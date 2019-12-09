|
Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 18 лис, 2025 19:53
M-Audio написав:
А стосовно меморандуму -- я так думаю, що обмеження давно внесені в умови обслуговування, знову ж таки, користуючись правом безконтрольно і беззвітно вносити будь-які зміни, чого теж не повинно бути.
Так, тишком-нишком бакстери прописали цю норму у себе в ДКБО, яка таки дійсно не є якимось технічним обмеженням самих можливостей банку, а дійсно є загороджувальним ТИМЧАСОВИМ регламентом для країни у стані війни (а не воєнним станом) і повинно відповідно затверджуватися Радою як мінімум
Amethyst
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
