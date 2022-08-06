Додано: Сер 19 лис, 2025 21:19

Щоби купити квартиру в Туреччині іноземцю не треба мати Посвідку на проживання.



А ось як цей інвестор далі буде використовувати цю квартиру - для себе, чи під оренду - то інше питання.



Тут є такий "нюанс". Я сам про нього дізнався тиждень тому - просто тому, що не мешкав в Туреччині останній рік і тому не знав про певні зміни. Власне мені це і не треба докладно було знати .



Тут така казуїстика.

Спочатку Міграційна служба Туреччина ввела багаторівневу класифікацію "Видів на проживання", виділивши в окремі рядки "Вид на проживання на підставі власності на нерухомість" та "Вид на проживання на підставі оренди нерухомості" (крім того є ще інші специфічні градації. Всього їх здається 9).

Цікаво, що і в першому, і в другому випадку - а є і третій, і п"ятий, і сьомий - всі вони називаються "Туристичний вид на проживання" (це НЕ точний переклад з турецької - просто так "прижилося") із спеціальною поміткою в дужках після цих слів.

Це вказано в ІД-картці Виду на проживання (на звороті в дужках просто є одна спеціальна буква).

Так ось, якщо іноземець купив нерухомість і ціна її не перевищує 200 000 доларів - раніше (з 2022 по 2024) Вид на проживання взагалі не видавали, а зараз Вид на проживання видають , але з поміткою в дужках, яка відповідає ніби-то оренді нерухомості (власне у людини житло ж є). З додатковою умовою, що нерухомість НЕ розташована в так званих "закритих для поселення іноземців" (читай "доволі солодких") мікрорайонах.

Це НЕ самі дорогі з точки зору ціни нерухомості мікрорайони - є мікрорайони з нерухомістю по 400 000, і по 1 000 000 євро - і поруч саме з такими - по 1 000 000 євро - зараз почали будівництво ще двох нових величезних комплексів - це все "перша лінія" від моря).



Різниця в тому, що якщо буква в дужках після слів "Вид на проживання" є "правильною" (на підставі володіння нерухомістю ціною більше 200 000 доларів або купленою раніше 2021 року), то людина може отримати через 5 років громадянство. До того може продовжувати Вид на проживання кожен раз на 2 роки.

В іншому випадку - не має такого права. Але може жити в купленій нерухомості 1 рік з правом послідовного продовження на черговий 1 рік.



Так що згадана мною вище купівля нерухомості має сенс. І не один.