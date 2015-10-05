|
Психологія та саморозвиток
Додано: Вів 02 гру, 2025 22:19
Banderlog написав: Wirująświatła написав:
в 13-14 жизнь воспринимается как квест. Всё увлекательно и интересно. 1я депрессия накатила в 17 во время зимней сессии. Я ох...л от тех ощущений. Это был переход во взрослую жизнь.
странно. Від чого може бути депресія в 17 років? В 17 люди повні енергії, дівчата веселі як малі козенята. Ви хворіли?
Він ж пише - під час сесії.
Faceless
- Модератор
Повідомлень: 37036
З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1500 раз.
- Подякували: 8277 раз.
Профіль
Додано: Вів 02 гру, 2025 22:23
Banderlog написав: Wirująświatła написав:
в 13-14 жизнь воспринимается как квест. Всё увлекательно и интересно. 1я депрессия накатила в 17 во время зимней сессии. Я ох...л от тех ощущений. Это был переход во взрослую жизнь.
странно. Від чого може бути депресія в 17 років? В 17 люди повні енергії, дівчата веселі як малі козенята. Ви хворіли?
Какая стипендия у тебя была в декабре 1998года при курсе 4,2?
Гривен 20? Или 15?
Ты на все сходил на них на дискарь с девками потрясти булками под "Руки вверх" или Бритни?
Как девки реагировали на буржуя с двацулей в кармане?
барабашов
Повідомлень: 5498
З нами з: 16.06.15
- Подякував: 295 раз.
- Подякували: 364 раз.
Профіль
Додано: Вів 02 гру, 2025 22:33
ЛАД написав:барабашов
Шаман не проходимец
Он глашатай соросовской синагоги
Пиво просто в Праге подорожало
А пост во славу и с яростным гневом в кронах а не валюте
Поэтому надо гадить по 8 постов на странице
Не проходимец.
Он, похоже, из искренне верующих в свою "МИССИЮ".
Именно так, большими буквами.
Но при этом считает, что он должен вдохновлять других
оце прогрес
ще потім колись скажете: "ДЯКУЮ"
Shaman
Повідомлень: 10785
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 793 раз.
- Подякували: 1685 раз.
Профіль
Додано: Вів 02 гру, 2025 22:49
барабашов написав: Banderlog написав: Wirująświatła написав:
в 13-14 жизнь воспринимается как квест. Всё увлекательно и интересно. 1я депрессия накатила в 17 во время зимней сессии. Я ох...л от тех ощущений. Это был переход во взрослую жизнь.
странно. Від чого може бути депресія в 17 років? В 17 люди повні енергії, дівчата веселі як малі козенята. Ви хворіли?
Какая стипендия у тебя была в декабре 1998года при курсе 4,2?
Гривен 20? Или 15?
Ты на все сходил на них на дискарь с девками потрясти булками под "Руки вверх" или Бритни?
Как девки реагировали на буржуя с двацулей в кармане?
я напевно розказував вже цю історію
перша стипендія була 6 грн. А надіялись на 24. На 6 грн я пішов з такими ж лайдаками в дорогий пивбар і випив 2 бокала пива. Спеціально щоб запомнити. Центральна пішохідна вуличка чернівців, сонечко, дівчата і в мене ні копійки... я спеціально щоб запамятати. )
Banderlog
Повідомлень: 4104
З нами з: 24.06.14
- Подякував: 120 раз.
- Подякували: 108 раз.
Профіль
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
