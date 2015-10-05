RSS
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 06:22

  Wirująświatła написав:
  Hotab написав:Ти все-таки вирішив трохи закинути з «пленуму цк вкпб»))

Тебе не обязательно это читать)

Я знаю)
І не тільки мені)!
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 07:10

  Wirująświatła написав:Не хочу учить вас жизни, но ваши точки зрения тупиковые. Делать чтобы дети всегда были рядом - эгоистично. Во первых они взрослеют и неминуемо тю тю из отцовского дома. Во вторых мало ли других обстоятельств, когда теряют близких людей.

Ценить нужно не физически сам объект, а свое отношение к нему. Сместить / перенести фокус эмоций с обладания чем либо на своё отношение к этому.

И тогда не надо будет обладать для получения +++ эмоций. Достаточно любить. Искренне верующие не обладают Богом, но знают что Бог в их сердце и поэтому счастливы. Вроде ничего нового этой формуле тысячи лет и она рабочая. Вместо "Бог" подставляйте другие ценности и наслаждайтесь, а не страдайте.

Кто то скажет самообман. Нифига. Вы не обладаете в этой жизни ничем кроме деревянного домика в ямке. Это с вами навсегда. Остальное временно. Авто гниёт и ломается. Люди уходят. Здоровье тает. Деньги обесцениваются.

Все существующие ценности всего лишь химическая реакция в нашем мозге. Которой можно управлять.


Ведь лягут в землю общую
Остатки наши бренные
Земле ведь все едино
Аппатиты и навоз.

ЧЕловеки тем и отличаются от инфузорий, что имеют эмоции, привязанности, социальные связи.
Я понимаю, что это вам непонимаемо, но есть и дети, которые и любят и ценят родителей и тяготеют к ним. Не все-ж беспризорники.
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 07:24

  Hotab написав:
  Wirująświatła написав:
  Hotab написав:Ти все-таки вирішив трохи закинути з «пленуму цк вкпб»))

Тебе не обязательно это читать)

Я знаю)
І не тільки мені)!

та нє я читав, :oops: про гіпоталамус там сєротонін і дофамін) інтєрєсно, тіки як далі з цим жити...
Ну напиши -" мучаішся от нераздєльонної любві? Напийся вина, зїш півкілограма шашлику і отимєй 3 баб за вечір, і буде тобі легше,
коли прийде ранкове похмілля остановиться внутрєнній діалог і ослабне любовна ліхорадка)
А шо робить з гіпоталамусом ?
  Сибарит написав:Посмотрел пару минут видео.
Коль тема про психологию, позволю себе быть не вполне политкорректным.
Сначала мы слышим совершенно правильный совет не ввязываться в дискуссию. На этом стоило бы и остановиться. Но далее идут советы, как тоньше и злее затроллить. Зачем? Сформировал себе человек какое-то мировоззрение, не важно, какое. Ему с этим мировоззрением просто и комфортно жить. Зачем пытаться навязать ему свое самым изуверским способом, предлагая задуматься? Это также вызовет истерику, ибо с непривычки думать больно.

Если человек пытается навязывать свое мнение окружающим, значит он сам в нем сомневается и таким образом ищет поддержки.


Когда-то в моей жизни появился человек с очень нестандартным мышлением.
Я был тогда довольно молод, но он еще моложе.
Он "академиев не кончал", но откуда он взял в себе это - ума не приложу.
И он очень вдохновленно убеждал окружающих. К нему тянулись люди.
При этом вполне безвозмездно помогал окружающим. И мне тоже.
Ну, вот как-бы по его примеру пытаюсь поделиться чем-то что есть у меня в голове. Пожет кому-то поможет.
А спорить - это природа человека.
