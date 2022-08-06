Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Дякую, пане Water, за ваше запитання до цього старшого лейтенанта НКВС. Відповідь його шикарна! Мені дуже сподобалася. Так би я ніколи не знав би, де та що продаю втричі дорожче за нього, а тепер знаю! Слава Богу, на Земній кулі зʼявилася людина, яка може точно порахувати: що «х3», що «х4», а що «х10». Раніше не було. Тепер є!
Рекорди інвестицій в нерухомість Туреччини: підсумки жовтня
Інститут статистики Туреччини оприлюднив дані про інвестиції в нерухомість цієї країни. НЕ ОБІЙШЛОСЯ без сенсацій.
1. Продажі житла в країні досягли рекордного рівня, склавши 1,3 мільйона проданих одиниць за 10 місяців -рекорд, зростання на 16,2 відсотка - до 1 293 033 одиниць у період з січня по жовтень 2025. Цей показник став найвищим за всю історію спостережень за період з січня по жовтень. Попередній найвищий показник був зафіксований у 2020 році – 1 280 852 одиниці. Продажі іпотечного житла за період з січня по жовтень зросли на 64 відсотки, досягнувши 186 020.
2. Продажі житла іноземцям збільшилися у порівняно з продажами у вересні, але були меншими на 0,8% у жовтні порівняно з тим самим місяцем попереднього року, досягнувши 2106 одиниць. Продажі житла іноземцям склали 1,3% від загального обсягу продажів житла у жовтні. Містами з найбільшою кількістю продажів житла іноземцям були Анталія – 729, Стамбул – 725 та Мерсін – 192. Для порівняння: жовтень 2023 (закінчення ажіотажного попиту 2022/2023 років) - 2 535. Жовтень 2024 - 2 122, жовтень 2025 - 2 106.
3. Розподіл інвесторів за громадянством. Ось тут аж 2 сенсації! Сенсація 1 - інвестори з Німеччини (!) вийшли на друге місце! Здається це вперше в історії. Сенсація 2: українці хоч і посунулися з 3-го на 4-те місце - але з цифрою в 171 квартиру за місяць здається перевищили власне досягнення попередніх років!
P.S. Якісь цікаві процеси відбуваються, бо я все більше бачу в Анталії автівок української реєстрації. Можливо це пов"язано з "Оксамитовим сезоном": вода в Середземному морі не опускається нижче за +23 градуси, вдень як правило сонячно і температура не нижче +24...+25.
P.P.S. Я НЕ здійснюю моніторинг цін на квартири - якщо хочете лінуюся - але орієнтовні ціни в гарних локаціях такі: - квартири 1+1 новобудови 110 000...120 000 доларів; - квартири 1+1 вторинний ринок 100 000...110 000 доларів. - квартири 2+1 звичайні - не дивився і не питав. - квартири 2+1 в ЖК Преміум класу: зниження ціни з 400 000 доларів до 350 000 доларів. А в супер-преміум класі 3+1 з 700 000 доларів до 685 000 доларів. - оренда квартири 2+1 в гарній локації 800...850 доларів на місяць. - діє зимова пропозиція від української діаспори в Аланії - 250 євро на місяць - щоби пережити зиму. Розказав своїй однокласниці - зв"язалася з нашою діаспорою в Аланії - після довгих перемовин (вона досить "привередлива" та сама має в Україні під оренду чи 4, чи 6 квартир) - домовилися за якусь особливо приємну квартиру за 320 євро за місяць. Точно не питав, але в Україні вона здає свої квартири здається значно дорожче...
Є цікавий блогер, який вже випустив купу роликів про життя в Албанії та особливості купівлі нерухомості для себе. Ось посилання: https://www.facebook.com/share/1ACnTqYL ... tid=wwXIfr Що тут цікавого? 1. Будь-який українець, який прибуває в Албанію, миттєво отримує «Тимчасовий захист». 2. Тимчасовий захист дає право на безкоштовне медичне обслуговування, яке є на досить високому рівні. 3. Головне питання про гроші: Албанія передбачає обовʼязкове документальне підтвердження походження грошей. Ввезення в країну без декларування: 10 000€. Навіть якщо ви ввезете 10 разів по 10 000€, це ні на що не вплине, хіба що - як він говорить - цигарки в кіоску зможете купувати. 4. Готівкові розрахунки за нерухомість в доларах не приймаються. Або місцева валюта, або євро.
akurt написав:3. Головне питання про гроші: Албанія передбачає обовʼязкове документальне підтвердження походження грошей. Ввезення в країну без декларування: 10 000€. Навіть якщо ви ввезете 10 разів по 10 000€, це ні на що не вплине, хіба що - як він говорить - цигарки в кіоску зможете купувати.
Цікаво, як підтверджують походження грошей місцеві бізнесмени, в яких уся торгівля йде за готівку та без чеків.
Інвестиції в нерухомість Туреччини: скільки часу продовжується сезон в Анталії?
В ці дні, коли українці шукають, де б провести безпечно зиму, мої приятелі купують зовсім нову квартиру за 4 000 000 гривень (лір) в Анталіі. Не скажу, що гарний варіант: мікрорайон Varsak - це дуже - дуже далеко до моря. Але ціна менше ніж в 100 000$ за готову під ключ 3-к квартиру переважає.
Сьогодні вівторок 18 листопада. На вулиці сонячно та тепло, я щойно поплавав в морі (вода +23,5) та споглядаю за приготуваннями до зими в Анталії. Зауважу, що снігу тут практично взимку ніколи не буває і дітей возять подивитися на сніг за 43 км в гірськолижний центр Saklikent. Так ось: - вже з моря прибрали буйки для людей, за які вони не повинні були запливати; - прибрали пункти спостереження рятувальників; - практично всі кафе прибрали лежаки, парасольки та тимчасові прилавки як філії своїх кафе на набережній - з галечних пляжів; - прибрали кабіни для переодягання; - в більшості випадків демонтували прісний душ, але подекуди ще є. - не припиняють свою роботу безкоштовні туалети на Набережній, але їх кількість скорочено.
Найбільш жорстка погода із штормом зазвичай буває в кінці січня. За статистикою в грудні/ лютому буває до 8 дощових днів щомісяця. За моїми спостереженнями купальний сезон найраніше почався 20 березня 2018 року.
akurt написав:В ці дні, коли українці шукають, де б провести безпечно зиму, мої приятелі купують зовсім нову квартиру за 4 000 000 гривень (лір) в Анталіі. Не скажу, що гарний варіант: мікрорайон Varsak - це дуже - дуже далеко до моря. Але ціна менше ніж в 100 000$ за готову під ключ 3-к квартиру переважає.
Купляли для власного проживання, бо вже мають посвідку на проживання?
Щоби купити квартиру в Туреччині іноземцю не треба мати Посвідку на проживання.
А ось як цей інвестор далі буде використовувати цю квартиру - для себе, чи під оренду - то інше питання.
Тут є такий "нюанс". Я сам про нього дізнався тиждень тому - просто тому, що не мешкав в Туреччині останній рік і тому не знав про певні зміни. Власне мені це і не треба докладно було знати.
Тут така казуїстика. Спочатку Міграційна служба Туреччина ввела багаторівневу класифікацію "Видів на проживання", виділивши в окремі рядки "Вид на проживання на підставі власності на нерухомість" та "Вид на проживання на підставі оренди нерухомості" (крім того є ще інші специфічні градації. Всього їх здається 9). Цікаво, що і в першому, і в другому випадку - а є і третій, і п"ятий, і сьомий - всі вони називаються "Туристичний вид на проживання" (це НЕ точний переклад з турецької - просто так "прижилося") із спеціальною поміткою в дужках після цих слів. Це вказано в ІД-картці Виду на проживання (на звороті в дужках просто є одна спеціальна буква). Так ось, якщо іноземець купив нерухомість і ціна її не перевищує 200 000 доларів - раніше (з 2022 по 2024) Вид на проживання взагалі не видавали, а зараз Вид на проживання видають, але з поміткою в дужках, яка відповідає ніби-то оренді нерухомості (власне у людини житло ж є). З додатковою умовою, що нерухомість НЕ розташована в так званих "закритих для поселення іноземців" (читай "доволі солодких") мікрорайонах. Це НЕ самі дорогі з точки зору ціни нерухомості мікрорайони - є мікрорайони з нерухомістю по 400 000, і по 1 000 000 євро - і поруч саме з такими - по 1 000 000 євро - зараз почали будівництво ще двох нових величезних комплексів - це все "перша лінія" від моря).
Різниця в тому, що якщо буква в дужках після слів "Вид на проживання" є "правильною" (на підставі володіння нерухомістю ціною більше 200 000 доларів або купленою раніше 2021 року), то людина може отримати через 5 років громадянство. До того може продовжувати Вид на проживання кожен раз на 2 роки. В іншому випадку - не має такого права. Але може жити в купленій нерухомості 1 рік з правом послідовного продовження на черговий 1 рік.
Так що згадана мною вище купівля нерухомості має сенс. І не один.