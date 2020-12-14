Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Бетон написав:Ужгород це село. Воно так обвалиться, мало не буде
дивитися треба на динаміку Ужгород стрімко зростає років за 10 буде як Братислава Київ зупинився у розвитку метро - нуль прогресу, загальні архітектурні переспективи погіршилися, ніяких амбітних проектів , все в стилі "опять 25" Чого нема в Ужгороді і є вдосталь в Києві так це водна рекреація - ні пляжів, ні яхтингу-каякінгу. Річка мілка, але вода проточна, навіть качки виглядають здоровішими
добудують супер міст і запустять супер метро Погрєби-Республіка і вжухххх
Поток переселенцев + венгерские паспорта + близость границы — это не органический рост. Это временный спрос, который исчезнет на 70–80% после стабилизации. В Киеве спрос — системный: там всегда будут люди, работа, образование, бизнес.
Инфраструктура — нулевая база против уже построенной экосистемы. В Киеве уже есть:
метро,
3 аэропорта (один пока не работает),
больницы уровня нации,
бизнес-центры,
университеты,
транспортные развязки и индустрия. В Ужгороде этого просто нет и не будет в обозримом будущем, сколько там ни строили евродворики.
Киев — бесконечная агломерация на миллион гектар. Ужгород — маленькое пограничное село. Земля, магистрали, промзоны — всё ограничено физически. Рост цен там не поддержан развитием экономики.
сейчас цены непропорциональны доходам. Средняя зарплата в Ужгороде даже близко не покрывает его текущие квадратные метры. Это тупо пузырь. В Киеве — есть арендаторы, корпорации, IT, посольства, студенты, внутренний туризм, медицина
Через 2–4 года:
Часть переселенцев вернётся в центральные и восточные области.
Военные выплаты уменьшатся.
Нормализуется рынок аренды. И что тогда? Кому сдавать квартиры в Ужгороде по 500€? Венграм? Чехам?
Гадаю багато переселенців зі Сходу щоб 2 рази не бігати оберуть саме Ужгород. Бо напряжонка у відносинах з москвою залишиться За словами місцевих харків'яни вже багато набудували цікавих закладів. Квартири здаються ще азіатам, у Києві вони майже зникли, а тут повно І так ви знов надто пафосно написали про освіту, ІТ Освіта деградує, перспективи ІТ під питанням Та і удальонка все більше рулить. Не тільки українські ухилянти працюють з дому Бачу що американські колеги теж боюсь що у київські офіси не скоро можно повернутися через суперечки щодо сценариїв мирного процесу, що потенційно можуть перерости у поножовщину , і не тільки словесну Навіщо це скупчення висоток у Києві вже не зрозуміло Ні науки, ні великих грошей тут вже не робиться Є така річ - рейтинг глобальних міст, читати - пртоверезить Якщо прогулятися від Либідської до Поштової то від ендорфінів може скластися враження що Київ центр світу, але факти, сухі цифри річ упряма (теж зверніть увагу на динаміку в часі) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0 ... 0%BE%D0%B4
Бетон , камон Це що зі звіту товаришів Шелеста та Щербицького за підсумками 10 п'ятирічки на урочистому відкритті 25 з'їзду ЦК КП УРСР ? Хоча б половина Бориспіля запрацювало після війни і то щастя
А причём тут прибыль от бомжпонаехов? Они же в Киеве не отремонтированые наконец то с 91года общаги забили. У тебя ж простоев по коммерции нет? Значит они в тех офисах работают и ногти с причёсками делают на твоей территории. То что беженцы пожирнее уехали за Збруч - согласен. У нас остались те, которым не по карману однухи по 205куе ни купить, ни снять за 30000.
ну всі ж гроші поїдуть в Ужгород, а решта в Вінницю ще, а в Києві будуть вікна дошками забивати