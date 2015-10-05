В деревне в центральном индийском штате Мадхья-Прадеш домохозяйка Премила Бхалави каждый месяц получает небольшую, но стабильную сумму. Это нельзя назвать зарплатой, ведь у нее нет официальной работы, скорее, это необычное пособие от государства.



Полторы тысячи рупий (16 долларов) — сумма небольшая, но ее, по словам женщины, хватает на покупку лекарств, овощей и оплату школьных сборов ее сына. Кроме того, это пособие имеет огромное значение в более широком смысле: предсказуемый доход, ощущение контроля над своей жизнью и чувство самостоятельности — все эти моменты в жизни женщины трудно переоценить, говорит Премила.



Таких, как Премила, становится все больше. По всей Индии 118 млн женщин в 12 штатах уже получают подобные выплаты. Таким образом, Индия проводит один из крупнейших социальных экспериментов в мире.



Индия, долгое время предоставлявшая субсидии на зерно, топливо и сельхозпродукцию, неожиданно шагнула дальше: она платит женщинам определенного возраста просто за то, что они поддерживают домашнее хозяйство, несут основное бремя неоплачиваемого ухода за семьей и составляют электорат — слишком большой, чтобы его игнорировать.

«Если денежные выплаты будут основаны на признании важности домашней неоплачиваемой работы женщин, это сможет потенциально изменить гендерное разделение на рынке труда к моменту, когда женщине подвернется шанс заниматься оплачиваемым трудом», — говорит профессор Котисваран.



Мягкая «революция денежных переводов» в Индии пока находится в начале пути. Но уже сейчас видно, что небольшие, регулярные суммы, выплачиваемые напрямую женщинам, способны незаметно, но существенно менять баланс сил.



Откроет ли это путь к расширению прав и возможностей для женщин или же станет новым инструментом политического контроля — зависит от того, как именно Индия будет преподносить эти выплаты.