RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1520152115221523

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 15:36

  Striker написав:Скажіть, будь ласка, при поповненні Red 2.0 готівкою в касі, як швидко гроші будуть на рахунку? Щоб при купівлі ОВДП чи переказі не нарахувались відсотки за овердрафт.


Якщо поповнення було із використанням картки, то на балансі кошти будуть одразу, а по рахунку поповнення пройде протягом дня.

*Андрій
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 13217
З нами з: 18.02.13
Подякував: 185 раз.
Подякували: 1435 раз.
 
Профіль
 
2
2
2
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 17:13

Re: Sense Bank

Доброго дня!
Чи надає банк послуги купівлі валютних ОВДП на первинних аукціонах Мінфіну?
ВЕСЕЛЬЧАК У
Аватар користувача
 
Повідомлень: 234
З нами з: 24.03.23
Подякував: 33 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 17:23

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Доброго дня!
Чи надає банк послуги купівлі валютних ОВДП на первинних аукціонах Мінфіну?

Якщо ви не знайшли певний тип облігацій в Sense SuperApp та бажаєте їх купити на суму понад 1 000 000 гривень, 50 000 доларів або євро — перед проведенням аукціону надішліть лист на електронну адресу securities@sensebank.com.ua.
В листі вкажіть ваші ПІБ, РНОКПП та номер телефону, а також тип облігацій та їх суму 👌🏻

З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 13217
З нами з: 18.02.13
Подякував: 185 раз.
Подякували: 1435 раз.
 
Профіль
 
2
2
2
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 17:21

що з додатком. У всіх проблеми з входом ?
edgar_po
 
Повідомлень: 597
З нами з: 09.04.16
Подякував: 46 раз.
Подякували: 161 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 17:29

  edgar_po написав:що з додатком. У всіх проблеми з входом ?

Говорят, что так теперь надо:
Тимчасово закрили вхід до застосунку для стабілізації роботи сервісів ⚠️
Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернутися до вас 🙏🏼

"Если у вас нету дома, пожары ему не страшны"
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6199
З нами з: 23.03.18
Подякував: 85 раз.
Подякували: 761 раз.
 
Профіль
 
3
7
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 18:07

  edgar_po написав:що з додатком. У всіх проблеми з входом ?

Мали тимчасові складнощі, нараз вже все ок 👌🏻

Ваш банківський лицар, Кирило 🛡️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 13217
З нами з: 18.02.13
Подякував: 185 раз.
Подякували: 1435 раз.
 
Профіль
 
2
2
2
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 17:58

Re: Sense Bank

Вопрос к офпреду. Напомнило мне SSA, что на днях грохнет мне все орехи, если не проявлю активности. В правилах вижу такое:
8. ПРАВИЛА АНУЛЮВАННЯ БОНУСІВ
...
8.1.4. відсутні покупки (у т.ч. при здійсненні токенізованих операцій) по всім Карткам Учасника впродовж останніх 180 днів у відповідності до п.8.4.

Что тут считается за покупку? Любая или только не входящая в исключения орехопрограммы? Например, MCC 6211 за активность подойдёт?

Ну и до кучи, по нынешней развлекухе с виртуальными скретчкартами свалилась акция "5% за всё". Это действительно за всё или опять таки с учётом исключений орехопрошраммы, т.е., например, за оплату мобильной связи зуськи?
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6199
З нами з: 23.03.18
Подякував: 85 раз.
Подякували: 761 раз.
 
Профіль
 
3
7
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 19:14

  moveton написав:Вопрос к офпреду. Напомнило мне SSA, что на днях грохнет мне все орехи, если не проявлю активности. В правилах вижу такое:
8. ПРАВИЛА АНУЛЮВАННЯ БОНУСІВ
...
8.1.4. відсутні покупки (у т.ч. при здійсненні токенізованих операцій) по всім Карткам Учасника впродовж останніх 180 днів у відповідності до п.8.4.

Что тут считается за покупку? Любая или только не входящая в исключения орехопрограммы? Например, MCC 6211 за активность подойдёт?

Ну и до кучи, по нынешней развлекухе с виртуальными скретчкартами свалилась акция "5% за всё". Это действительно за всё или опять таки с учётом исключений орехопрошраммы, т.е., например, за оплату мобильной связи зуськи?


Не за все. Тільки за ті покупки, які передбачені програмою. У Сенса проблеми з формулюванням.
Navegantes
 
Повідомлень: 509
З нами з: 22.02.23
Подякував: 13 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 19:42

Re: Sense Bank

  Navegantes написав:Не за все. Тільки за ті покупки, які передбачені програмою. У Сенса проблеми з формулюванням.

Это ответ на оба пункта? То, что Сеня 5% за действительно всё не заплатит - это я даже не сомневался. А вот по определению активности в 8.1.4 не так очевидно.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6199
З нами з: 23.03.18
Подякував: 85 раз.
Подякували: 761 раз.
 
Профіль
 
3
7
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 20:25

  moveton написав:
  Navegantes написав:Не за все. Тільки за ті покупки, які передбачені програмою. У Сенса проблеми з формулюванням.

Это ответ на оба пункта? То, что Сеня 5% за действительно всё не заплатит - это я даже не сомневался. А вот по определению активности в 8.1.4 не так очевидно.


По анулюванню бонусів не володію інформацією. Цілком можливо, що потрібна саме та операція, за якою програмою передбачено нарахування бонусів. Тобто МСС 6211 не підійде.
Лише офпред може чітко відповісти.
Navegantes
 
Повідомлень: 509
З нами з: 22.02.23
Подякував: 13 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
 
1
1
  #<1 ... 1520152115221523
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: octopus і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
О.Bank 1 ... 125, 126, 127
Фантом » Вів 24 гру, 2019 14:30
1261 336777
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 жов, 2025 08:20
Ірина_
Universal Bank 1, 2
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 10:52
16 34898
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 тра, 2025 13:27
yverstiuk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15230)
20.11.2025 20:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.