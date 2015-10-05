Він ж пише - під час сесії.Banderlog написав:странно. Від чого може бути депресія в 17 років? В 17 люди повні енергії, дівчата веселі як малі козенята. Ви хворіли?
Додано: Вів 02 гру, 2025 22:19
Re: Психологія та саморозвиток
Він ж пише - під час сесії.
Додано: Вів 02 гру, 2025 22:23
Какая стипендия у тебя была в декабре 1998года при курсе 4,2?
Гривен 20? Или 15?
Ты на все сходил на них на дискарь с девками потрясти булками под "Руки вверх" или Бритни?
Как девки реагировали на буржуя с двацулей в кармане?
Додано: Вів 02 гру, 2025 22:33
оце прогрес ще потім колись скажете: "ДЯКУЮ"
Додано: Вів 02 гру, 2025 22:49
я напевно розказував вже цю історію
перша стипендія була 6 грн. А надіялись на 24. На 6 грн я пішов з такими ж лайдаками в дорогий пивбар і випив 2 бокала пива. Спеціально щоб запомнити. Центральна пішохідна вуличка чернівців, сонечко, дівчата і в мене ні копійки... я спеціально щоб запамятати. )
Додано: Сер 03 гру, 2025 01:01
Re: Психологія та саморозвиток
Та отож
Пыво по трЫ грЫвны и это Гёссер или Будвайзер
Помню девок на бывшую обкомовскую сауну заказывал по 30грн час пацанам и себе самособой
На НГ 99 или 00 - не помню
Но реально модели стоили по 30грн/час
Короче одна бракованная дублёнка что ушла дешевле закупки за косарь или чуть меньше(больше? если НГ-99) двух франклинов обеспечила пятичасовую содомию нашей партячейке на высшем уровне и даж с шампанским с ананасом!
Додано: Сер 03 гру, 2025 03:37
То, что юность очень хороший период жизни, это понятно.
Но я писал не об этом. Внешние условия накладывают на молодёжь очень серьёзный отпечаток и сильно влияют на формирование взглядов.
Додано: Сер 03 гру, 2025 06:16
но сердце выпрыгивало от счастья? как то наивненько. В 17 уже пора бы видеть мир таким каким он есть.
примерно в 17 я начал трезво оценивать свои возможности и перспективы. Что не могу сдавать экзамены без изнурительной подготовки. Что в своём городе ноль шансов найти нормальную работу, потому что нифига не умею и конкуренция таких же искателей. У родителей ноль ресурсов мне помочь. Люди с которыми я хочу общаться не отвечают взаимностью. И некоторые другие обстоятельства наложились.
Но причины депрессии не внешние. Я тебе уже писал (и последние простыни об этом) любые ощущения - это мозговая химия. Если научиться ей управлять можно добиться устойчивого положительного настроения . Я встречал людей медитирующих годами. Нельзя сказать что они безразличны, но неприятности и жизненные трудности в комплекте с токсичными людьми не вызывали у них негативные реакции. Объективно они были более счастливы, чем я в свои 17. Каким то образом им удалось сохранить детскую нейропластичность без детской наивности (без инфантилизма).
По итогу счастье и прочие высшие эмоции это всего лишь ощущения. Не стоит на них молиться, это отражение ценностей а не сами ценности. Ближайший аналог - деньги, как отражение других ценностей, сами по себе современные монетки и бумажки ценности не имеют. Но люди их воспринимают как ценности.
Тем не менее что высшие эмоции можно конвертировать во что угодно (все великие творцы чем-то / кем-то "вдохновлялись"), а материальные блага (включая деньги) можно конвертировать только в разочарование и депрессии.
Додано: Сер 03 гру, 2025 08:36
а який той мір єсть? Бог нас любить.
Екзамени я здавав майже без підготовки, це правда, мало і зворотню сторону - забувалось так ж легко.
Від щастя ? Я був веселий і злий. Ну обідно коли розраховував на 8 доларів за місяць а отримав 2)
Нічо, через 10 років я вже умудрився влипнути в укрпром банку.
В 17 батарейки постійно заряджені а для перезарядки достатньо пару годин. Мож світ і відчувається несправедливим за те не відчуваєш своєї огранічєності та обмеженості часу.
Додано: Сер 03 гру, 2025 08:59
Re: Психологія та саморозвиток
Доречі правда.
Грошей не було, але і не було відчуття нещастя без них. Навіть голод (умовний звичайно, молодий організм завжди хоче їсти, але ясна справа від вітру не падав і навіть на спорт була енергія) не парив.
Яскраво пам’ятаю як в 94-95р пішов на базар Барабашова (і так було інколи коли отримав увольняшку ти сам, з друзів/приятелів цього разу ніхто) просто позирити що по чому , по лазити по місту . А в кишені буквально жодної копійки. Проїзд безкоштовно, а більше і нічого не треба.
Зараз думаю, а як я без їжі обходився? Ну ок, поснідав в «бурсі» в їдальні, ввечері вже знов там (якщо встиг, а це не факт) , але виходить шарився без обіду.
А, ще на останні міг додому зателефонувати з переговорного на Пд вокзалі, що у мене все добре, я дуже щасливий що скоро стану пілотом 😅😅
