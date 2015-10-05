ЛАД написав:Тут причина, скорее, в низких зарплатах учителей
тренд общемировой. По всему миру зарплаты учителей настолько низкие, что мужчины не хотят ими работать? И рынок со старта предлагает выпускнику вуза миллионы только по мужскому половому признаку?
Анализирую не с целью "узнать истину". Интересно что на эту тему "думает ИИ", которому так же свойственно ошибаться как обычно у человеку, потому что в своих выводах он опирается на существующие стереотипы. Иначе надо требовать от него исследования. Тогда точность ответов сильно возрастает.
В Україні зарплата **школьных учителей** у **2025 році** залежить від кваліфікаційної категорії, стажу, навантаження, регіону та додаткових надбавок. Базовий оклад розраховується за Єдиною тарифною сіткою (ЄТС), з урахуванням підвищення на 10% для педагогів загальної середньої освіти.
### Основні складові зарплати - **Посадовий оклад** — залежить від тарифного розряду (зазвичай 10–14 для вчителів). - **Надбавки та доплати** — за вислугу років (до 30%), престижність (5–30%), перевірку зошитів (10–20%), класне керівництво (20–25%), тощо. - **Спеціальна державна доплата** (за несприятливі умови праці під час воєнного стану): - З 1 січня по 31 серпня 2025: 1300 грн (брутто, ≈1000 грн "на руки" після податків). - З 1 вересня 2025: 2600 грн (брутто, ≈2000 грн "на руки"). - Якщо оклад нижчий за мінімальну зарплату (8000 грн у 2025), додається доплата до цього рівня.
### Орієнтовні оклади та зарплати (за даними МОН та джерел на 2025 рік) - Молодий учитель (без категорії або спеціаліст): базовий оклад ≈5600–7000 грн, повна зарплата з надбавками та доплатою — від 10 000–13 000 грн. - Учитель I категорії: оклад ≈6567 грн, повна зарплата ≈13 000–16 000 грн (з урахуванням доплати 1300/2600 грн). - Учитель вищої категорії ("вчитель-методист"): оклад ≈7000–9665 грн, повна зарплата ≈15 000–20 000 грн і більше. - **Середня зарплата по країні** (за даними Держстату та МОН на 2025 рік): 13 000–15 000 грн на місяць (з усіма надбавками). У приватних школах або великих містах (Київ, Львів) може бути вищою — до 20 000–35 000 грн.
Значне підвищення окладів планується лише з 2026 року (на 30% з січня та +20% з вересня). У 2025 році основне зростання — за рахунок державної доплати.
Дані базуються на офіційних джерелах МОН України та постанов Кабміну. Реальна сума залежить від конкретної школи та місцевого бюджету — для точного розрахунку зверніться до бухгалтерії закладу освіти.
Для крупных городов конечно мало, но для райцентров где выбор профессий, базар/официант/таксист/охранник/полиция условия вполне вкусные. Так что низкие зарплаты не единственная и вероятно не главная причина.
Всё-таки главная. И ИИ также называл её главной. Поинтересуйтесь, как быстро можно стать вчителем вищої категорії. Так что ориентироваться надо на зарплаты молодого учителя и учителя I категорії. Заодно поинтересуйтесь, сколько часов надо иметь и сколько времени тратить, чтобы иметь те зарплаты, которые вам привёл ИИ (вдвое больше оклада). И уж точно причина не в том, что боятся обвинений в соблазнении малолетних.
думаешь я глубоко владею этим вопросом ? кинул тебе исследования на которые сам ориентируюсь.
Banderlog написав:ти думаєш що якщо ти свої скучні простині викладеш англійською то їх більше будуть читати?
Можешь скинуть гроку ссылку и попросить краткое содержание на украинском.
если хочешь узнать чуть чуть больше, чем то о чем говорит твое окружение, будешь не только с английского читать. Весёлый контент на порносайтах , а здесь надо вникать что и почему. Я ж вникаю. Поставь браузер который на лету переводит с английского.
Вы ничего не путаете? Для вас это по легенде профессиональный интерес. Для остальных так, между прочим.
Wirująświatła написав:я бы лучше учителем по 3-4 часа в день работал
от цю єдину перевагу, яка була в учителів (та і то ця перевага була недоступна початківцям, а вже коли було років 3-5 досвіду, написані всі конспекти, пройдена атестація, підібрані завдання і хороші відносини з керівництвом), відібрали реформами освіти. Зараз вчитель працює годин 6-8, а в НУШ і всі 12+...
Да и раньше не было по 3-4 часа в день работы. Или была, но тогда учитель получал совсем уж копейки. Это работа на голую ставку, без проверки тетрадей, классного руководства и пр.
Наступним після зарплати є чисто психологічна проблема: вчителя взагалі ніхто не поважає. Ні учні, ні їх батьки ні керівництво.
Это, кстати, тоже следствие низких зарплат. Человек с низкой зарплатой воспринимается как неудачник и лопух. За что его уважать?
ЛАД написав:Это, кстати, тоже следствие низких зарплат. Человек с низкой зарплатой воспринимается как неудачник и лопух. За что его уважать?
Ні, це наслідок виховання. В 90-і теж вчителі жили дуде бідно, але нас виховували "поважати старших" і "слухатись", а не "відстоювати свої кордони"
Это, наверное, тоже. Но не могу сказать, что авторитет профессии был высокий даже в 1960-е. У меня в 10 классе (1966-67) была учительница математики. Очень хорошая учительница, мы её любили и уважали. Но мне до сих пор стыдно за одну ситуацию. Она меня как-то спросила во время урока о моём двоюродном брате (на класс младше), не думает ли он поступать в пед. Я ответил: - Конечно, нет. - Почему? - Да ну, зарплаты никакие. Она даже вздрогнула и отошла.
В деревне в центральном индийском штате Мадхья-Прадеш домохозяйка Премила Бхалави каждый месяц получает небольшую, но стабильную сумму. Это нельзя назвать зарплатой, ведь у нее нет официальной работы, скорее, это необычное пособие от государства.
Полторы тысячи рупий (16 долларов) — сумма небольшая, но ее, по словам женщины, хватает на покупку лекарств, овощей и оплату школьных сборов ее сына. Кроме того, это пособие имеет огромное значение в более широком смысле: предсказуемый доход, ощущение контроля над своей жизнью и чувство самостоятельности — все эти моменты в жизни женщины трудно переоценить, говорит Премила.
Таких, как Премила, становится все больше. По всей Индии 118 млн женщин в 12 штатах уже получают подобные выплаты. Таким образом, Индия проводит один из крупнейших социальных экспериментов в мире.
Индия, долгое время предоставлявшая субсидии на зерно, топливо и сельхозпродукцию, неожиданно шагнула дальше: она платит женщинам определенного возраста просто за то, что они поддерживают домашнее хозяйство, несут основное бремя неоплачиваемого ухода за семьей и составляют электорат — слишком большой, чтобы его игнорировать. ........... «Если денежные выплаты будут основаны на признании важности домашней неоплачиваемой работы женщин, это сможет потенциально изменить гендерное разделение на рынке труда к моменту, когда женщине подвернется шанс заниматься оплачиваемым трудом», — говорит профессор Котисваран.
Мягкая «революция денежных переводов» в Индии пока находится в начале пути. Но уже сейчас видно, что небольшие, регулярные суммы, выплачиваемые напрямую женщинам, способны незаметно, но существенно менять баланс сил.
Откроет ли это путь к расширению прав и возможностей для женщин или же станет новым инструментом политического контроля — зависит от того, как именно Индия будет преподносить эти выплаты.