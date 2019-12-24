|
Sense Bank
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
Додано: Пон 17 лис, 2025 15:36
Striker написав:
Скажіть, будь ласка, при поповненні Red 2.0 готівкою в касі, як швидко гроші будуть на рахунку? Щоб при купівлі ОВДП чи переказі не нарахувались відсотки за овердрафт.
Якщо поповнення було із використанням картки, то на балансі кошти будуть одразу, а по рахунку поповнення пройде протягом дня.
Додано: Пон 17 лис, 2025 17:13
Доброго дня!
Чи надає банк послуги купівлі валютних ОВДП на первинних аукціонах Мінфіну?
Додано: Пон 17 лис, 2025 17:23
ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Доброго дня!
Чи надає банк послуги купівлі валютних ОВДП на первинних аукціонах Мінфіну?
Якщо ви не знайшли певний тип облігацій в Sense SuperApp та бажаєте їх купити на суму понад 1 000 000 гривень, 50 000 доларів або євро — перед проведенням аукціону надішліть лист на електронну адресу securities@sensebank.com.ua
.
В листі вкажіть ваші ПІБ, РНОКПП та номер телефону, а також тип облігацій та їх суму 👌🏻
З повагою, Володимир 💎
Додано: Сер 19 лис, 2025 17:21
що з додатком. У всіх проблеми з входом ?
Додано: Сер 19 лис, 2025 17:29
edgar_po написав:
що з додатком. У всіх проблеми з входом ?
Говорят, что так теперь надо:
Тимчасово закрили вхід до застосунку для стабілізації роботи сервісів ⚠️
Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернутися до вас 🙏🏼
"Если у вас нету дома, пожары ему не страшны"
Додано: Сер 19 лис, 2025 18:07
edgar_po написав:
що з додатком. У всіх проблеми з входом ?
Мали тимчасові складнощі, нараз вже все ок 👌🏻
Ваш банківський лицар, Кирило 🛡️
Додано: Чет 20 лис, 2025 17:58
Вопрос к офпреду. Напомнило мне SSA, что на днях грохнет мне все орехи, если не проявлю активности. В правилах вижу такое:
8. ПРАВИЛА АНУЛЮВАННЯ БОНУСІВ
...
8.1.4. відсутні покупки (у т.ч. при здійсненні токенізованих операцій) по всім Карткам Учасника впродовж останніх 180 днів у відповідності до п.8.4.
Что тут считается за покупку? Любая или только не входящая в исключения орехопрограммы? Например, MCC 6211 за активность подойдёт?
Ну и до кучи, по нынешней развлекухе с виртуальными скретчкартами свалилась акция "5% за всё". Это действительно за всё или опять таки с учётом исключений орехопрошраммы, т.е., например, за оплату мобильной связи зуськи?
moveton написав:
Вопрос к офпреду. Напомнило мне SSA, что на днях грохнет мне все орехи, если не проявлю активности. В правилах вижу такое:
8. ПРАВИЛА АНУЛЮВАННЯ БОНУСІВ
...
8.1.4. відсутні покупки (у т.ч. при здійсненні токенізованих операцій) по всім Карткам Учасника впродовж останніх 180 днів у відповідності до п.8.4.
Что тут считается за покупку? Любая или только не входящая в исключения орехопрограммы? Например, MCC 6211 за активность подойдёт?
Ну и до кучи, по нынешней развлекухе с виртуальными скретчкартами свалилась акция "5% за всё". Это действительно за всё или опять таки с учётом исключений орехопрошраммы, т.е., например, за оплату мобильной связи зуськи?
Не за все. Тільки за ті покупки, які передбачені програмою. У Сенса проблеми з формулюванням.
Додано: Чет 20 лис, 2025 19:42
Navegantes написав:
Не за все. Тільки за ті покупки, які передбачені програмою. У Сенса проблеми з формулюванням.
Это ответ на оба пункта? То, что Сеня 5% за действительно всё не заплатит - это я даже не сомневался. А вот по определению активности в 8.1.4 не так очевидно.
moveton написав: Navegantes написав:
Не за все. Тільки за ті покупки, які передбачені програмою. У Сенса проблеми з формулюванням.
Это ответ на оба пункта? То, что Сеня 5% за действительно всё не заплатит - это я даже не сомневался. А вот по определению активности в 8.1.4 не так очевидно.
По анулюванню бонусів не володію інформацією. Цілком можливо, що потрібна саме та операція, за якою програмою передбачено нарахування бонусів. Тобто МСС 6211 не підійде.
Лише офпред може чітко відповісти.
