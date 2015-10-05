### Эксперименты по сенсорной депривации: что реально происходило и что мы знаем в 2025 году



Сенсорная депривация — это резкое снижение или полное отключение внешних стимулов (свет, звук, осязание, гравитация и т.д.). Мозг, оставшись без привычного «шума», начинает выдавать очень странные и иногда страшные эффекты.



| Год | Эксперимент / учёный | Что делали | Что происходило с людьми (реальные результаты) |



| 1951–1956 | Дональд Хебб (Университет Макгилла, Канада) | Тёмная звуконепроницаемая камера, перчатки-тубусы, белый шум в наушниках, лежать неподвижно | Через 12–48 часов: галлюцинации (точки, геометрия → лица, сцены), паника, потеря ориентации во времени, невозможность думать связно. Многие просились выйти через 6–24 ч |



| 1950-е | Джон Лилли (изобретатель флоат-танков) | Первый флоат-танк (полная темнота + солёная вода 36 °C — тело не чувствует гравитации) | Через 30–90 минут: яркие визуальные галлюцинации, ощущение выхода из тела, «встречи с сущностями». Лилли потом экспериментировал с ЛСД в танке |





| 1960-е | ЦРУ (проект MK-Ultra) | Сенсорная депривация + ЛСД и другие вещества | Испытуемые сходили с ума за часы, развивали психозы, некоторые навсегда. Официально программа закрыта, но данные частично рассекречены |





| 2008–2012 | Робин Кархарт-Харрис (Имперский колледж Лондона) | Флоат-танк + псилоцибин | Усиление эффекта психоделиков в 3–5 раз, глубокие «мистические» переживания |





| 2014–2025 | Современные флоат-центры (коммерческие) | 60–90 минут в танке без препаратов | 70–80 % людей: глубокое расслабление, снижение тревоги. 15–25 %: яркие галлюцинации, панические атаки, ощущение «схожу с ума» |





| 2020–2025 | Исследования при НПП и деперсонализации | Полная депривация 2–6 часов в клиниках | У людей с анорексией и тяжёлой деперсонализацией галлюцинации начинаются уже через 20–40 минут (в 5–10 раз быстрее нормы) |



Что происходит с мозгом (коротко и по делу)



Время → Эффект:

- 0–15 мин — расслабление, приятно

- 15–40 мин — «внутренний кинотеатр»: фосфены, геометрия, цвета

- 40–90 мин — сложные галлюцинации (люди, животные, целые сцены)

- 2–6 часов — потеря границ «я», ощущение смерти, выход из тела

- 12+ часов — у большинства начинается острый психоз (обратимый, но очень страшный)



Кто особенно уязвим (2025 данные)

- Люди с алекситимией

- Подростки с тяжёлыми НПП (особенно анорексия >3 лет)

- С деперсонализацией-дереализацией

- С ПТСР или шизоидными чертами

У них психотические реакции могут начаться уже через 15–30 минут.



### Современное применение (не эксперименты, а практика)

1. Флоат-танки — легальная терапия тревоги, ПТСР, хронической боли (60–90 минут).

2. Клиники НПП в Европе и США используют короткие сессии (20–40 мин) как диагностику: если человек начинает галлюцинировать очень быстро — это маркер тяжёлой диссоциации.

3. Дарк-ретриты (3–10 дней в полной темноте) — популярны в духовных кругах, но официальная психиатрия считает их опасными.



### Вывод

Сенсорная депривация — один из самых быстрых и надёжных способов «сломать» восприятие реальности.

Здоровому человеку нужно 2–3 часа, человеку с психическими расстройствами — часто меньше 30 минут.



