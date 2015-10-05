что такое Принадлежность к референтной группе и почему подростку так важно принадлежать. какие бывают виды референтных групп?
Референтная группа — это социальная группа (или даже отдельный человек), которую подросток считает для себя «эталоном», ориентиром. Это те люди, чьё мнение, стиль, ценности и нормы поведения для него важнее, чем мнение родителей, учителей или общества в целом.
Подросток постоянно (часто неосознанно) задаёт себе вопросы: - Как я выгляжу в глазах этих людей? - Принимают ли они меня? - Соответствую ли я их стандартам?
Если ответ «да» — он чувствует себя значимым, уверенным, «нормальным». Если «нет» — возникает сильная тревога, чувство одиночества, снижение самооценки и даже депрессия.
Почему в подростковом возрасте это становится критически важно
1. Биологически: в 11–15 лет происходит резкий скачок гормонов и перестройка мозга (префронтальная кора ещё не дозрела, а лимбическая система — на максимуме). Чувствительность к социальному отвержению возрастает в 3–5 раз по сравнению со взрослым.
2. Психологически: главная задача возраста по Эриксону — формирование идентичности («Кто я?»). Подросток ищет ответ не внутри себя (ещё не может), а через сравнение с другими: «Если меня принимают те, кем я восхищаюсь — значит, я правильный».
3. Эволюционно: в племени подростка выгоняли из семьи и он должен был доказать свою ценность новой группе, иначе — смерть. Мозг до сих пор считает социальное отвержение равным физической угрозе.
Поэтому подросток готов на всё (менять внешность, пробовать вещества, нарушать правила), лишь бы быть принятым в «свою» группу. Это не каприз — это базовая потребность выживания на уровне древнего мозга.
Виды референтных групп у подростков
| Вид группы | Описание | Примеры (2020-е годы) | Как сильно влияет | |-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------| | Позитивная референтная |
Группа с социально одобряемыми ценностями | Спортивная секция, научный кружок, волонтёры, киберспорт-команда, музыкальная группа | Очень полезна для развития
| | Негативная референтная |
Группа с антисоциальными нормами, но подросток всё равно хочет в неё | Уличные компании, токсичные геймерские кланы, группы с экстремальными диетами/самоповреждением | Может тянуть в девиантное поведение |
| Аспирационная | Группа, в которую подросток мечтает попасть (пока не входит) | Старшеклассники, популярные блогеры, к-поп фандом, университетский клуб | Мотивирует сильно развиваться |
| Принадлежащая (реальная) | Группа, где подросток уже принят и чувствует себя «своим» | 2–5 близких друзей, классный чат, команда в онлайн-игре | Даёт базовое чувство безопасности |
| Воображаемая | Кумиры и идолы, с которыми нет реального контакта | Любимый стример, музыкант, персонаж аниме, инфлюенсер | Влияет на стиль, речь, ценности |
Самые сильные по влиянию — это реальные группы из 3–12 человек, с которыми подросток проводит много времени оффлайн или в голосовом чате каждый день.
Коротко о главном
Принадлежность к референтной группе для подростка — это не «хочу тусоваться», а «хочу быть достойным человеком».
Без ощущения «я здесь свой» подросток будет чувствовать себя пустым и ненужным, даже если дома всё идеально.
Поэтому задача родителей — не бороться с референтной группой ребёнка, а помогать ему найти ту, где его примут и где нормы не разрушат ему жизнь.
что такое значимый взрослый?
### Что такое «значимый взрослый» в психологии ребёнка и подростка
**Значимый взрослый** (иногда называют «значимая фигура», «референтный взрослый», англ. significant adult или attachment figure) — это человек (не обязательно родитель), который для ребёнка или подростка выполняет три ключевые функции:
1. Даёт ощущение базовой безопасности и безусловного принятия («я хороший, меня любят просто за то, что я есть»). 2. Является эмоциональным ориентиром и источником поддержки (к нему можно прийти с любой проблемой и получить помощь без осуждения). 3. Служит моделью для подражания (ребёнок/подросток копирует его ценности, манеру общения, способы справляться с трудностями).
Один и тот же человек может быть значимым в разные периоды жизни, и их может быть несколько одновременно.
### Почему это не всегда родители
До примерно 10–12 лет значимым взрослым в 90% случаев являются мама или папа (или оба). С началом подросткового возраста (11–14 лет) мозг ребёнка перестраивается: он начинает отделяться от родителей и искать значимость вне семьи. Это нормально и биологически запрограммировано.
Если в этот момент дома всё хорошо — родители часто остаются значимыми (но уже не единственными). Если дома конфликты, гиперопека или эмоциональная холодность — подросток активно ищет значимого взрослого на стороне.
Кто чаще всего становится значимым взрослым для подростка
| Кто | Почему именно он/она становится значимым | Плюсы и риски |
| Бабушка/дедушка, тётя/дядя| Больше времени, меньше «воспитательного» давления | Обычно безопасный вариант
| | Учитель/классный руководитель | Видит успехи ребёнка вне дома, хвалит за реальные достижения | Очень позитивно, если учитель адекватный
| | Тренер (спорт, танцы, музыка) | Учит преодолевать трудности, даёт ощущение «я могу» | Один из самых полезных вариантов |
| Руководитель кружка/студии | Общие интересы, уважение к увлечению подростка | Отлично, если кружок позитивный |
| Старший брат/сестра или двоюродный | Ближе по возрасту, «свой в доску» | Хорошо, если старший сам психологически здоров |
| Родитель друга | Видит подростка в хорошем свете, принимает без условий | Может быть очень целебно |
| Психолог/куратор в лагере | Профессионально даёт принятие и поддержку | Идеально, если нужна помощь |
| Лидер подростковой группы/старший в компании | Кажется «крутым», даёт ощущение принадлежности | Риск: может быть токсичным (лидер секты, криминальной компании и т.д.) |
Почему наличие значимого взрослого — это критически важно
Исследования (например, 40-летнее лонгитюдное исследование Гарварда и работы Джона Боулби, Мэри Эйнсворт) показывают:
- У подростков, у которых есть хотя бы один значимый взрослый вне семьи → в 3–5 раз ниже риск депрессии, суицида, зависимостей, подростковой беременности. - Этот человек выполняет роль «якоря»: когда мир рушится, подросток знает — есть хотя бы один взрослый, который в него верит.
Что может сделать родитель
Самое главное — не ревновать и не бороться с другими значимыми взрослыми ребёнка, а: 1. Стремиться самому оставаться одним из значимых (быть открытым, не осуждать, интересоваться жизнью). 2. Радоваться, если у ребёнка появился ещё один крутой значимый взрослый (тренер, учитель) — это страховка на случай, если с вами временно будут сложные отношения. 3. Следить только за тем, чтобы новые значимые взрослые не были опасны (сектанты, криминал и т.д.).
Коротко: значимый взрослый — это человек, который для ребёнка/подростка является «маяком» в море неопределённости. Чем их больше и чем они здоровее психологически — тем лучше будет жизнь вашего ребёнка.
психологи больше не нужны. ИИ отлично отвечает на простые запросы. Позже накидаю вопросы посложнее, по нейропсихологии например
мне понравилось вот это
Эволюционно: в племени подростка выгоняли из семьи и он должен был доказать свою ценность новой группе, иначе — смерть. Мозг до сих пор считает социальное отвержение равным физической угрозе.
эволюционный подход один из самых интересных, полагаю этим методом можно выкопать то, что недоступно нейропсихологии - происхождение РАС и СДВГ. Не могу ни согласиться ни оспорить цитату. Но у РАС и СДВГ явно эволюционное происхождение. У макак такого нет. Точнее изолировав макаку можно получить РАС, но это не ответ. Детей с РАС не изолируют. Очевидно причин РАС больше, чем одна.
Єдине, я з підозрою відношусь до таких пасажів, бо нерідко це чисто вигадки автора
Загалом цікава тема, але є проблема фактчекінгу: в подібних темах люблять як вказувати фейкові артефакти, так і приписувати їм фейкові властивості, а коли вкидають умовно 100 штук ніхто то детально не береться перевіряти
Banderlog написав:це як доказано? Досліджуючи сучасні "дикі" племена? І чомусь вважаючи, що вони залишились такими як були тисячі років тому? А також, що наші предки жили подібно?
Ответ нейронки
Это утверждение основано на исследованиях в социальной нейронауке, которые показывают нейронный оверлеп (пересечение) между обработкой физической боли и социальной боли (отвержение, исключение, потеря связей). Мозг действительно реагирует на социальное отвержение частично через те же системы, что и на физическую угрозу — это эволюционный механизм, потому что в древности изгнание из группы часто означало смерть. Ключевое исследование (2003) Наоми Айзенбергер (Naomi Eisenberger), Мэтью Либерман (Matthew Lieberman) и коллеги из UCLA опубликовали в журнале Science работу "Does rejection hurt? An fMRI study of social exclusion". Что сделали? Участников помещали в сканер фМРТ и заставляли играть в виртуальную игру Cyberball (перебрасывание мяча). Сначала все нормально, потом других двух «игроков» (на самом деле компьютер) переставали кидать мяч участнику — он оказывался полностью исключённым. Что нашли? При исключении сильно активировались две зоны мозга: dorsal anterior cingulate cortex (dACC) — передняя поясная кора, отвечает за аффективный компонент боли (неприятные эмоции от боли, «как это больно»). anterior insula — передняя островковая доля, тоже связана с эмоциональной стороной боли. Это те же области, которые загораются при физической боли (например, когда вас обжигают горячим). Чем сильнее человек субъективно чувствовал себя отвергнутым, тем сильнее была активация dACC. Дальнейшие подтверждения 2011 год, Kross et al. (PNAS) Людям, недавно пережившим болезненный разрыв отношений, показывали фото бывшего партнёра и просили вспомнить момент отвержения. Параллельно наносили физическую боль (горячий стимул на руку). → При сильном воспоминании о отвержении активировались не только эмоциональные зоны, но и сенсорные (вторичная соматосенсорная кора и задняя островковая доля) — те, что отвечают за ощущение «где и как именно болит» физически. Корреляция чувствительности Люди, которые более чувствительны к физической боли (по тестам), сильнее страдают и от социального отвержения (Eisenberger et al., 2006). Фармакология Обычный парацетамол (ацетаминофен, Tylenol) снижает не только физическую боль, но и социальную — люди после 3 недель приёма меньше чувствовали себя отвергнутыми в повседневной жизни (DeWall et al., 2010). Мета-анализы и обзоры (например, Eisenberger, 2012; Rotge et al., 2015) подтверждают надёжный оверлеп именно в «болевой матрице» мозга при социальном исключении. Почему это эволюционно логично? У млекопитающих (особенно у социальных видов) разлука с группой активирует те же крики тревоги и стресс-реакции, что и физическая рана. У детёнышей разлука с матерью вызывает опиоидный «ломочный» синдром, похожий на боль. У людей этот механизм «переехал» на взрослые социальные связи: отвержение = угроза выживанию. Есть и критика (например, Woo et al., 2014 говорят, что на уровне тонких паттернов активации боли разные), но общий консенсус в науке — эмоциональная составляющая боли действительно общая, и мозг буквально «чувствует» социальное отвержение как физическую угрозу. Если коротко: да, это доказано экспериментами с фМРТ, корреляциями чувствительности и даже лекарствами. Поэтому фразы вроде «разбитое сердце болит» — не просто метафора.
Вот несколько ключевых научных исследований, которые доказывают существование «социальной боли» (social pain) и показывают, что мозг обрабатывает социальное отвержение практически так же, как физическую боль (активируются те же области: передняя поясная кора (ACC), вентральная префронтальная кора и т.д.).
