среде обитания.Но можно уехать из локации, можно уехать из Бруклина.МОжно уехать из НЙ. я не разбираюсь что там в американском обществе не так. Могу предположить что в соседнем офисе атмосфера может быть более дружелюбная и менее токсичная. Мое мнение нельзя никакие качества вешать на народ/нацию. Есть некие персоналии имеющие влияние на других людей, чаще всего это политики, руководители компаний, топовые журналисты. В последнее время лица из интернет медиа. Вот какую волну партии они запустят так все и будут колебаться.



Люди - существа социальные, но кроме видимых плюсов у этого явления есть огромные подводные камни . Я бы искал где лучше бесконечно. И ищу. Не меняя страну, но меняю окружение. Просто перестаю общаться с людьми которые мне не подходят. Без обвинения их в чём либо. Возможно для кого то это самые близкие и любимые люди, зачем мне вешать на них ярлык не отражающий сути?



По любому человеку можно написать толстую книгу наблюдений и то она будет неполная. Слишком плоско сказать что кто то завистливый или жадный. Человек устроен сложнее, и упрощение ведёт к глубокому непониманию. Я не понимаю многих людей. И честно об этом говорю. Чтобы понять мотивы поступков нужно знать, что человек думает и чувствует в той или иной ситуации. А это темный лес.



В ряде ситуаций девиация - единственно возможный способ адаптации. Поймать девиацию за хвост много ума не надо. А научить человека искать более приемлимые формы поведения целая наука. слышал такую историю что еще до 2014 на олимпиадах по мове первые места получали русскоязычные Донецк/Луганск. Типа носители думают что они всё знают и правила учить не обязательно.я не разбираюсь что там в американском обществе не так. Могу предположить что в соседнем офисе атмосфера может быть более дружелюбная и менее токсичная. Мое мнение нельзя никакие качества вешать на народ/нацию. Есть некие персоналии имеющие влияние на других людей, чаще всего это политики, руководители компаний, топовые журналисты. В последнее время лица из интернет медиа. Вот какую волну партии они запустят так все и будут колебаться.Люди - существа социальные, но кроме видимых плюсов у этого явления есть огромные подводные камни . Я бы искал где лучше бесконечно. И ищу. Не меняя страну, но меняю окружение. Просто перестаю общаться с людьми которые мне не подходят. Без обвинения их в чём либо. Возможно для кого то это самые близкие и любимые люди, зачем мне вешать на них ярлык не отражающий сути?По любому человеку можно написать толстую книгу наблюдений и то она будет неполная. Слишком плоско сказать что кто то завистливый или жадный. Человек устроен сложнее, и упрощение ведёт к глубокому непониманию. Я не понимаю многих людей. И честно об этом говорю. Чтобы понять мотивы поступков нужно знать, что человек думает и чувствует в той или иной ситуации. А это темный лес.. Поймать девиацию за хвост много ума не надо. А научить человека искать более приемлимые формы поведения целая наука.



Ну, в том конкретном случае, у меня было несколько лет на изучение персонажа.

А равно как и среду обитания.

Не всегда можно избавиться в любой момент от общения с неприятным сообществом.

Собственно, я уже много раз писал об этом на других ветках, не хочу идти на работу в МТА именно потому что туда попав, будешь заложником ситуации, туда идут для того, чтобы заработать себе бенефиты на пенсию. И надо минимум отработать 10 лет. А лучше 20-25. И чтобы там не происходило, ты можешь только менять место работы внутри структуры, но каждый раз, меняя даже локацию работы, ты теряешь сеньорити. А это что-то вроде очень лайтовой версии дедовщины.

Нет, конечно там никто никого не бьет, но есть другие методы воздействия.

Ну, в том конкретном случае, у меня было несколько лет на изучение персонажа.А равно как и среду обитания.Не всегда можно избавиться в любой момент от общения с неприятным сообществом.Собственно, я уже много раз писал об этом на других ветках, не хочу идти на работу в МТА именно потому что туда попав, будешь заложником ситуации, туда идут для того, чтобы заработать себе бенефиты на пенсию. И надо минимум отработать 10 лет. А лучше 20-25. И чтобы там не происходило, ты можешь только менять место работы внутри структуры, но каждый раз, меняя даже локацию работы, ты теряешь сеньорити. А это что-то вроде очень лайтовой версии дедовщины.Нет, конечно там никто никого не бьет, но есть другие методы воздействия.В том, чтобы иметь возможность в любой момент сказать работодателю "ауфвидерзеен" есть свои преимущества. Но не всегда так складывается.

Повідомлень: 18028 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8784 раз. Подякували: 5537 раз. Профіль 11 6 7 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 лис, 2025 06:09 Hotab написав: Wirująświatła

Так заздрість може бути як конструктивна («я теж так хочу.. піду вчитись, міняти роботу і тд) , ну і легший шлях, деструктивний. Знецінити успішного в своїх очах, намагатись опустити назад туди де був.



Може терміни трохи будуть по іншому звучати, хз. Але заздрість таки теж стимулює виходити з зони комфорту і чогось досягати. Ну принаймні я виходив з теплої ванни задоволених мінімальних потреб і міняв місце роботи кілька разів саме через заздрість «о, він так зміг, у нього є тепер отакі можливості купувати/тратити , а я ..(тут можна підставити і медаліст школи, і олімпіади) не зможу? Та зможу!»

. Інколи це був крок навіть назад. Але все ж вдалось піднятись над посереднім заробітком військового пілота. Де був у відносно теплій ванні , де багато років все знайомо, все робиться на досвіді без надмірних зусиль. Туди, де треба вчити нове. Де тебе можуть знов , як щегла пєстрозадого, критикувати за незнання чи невміння. Так заздрість може бути як конструктивна («я теж так хочу.. піду вчитись, міняти роботу і тд) , ну і легший шлях, деструктивний. Знецінити успішного в своїх очах, намагатись опустити назад туди де був.Може терміни трохи будуть по іншому звучати, хз. Але заздрість таки теж стимулює виходити з зони комфорту і чогось досягати. Ну принаймні я виходив з теплої ванни задоволених мінімальних потреб і міняв місце роботи кілька разів саме через заздрість «о, він так зміг, у нього є тепер отакі можливості купувати/тратити , а я ..(тут можна підставити і медаліст школи, і олімпіади) не зможу? Та зможу!». Інколи це був крок навіть назад. Але все ж вдалось піднятись над посереднім заробітком військового пілота. Де був у відносно теплій ванні , де багато років все знайомо, все робиться на досвіді без надмірних зусиль. Туди, де треба вчити нове. Де тебе можуть знов , як щегла пєстрозадого, критикувати за незнання чи невміння.



Не думаю, что применить слово "зависть" тут целесообразно.

Я полностью разделяю мнение гугла, которое привел Виталий.

Мотивационный пример - удачнее, но возможно есть более точное слово.

Когда-то я посмотрел какой-то кунг-фу боевик и пошел заниматься восточными единоборствами. Я завидовал актеру? Нет.

Я был вдохновлен его примером? Наверное, да. В подростковом возрасте мы впечатлительны, как правило. Не думаю, что применить слово "зависть" тут целесообразно.Я полностью разделяю мнение гугла, которое привел Виталий.Мотивационный пример - удачнее, но возможно есть более точное слово.Когда-то я посмотрел какой-то кунг-фу боевик и пошел заниматься восточными единоборствами. Я завидовал актеру? Нет.Я был вдохновлен его примером? Наверное, да. В подростковом возрасте мы впечатлительны, как правило. rjkz

Повідомлень: 18028 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8784 раз. Подякували: 5537 раз. Профіль 11 6 7 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 лис, 2025 06:14 Сибарит написав: Hotab написав: Як на рахунок того, що комфортно було поки…

А «побачив як може бути» і вже не комфортно

?? Як на рахунок того, що комфортно було поки…А «побачив як може бути» і вже не комфортно??

Это и есть тот случай, когда зависть мешает комфорту. Это не есть добровольный выход из зоны комфорта, это зависть грубо из нее выбрасывает.



Мне известен только один способ войти в зону комфорта - нужно научиться ценить то, что имеешь. Это и есть тот случай, когда зависть мешает комфорту. Это не есть добровольный выход из зоны комфорта, это зависть грубо из нее выбрасывает.Мне известен только один способ войти в зону комфорта - нужно научиться ценить то, что имеешь.



Это скучно.

Так ничего не будет меняться вокруг. Это скучно.Так ничего не будет меняться вокруг. rjkz

Повідомлень: 18028 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8784 раз. Подякували: 5537 раз. Профіль 11 6 7 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 лис, 2025 06:19 Wirująświatła написав: Сибарит написав: Мне известен только один способ войти в зону комфорта - нужно научиться ценить то, что имеешь. Мне известен только один способ войти в зону комфорта - нужно научиться ценить то, что имеешь. со своей колокольни я бы расширил до "нужно научиться ощущать ценности" тогда их принадлежность значения не имеет, ощущения то всё равно ваши) Получать наслаждение от красивого авто соседа или его же красивой жены. Тогда пропадает смысл бегства за богатствами, славой, почестями, признанием и прочей шелухой. Но мера тоже нужна иначе восхищение чужой женой могут понять как домогательство, а чужим авто как желание им завладеть. со своей колокольни я бы расширил до "" тогда их принадлежность значения не имеет, ощущения то всё равно ваши) Получать наслаждение от красивого авто соседа или его же красивой жены. Тогда пропадает смысл бегства за богатствами, славой, почестями, признанием и прочей шелухой. Но мера тоже нужна иначе восхищение чужой женой могут понять как домогательство, а чужим авто как желание им завладеть.



Когда нам 20 лет, мы чего-то хотим достичь и готовы на это жертвовать силы и время.

Когда нам 50, мы оглядываясь назад, порой жалеем о том, насколько безалаберно были потрачены эти силы и время.

Жаль, что человеку дается только одна жизнь. Когда нам 20 лет, мы чего-то хотим достичь и готовы на это жертвовать силы и время.Когда нам 50, мы оглядываясь назад, порой жалеем о том, насколько безалаберно были потрачены эти силы и время.Жаль, что человеку дается только одна жизнь. rjkz

