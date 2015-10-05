RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
  #<1 ... 846847848849
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 02:40

Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30970
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2528 раз.
Подякували: 3512 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 02:47

Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30970
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2528 раз.
Подякували: 3512 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 02:57

Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30970
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2528 раз.
Подякували: 3512 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 03:05

Бывает что пишет куету но если указать - исправляется

Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення

прикольно указываешь на неточность он перепроверяет инфу и даёт корректную. Почему он не перепроверяет сразу - хз. Но гугл и этого не умеет. На любой запрос тонна мусора что там корректно что нет гугл не интересует. Такая себе спам свалка. Как и весь интернет.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 27 лис, 2025 10:57, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30970
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2528 раз.
Подякували: 3512 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 10:11

  Hotab написав:Якщо віталя не проти звичайно.
я тут при чём? ветка не моя. каждый пишет что хочет. О чём ему интересно (вдруг еще кто-то заинтересуется) Такая себе курилка или болталка. Единственное пожелание - не дублировать другие ветки. Если есть тема война или эмиграция - об этом писать там.
  Shaman написав:
  Wirująświatła написав:
**«Вертолётные родители»** (helicopter parents) — это родители, которые **постоянно «парят» над ребёнком**, как вертолёт, чрезмерно контролируя, опекая и вмешиваясь во все аспекты его жизни.

Хотаб, це як про вас з Успіхом :lol:

с успихом мы общаемся на другом форуме. У него всё хорошо. Передаёт всем привет. Говорит вернется только если вы признаете его таланты и будете любить сильнее самых любимых женщин. Что хотаб будет я ему пообещал. Так шо не подведи. :D
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30970
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2528 раз.
Подякували: 3512 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 11:23

Носки с Bluetooth

Зображення
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30970
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2528 раз.
Подякували: 3512 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 12:08

Wirująświatła

впервые за 100 лет с тобой соглашусь.


До сліз.


с успихом мы общаемся на другом форуме.


Це добре що він знайшов місце де його цінують і люблять.


Что хотаб будет я ему пообещал. Так шо не подведи.


Де буде, нічо не пойняв))
На світі?)
Ну хотілося б ще років 30.. Потім можна в крематорій.
Hotab
 
Повідомлень: 17230
З нами з: 15.02.09
Подякував: 399 раз.
Подякували: 2541 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 12:24

  Hotab написав:Ну хотілося б ще років 30.. Потім можна в крематорій.
вопрос философский. Например я хочу жить до тех пор пока могу сам себя обслужить. Сходить в магазин, аптеку, убрать, постирать, приготовить еду. Если для этого нужна сторонняя помощь тогда лучше в крематорий. Человеческий фактор худшее что придумано в этом мире. Только человек видит что ты от него зависишь сразу начинается выкручивания рук.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30970
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2528 раз.
Подякували: 3512 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 12:44

  Wirująświatła написав:
  Hotab написав:Ну хотілося б ще років 30.. Потім можна в крематорій.
вопрос философский. Например я хочу
а якже понаблюдать за паучою банкою з нащадків, що боряться за право виносить ескременти? :lol:
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4054
З нами з: 24.06.14
Подякував: 120 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
 
2
1
  #<1 ... 846847848849
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Banderlog і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Психологія грошей: з чого все починається.
pensionerija » Пон 05 жов, 2015 21:06
2 11827
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2015 19:34
pensionerija

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Акордбанк (2102)
27.11.2025 11:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.