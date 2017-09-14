|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 20 лис, 2025 01:55
budivelnik написав:
1 Виходить в СЕРЕДНЬОМУ для України все таки якість забезпечення ЖИТЛОМ - покращується?
До великого арифметика не доходит, что если у одного человека 3 квартиры, а у двоих ни одной, то, хотя "в среднем" у кажлого есть по 1 квартире, жвоим, у которых её нет не легче.
2 Виходить коли Сталін зменшував населення України шляхом голодомору - то це була ПОЗИТИВНА річ для України бо були побудовані ЗАВОДИ ..
чи все таки сталін сволота і вбивця?
Ни о Сталине, ни об индустриализации, ни о Голодоморе разговора, вроде, вообще не было.
Или ваши знания этими словами и исчерпываются?
Далі продовжувати в стилі
нЄ всЬО тАк АднАзнАчнА ?
Можете продолжать демонстрировать свою ограниченность.
ЛАД
2
Додано: Чет 20 лис, 2025 02:04
по українським офіційним даним з всієї лугандонії мобілізовано лише 10 тис чоловік за 3,5 роки війни,
і то напевно це були упороті, які орали "піда расія прійді".
а тутешні псевдопатріоти брехали, що там вже майже всіх бусифікували на фронт.
на дичину "погонять всіх на Бєрлін" навіть не хочу реагувати,
ця лапша на "мудрого нарота" мабуть розрахована.
sergey_stasyuk555
Додано: Чет 20 лис, 2025 02:17
M-Audio написав: flyman написав:
особливо під кінець відео
Я так думаю, що це вплив інформаційної ери. У гітлеривській Німеччині не всі могли собі чітко уявити, чого їм буде коштувати вислів проти режиму і війни. В путінській Росії влада зробила все можливе, щоб всі це собі чітко уявляли, бо вона саме й не хоче 800 тис. протестувальників. Це працює. А кількість супротивників може й не менша. Хоча хто зна..
Там говорится о 800 тыс. "заарештованих за походження та за виступи проти війни".
Это лукавство и подтасовка.
Что такое "за походження"? Он засчитывает евреев и цыган?
Именно за "виступи проти війни" в нацистской Германии арестовано было, думаю, очень мало людей. Когда было много людей, которые могли протестовать, ещё не было войны. Когда началась война, уже почти некому было протестовать. Это уже не говоря о том, что на начальных стадиях победа доставалась быстро и легко, и "малой кровью". Так что у подавляющего большинства была эйфория от побед и "вставание с колен".
ЛАД
Додано: Чет 20 лис, 2025 02:21
sergey_stasyuk555 написав:
по українським офіційним даним з всієї лугандонії мобілізовано лише 10 тис чоловік за 3,5 роки війни,
і то напевно це були упороті, які орали "піда расія прійді".
а тутешні псевдопатріоти брехали, що там вже майже всіх бусифікували на фронт.
на дичину "погонять всіх на Бєрлін" навіть не хочу реагувати,
ця лапша на "мудрого нарота" мабуть розрахована.
Ну, почему.
Уже погнали.
В Германии уже больше миллиона украинцев. Оккупируют потихоньку. Ещё и за немецкие деньги.
ЛАД
Додано: Чет 20 лис, 2025 02:23
sergey_stasyuk555 написав:
корейський мирний договір досі не підписаний Південною Кореєю, треті сторони врегулювали і начебто все ок для Сеула.
я про це в курсі. Ну й що, як це стосується української ситуації? Ні, ну Штати можуть що завгодно підписувати з рашею, але тут проблемка, що раша хоче нашої
"демілітаризації" і "денацифікації", а не американської. Тобто це Україна повинна явно і недвозначно взяти на себе певні зобовʼязання, змінити внутрішні закони, вивести війська і всі органи влади з певних контрольованих територій. В той час як від Південної Кореї потрібно було лише дотримуватися режиму припинення вогню, що вона і робила, навіть не підписавши офіційно мирний договір.
Тобто аналогія з Кореєю взагалі не підходить.
sergey_stasyuk555 написав:
по українським офіційним даним з всієї лугандонії мобілізовано лише 10 тис чоловік за 3,5 роки війни
це просто нагла брехня. Це що, якась рашистська консерва розкрилася? Іншої причини поширювати такі дебільні фейки не бачу.
thenewepic
|