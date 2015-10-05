Додано: Сер 03 гру, 2025 06:16

Banderlog написав: Спеціально щоб запомнити. Центральна пішохідна вуличка чернівців, сонечко, дівчата і в мене ні копійки... я спеціально щоб запамятати. )

От Матфея святое благовествование 18:3-5 Библия под ред. М.П. Кулакова и М.М. Кулакова (BTI)

и сказал: «Поверьте Мне, если не обратитесь и не станете как дети, — не войти вам в Царство Небесное. Потому, кто смирит себя и станет таким, как это дитя, — тот и больший в Царстве Небесном. И кто принимает такое вот дитя во имя Мое — Меня принимает.

но сердце выпрыгивало от счастья? как то наивненько. В 17 уже пора бы видеть мир таким каким он есть.примерно в 17 я начал трезво оценивать свои возможности и перспективы. Что не могу сдавать экзамены без изнурительной подготовки. Что в своём городе ноль шансов найти нормальную работу, потому что нифига не умею и конкуренция таких же искателей. У родителей ноль ресурсов мне помочь. Люди с которыми я хочу общаться не отвечают взаимностью. И некоторые другие обстоятельства наложились.Но причины депрессии не внешние. Я тебе уже писал (и последние простыни об этом) любые ощущения - это мозговая химия. Если научиться ей управлять можно добиться устойчивого положительного настроения . Я встречал людей медитирующих годами. Нельзя сказать что они безразличны, но неприятности и жизненные трудности в комплекте с токсичными людьми не вызывали у них негативные реакции. Объективно они были более счастливы, чем я в свои 17. Каким то образом им удалось сохранить детскую нейропластичность без детской наивности (без инфантилизма).По итогу счастье и прочие высшие эмоции это всего лишь ощущения. Не стоит на них молиться, это отражение ценностей а не сами ценности. Ближайший аналог - деньги, как отражение других ценностей, сами по себе современные монетки и бумажки ценности не имеют. Но люди их воспринимают как ценности.Тем не менее что высшие эмоции можно конвертировать во что угодно (все великие творцы чем-то / кем-то "вдохновлялись"), а материальные блага (включая деньги) можно конвертировать только в разочарование и депрессии.