#<1 ... 830831832833 Додано: Сер 19 лис, 2025 21:17 Faceless написав: Всі вищеназвані дорослі колись були дітьми, багато нахилів йдуть з покаліченого дитинства, а тригер спрацьовує вже пізніше. Є чимало причин, чому те, що проявляється серед дорослих, не проявляється серед дітей, не тільки тому, що нібито дітям це не властиве. Діти можуть не бути вбивцями в "дорослому" розумінні, проте можуть знущатися над тваринами, наприклад. Ґвалтівниками стають коли гормони заграють, не раніше, проте саме відношення до протилежної статі формується ще у дітей Всі вищеназвані дорослі колись були дітьми, багато нахилів йдуть з покаліченого дитинства, а тригер спрацьовує вже пізніше. Є чимало причин, чому те, що проявляється серед дорослих, не проявляється серед дітей, не тільки тому, що нібито дітям це не властиве. Діти можуть не бути вбивцями в "дорослому" розумінні, проте можуть знущатися над тваринами, наприклад. Ґвалтівниками стають коли гормони заграють, не раніше, проте саме відношення до протилежної статі формується ще у дітей я ждал этой фразы) доказать ваше утверждение анриал. Нужны лонгэтюдные исследования всей жизни а потом ранжирование триггеров. Если по 1пп еще кое как можно организовать то с ранжированием беда беда. На каждого человека воздействует с десятки негативных факторов и какой их них тригернет - вопрос.



Я бы даже не читал похожее исследование, потому что тут выводы целиком субьективные. У другого исследователя выводы могут быть противоположными.





Конечно я все это слышал ранее. Но когда глубоко нырнул в тему среди того что доказано детских травм нет.



Эффект от буллинга например хорошо исследован. Почему плохо исследованы детские травмы? Потому что травмой можно посчитать что угодно и у каждого ребенка их некое количество.



Faceless написав: Бідне дитинство, доречі, теж залишає непозбувний відбиток на все доросле життя. Інколи це перетворюється в напади шопоголізму і споживацтва. Бідне дитинство, доречі, теж залишає непозбувний відбиток на все доросле життя. Інколи це перетворюється в напади шопоголізму і споживацтва. ну у меня было бедное детство. Не замечаю никаих отпечатков. Одинаково нет тяги ни к большим растратам ни к жеманству. Каждую копейку не экономлю, но и брендами не злоупотребяю. Есть кое какие предпочтения, не более.



Так же моя мама из очень бедной семьи у них даже не было швейной машинки. Аналогично никаких отпечатков не заметил. Она не была жадная. Но помогала людям тихо, никому не рассказывая, мне потом люди рассказали. Faceless написав: Я не про настільки серйозні девіації, як маніяки/вбивці/ґвалтівники і навіть не про крадіжки. Я не про настільки серйозні девіації, як маніяки/вбивці/ґвалтівники і навіть не про крадіжки. а что убийцы маньяки воры корупционеры прилетели к нам с марса? Они тоже были детьми и росли рядом с такими же детьми.



Один мой знакомый в молодости был мега позитивный и юморной, ни с кем не конфликтовал, иногда приходил к нам в компанию. Недавно покончил жизнь самоубийством. Точно причина травма в детстве? А после детства ничего не происходило? По слухам причина развод с женой но я бы не взялся утверждать какой фактор имел решающее значение. Может быть алкоголь. Это была неожиданная новость. В моем представлении позитивные люди так не поступают. Слишком сложные взаимосвязи для простых выводов.



Среди специфичных проблем сирот есть депривация, но она преодолевается хорошей атмосферой заведения.



Если речь про плохую атмосферу, то здесь снова нет разницы, бывает семьи алкоголиков или где родители не занимаются детьми. Бывают обычные школы где буллят.



Это не специфичная проблема детдомов. Где руководитель несет уголовную ответственность если что то не так. Поэтому любой конфликт быстро и тихо разруливается.



Кроме того система при желании может сгноить любого ребенка, это сдерживает буллинг и тем более другие виды насилия. При большей степени свободы (по сравнению с семейными) наказания могут быть куда более жесткими.



Особо наглых экземляров могут лишить всего, праздников, подарков, порезать одежду, сладостей. Короче вести себя конфликтно в системе крайне чревато. Только совсем отмороженные себе такое позволяют.



Поэтому детдомовские дети на рожон не лезут.



Читать книги художественные любите?

Купите 20-ти томник Рекса Стаута.

Аппетит будет как у бегемота.



Читать книги художественные любите?

Купите 20-ти томник Рекса Стаута.

читал одну Шацкий Бодрая жизнь. ну как читал. нашел сайт с озвучкой и слушал. Мои нейронки Bing и Grok пока не хотят читать вслух.

читал одну Шацкий Бодрая жизнь. ну как читал. нашел сайт с озвучкой и слушал. Мои нейронки Bing и Grok пока не хотят читать вслух.

Сибарит написав: Тут есть важный аспект.

Вам перестает хотеться есть купленный продукт до того, как Вы его приготовили или после?

канешн после. я сырую картошку и фарш не ем.

Вам перестает хотеться есть купленный продукт до того, как Вы его приготовили или после? Тут есть важный аспект.Вам перестает хотеться есть купленный продукт до того, как Вы его приготовили или после? канешн после. я сырую картошку и фарш не ем. канешн после. я сырую картошку и фарш не ем.

А когда готовит кто-то, например в ресторане, это проявляется?

да. пару раз брал чисбургер с картошкой фри заходило на ура. сейчас бы выкинул наверное. Есть аппетит к грибам. 2 дня ем грибную юшку и жарю грибные чипсы. Но если и этот аппетит пропадёт чё дальше хз. Ранее был аппетит к рыбе, сейчас валяется кар копченый и сёмга. Не хочу. Мож завтра сгущенку попробую.

