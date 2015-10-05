RSS
Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 18:00

  Banderlog написав:
  ЛАД написав:То, что такое существует, я и не отрицаю.
Вот поддерживает ли их наш умник, не уверен. И если даже поддерживает, то зачем вбрасывает сюда, точно зная, что не пошлют только благодаря культурности публики на этой ветке.

а яка різниця? ) ми ж тут обговорюєм ідеї, а ідея його жива і розповсюджена.
Навіть серед "образованої публіки".
А потім дивуються, що в "благополучних" родинах неблагополучні діти.
Щодо корисного досвіду воровства для соціалізації.
допустим в мене нема досвіду куріння тютюну, я не пробував, і це в сучасному суспільстві не норма. Но я не пробував не тому, що я унікальний, чи якась надзвичайна сила волі, просто в мене батько не курить і дід по мамі не курив.
В мене не було бажання переймати таку звичку щоб бути дорослим.
Дід по батькові курив і для мого батька потрібні були над собою зусилля,
а для мене вже ні, це як подароване.
P/s і наперед щоб тут знову не кидали тапками і не обзивали святошею, курців я не засуджую, розумію що не кращий.
Тільки курити в мене дома не можно, ні в кватирку ні на балконі.
це мої правила.
Щодо соціалізаційної ролі куріння а точніше перекурів думаю тут спорити не будуть?
Но я "перекурію" з сємачками чи леденцями а замість кави беру воду.
Зрілій особистості то загрози не несе,
стояти де курять, сидіти де пють і лежати де тр... і не участвувати, можливо. Хотя нащот останнього і лічно мене, я погарячкував, :lol: но сидіти тверезим в пяній компанії могьом .
І в мене є друг, сектант пятидесятник, той ні разу не пив, і коли збираємся на шашлики, він жарить шашлик та не пє, для нього алкоголь не є соблазном, зовсім.
Не спорю. Всё верно.
Я начал курить поздно, уже после универа, в армии. В то время это было признаком... мужественности, что ли. Курили в фильмах, в спектаклях и т.д. Сначала, вроде, баловался, потом втянулся. Пить пил, но изредка и не до положения риз.
А его идеи...
У нас были тяжёлые 90-е. Родителям было реально не до детей. Времени, а порой и сил не хватало. Надо было зарабатывать на жизнь. На еду для тех же детей. Виталик это не понимал тогда и не понял до сих пор. Он хвалится тем, что в 13 лет ездил в Польшу на заработки. Но сомневаюсь, что его дома не кормили, а он ел и одевался за свои деньги. Скорее всего, он деньги тратил на фирмовые джинсы и аппаратуру, которыми мог похвастаться перед одноклассниками и своей компанией.
Кроме того, у нас тогда развалился не просто Союз. Тогда ломался уклад жизни, общественная мораль. Образцом для подражания стали "успешные" валютные проститутки и бандиты. Отсюда и то , что Виталик называет свою компанию бандой. Хотя это даже близко никакая не банда. Но им хотелось казаться взрослыми и "крутыми".

На Западе наоборот. Злую роль сыграли десятилетия благополучной и сытой жизни. И дети потеряли работу. Полезную и важную если не для общества, то хотя бы для семьи. Типа пасти гусей, корову и т.п. Отсюда, по-моему, несколько избыточная "либерализация" общества. Избыточное баловство детей: "Мы не имели того-то и того-то, пусть хоть у детей будет". "Надо купить айфон (желательно, последнюю модель), чтобы ребёнок не чувствовал себя обделённым и не возненавидел родителей".
Ничего не имею против голубых или розовых, мне как-то всё равно кто с кем, каким способом и в какую дырку. Но то, что сейчас происходит, это перебор. Так скоро на гетеросексуалов будут смотреть как на ненормальных.

Кстати, для Виталика.
В Австралии приняли закон о запрете для детей до 16 лет инстаграмма и фейсбука. Заон вступит в действие, по-моему, с 20 декабря, но Мета уже начала процес.
Как же так?
Такое насилие над детьми!
