Психологія та саморозвиток
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів.
Додано: Суб 20 гру, 2025 00:47
психологічно
fox767676
Повідомлень: 4946
З нами з: 13.06.20
Подякував: 425 раз.
Подякували: 209 раз.
Додано: Суб 20 гру, 2025 01:26
SATAN написав:ЛАД
Чуть не так, на мой взгляд.
Смотрим на себя.
Какие у нас приоритеты? Каковы жизненные цели?
Украина - часть Западного мира. Все согласны?
Представим всё вот так:
В 1991 году, Девушка Украина - получила Свободу!
Было, считай 30 лет для того, чтобы подготовиться, выбрать своё место в мире, обучиться, воспитать новое поколение, способное, внимание на экран - выживать в условиях дичайшей конкуренции Западного Мира!
Почитайте историю Запада. Непрерывные войны, перевороты, противостояния - в первую очередь на почве ресурсов, технологий, сфер влияния.
Коллеги, я вот смотрю, есть такие - кто верит в то, что в той же Франции 17 века, можно было вот так спокойно, без связей и крыши - крутить серьёзный "бизнес".
Франция, Британия, Италия - наследники Империй, сколотивших стартовый капитал на эксплуатации колоний. Там громаднейшие средства и - очень жесткая конкуренция.
И вот, открылись Двери! И мы попали а мир, где новые технологии - превалируют, где мы - уступаем им на порядок.
Мы - потеряли время.
Главное, на самом то деле, не земля, не территории и даже не ресурсы а - ЛЮДИ!
Люди, способные создавать технологии, проворачивать "различные сделки" на внешних рынках... притом, не только в угоду Себе, но и Стране (в которой, по идее -должны жить их дети и внуки).
Вот она, психология.
Причины, почему вместо инвестиций в науку и образование, у нас вливали в потребительство - всем известны.
Чем больше потребляем, тем выше ВВП! Выше и отчисления в госбюджет!
Притом, потреблять можем импорт а курс гривни - держать за счет кредитования и распродажи Ресурсов, той же земли (наследие предков).
Кстати, гениальная схема, применяемая столетиями.
Стоп. Коллеги, вопрос. А где здесь в этой схеме "Развитие населения"?
Нафига капиталистам вкладываться в образование и науку? Что им с этого, какая прибыль?
Финансовая грамотность? Да нет её! Единицы процентов что-то слышали о "Финансовых рынках" и то, для них - это Форекс-Кухня.
Да пройдите по Шевченко в Черкассах и опросите встречных: " В какой ETF вы бы вложились?"
Если пару человек знают, что такое ETF- вам несказанно повезло!
У нас ведь и "Инвестирование" - это или в недвигу или в золото а скорее всего, на депо в банке!
Итак, наверху - было удобно, что народ - безграмотен.
Внизу? Вот тут, уже саморазвитие!
И финальный штрих.
Чем выше вы будете подниматься в своём развитии, тем больше вас будут ненавидеть друзья, коллеги а то и родственники.
Какое уж тут, саморазвитие?
Проще быть, как все!
Для меня, тема закрыта на этом.
Ты классный спец? Реально, не дурак?
Езжай туда, где сможешь себя реализовать! Или удаленно.
Если ты не смог себя реализовать на Западе, видимо ты - не такой уж и классный специалист!
Если ты, за 30 лет жизни в Независимой Украине, не выучил международный, английский , ты - де***. Разве не так?
Сейчас, вот среди профессиональных трейдеров США, куча индусов, китайцев и пр.
Смогли ведь? И язык выучить и экзамены сдать и "место под Солнцем" получить!
Кто нам то мешает?
welcome, new kid on the block
fox767676
Повідомлень: 4946
З нами з: 13.06.20
Подякував: 425 раз.
Подякували: 209 раз.
Додано: Суб 20 гру, 2025 08:50
Hotab
Повідомлень: 17397
З нами з: 15.02.09
Подякував: 401 раз.
Подякували: 2551 раз.
6
6
4
Додано: Суб 20 гру, 2025 21:32
Я хочу сказати простими словами,
Про те, що турбує мене вечорами,
Про те, як в думках я малюю картину,
Якою я бачу свою Україну!
В моїй Україні ніхто не стріляє,
Ніхто не калічить, ніхто не вбиває!
В моїй Україні ніхто не воює!
Своє і чуже життя кожен цінує!
В моєї країни чудові сусіди,
Запрошують в гості і я до них їду.
Сусіди і самі в нас часто бувають.
Не брешуть, не крадуть, ніде не блукають!
В моїй Україні є чесная влада,
Про неї в народі складають балади.
Працює й працює, з ранку до ночі,
Щоб людям відкрито дивитись у очі.
В моїй Україні не плюють на підлогу,
Отримують і надають допомогу,
І молодь моя не п'є і не курить,
Займається спортом, співати так любить!
В моїй Україні чемні дівчата!
А хлопці вміють їх щиро кохати!
Навчаються жити, читають книжки,
І горді від того наші батьки!
В моїй Україні немає кордонів!
І море, і сонце, Дніпро, терикони,
Карпати зимою в засніжених шапках,-
Моя Україна! Люблю її! Крапка
Wirująświatła
Повідомлень: 31112
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2531 раз.
Подякували: 3514 раз.
2
3
Додано: Суб 20 гру, 2025 22:22
Сьогодні всесвітній день рукоділля.
Давайте привітаємо Флаймана, який 11 років мріє про філіпінку
Hotab
Повідомлень: 17397
З нами з: 15.02.09
Подякував: 401 раз.
Подякували: 2551 раз.
6
6
4
Додано: Суб 20 гру, 2025 23:32
Новости мира кроликов
Сегодня мой топовый кролик в северной Пальмире. Под лютым дождем, полностью мокрый, в час ночи он показывает мне город в прямом эфире конечно.
Чудо по интернету вызывать такое доверие к себе. Кстати он знает что я с Украины. Я всем это говорю.
Wirująświatła
Повідомлень: 31112
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2531 раз.
Подякували: 3514 раз.
2
3
Додано: Нед 21 гру, 2025 09:37
Да, это утверждение в целом соответствует данным многочисленных исследований последних лет. Зумеры (Generation Z, люди примерно 1997–2012 годов рождения, сейчас в возрасте 13–28 лет, но чаще фокус на 18–30) действительно часто признаются самым одиноким поколением, и их уровень одиночества в многих опросах превышает даже показатели пожилых людей (старше 70–80 лет).
### Ключевые факты из исследований:
- **Классическое исследование Cigna (2018–2020)**: Зумеры имели самый высокий индекс одиночества (около 48–79% чувствуют себя одинокими иногда или всегда), выше, чем у миллениалов, Gen X и бэби-бумеров. Пожилые поколения (Greatest Generation) были наименее одинокими.
- **GWI (2024)**: Около 80% зумеров сообщили о переживании одиночества за последний год — больше, чем в любой другой группе.
- **Pew Research (2025)**: Молодые взрослые 18–29 лет чувствуют одиночество в 24% случаев "все или большую часть времени", против всего 6% у людей старше 65.
- **Другие источники (Psychology Today, Newsweek, Forbes, 2022–2025)**: Подтверждают, что зумеры — "loneliest generation", с уровнем одиночества выше, чем у пожилых, несмотря на гиперподключенность.
Традиционно одиночество ассоциировалось с пожилыми (потеря близких, здоровье, изоляция), но кривая одиночества теперь U-образная: высокий уровень в молодости, минимум в среднем возрасте (30–50 лет), рост снова в старости. У зумеров пик выше, чем у пожилых в многих метриках.
### Причины, которые вы упомянули, подтверждаются:
- **Удалённая работа и общение через экраны**: Пандемия ускорила это, но тренд был раньше. Remote work увеличивает изоляцию (исследования Buffer и Psychology Today показывают, что одиночество — главная проблема удалёнщиков). Онлайн-общение часто superficial (поверхностное), не заменяет реальные взаимодействия.
- **Переезды, распад дружб**: Молодые чаще меняют города/страны из-за работы/учёбы, старые дружбы угасают, новые трудно строить (экономика, мобильность).
- **Проблемы в личной жизни**: Зумеры позже вступают в отношения, выше процент singles (например, 86% 18–24 лет не в паре). Dating apps добавляют стресс (choice overload, rejection).
- **Социальные сети**: Парадокс — гиперсвязанность, но реальное одиночество. Тяжёлое использование коррелирует с изоляцией (сравнение, FOMO, кибербуллинг). Хотя не все платформы одинаково вредны (например, networking как Instagram может не усиливать, а видео/гейминг — да).
Дополнительные факторы: экономическая нестабильность (долги, жильё), пандемия (потеря социальных навыков в ключевой период), упадок "третьих мест" (клубы, бары, церкви).
Это не значит, что все зумеры одиноки — многие адаптируются, ищут оффлайн-связи или терапию (зумеры чаще обращаются за помощью). Но проблема реальна и требует внимания: одиночество повышает риски депрессии, тревоги, даже преждевременной смерти (на уровне курения 15 сигарет в день, по Surgeon General США).
Да, давай сравним уровень одиночества у **миллениалов** (поколение Y, примерно 1981–1996 годов рождения, сейчас 29–44 года) и **зумеров** (Gen Z, 1997–2012, сейчас 13–28 лет).
Большинство недавних исследований (2023–2025 годов) показывают, что **зумеры остаются самым одиноким поколением**, хотя миллениалы тоже сильно страдают от изоляции — часто на втором месте. Оба поколения моложе испытывают одиночество острее, чем Gen X или бэби-бумеры, и значительно сильнее, чем пожилые люди (старше 65–70 лет).
### Ключевые данные из свежих исследований:
- **Cigna (2023–2025)**: Зумеры — самые одинокие (71% чувствуют одиночество хотя бы иногда), за ними миллениалы (65%), Gen X (59%), бэби-бумеры (44%). Эта тенденция сохраняется с 2018 года, когда зумеры (тогда 18–22 года) уже лидировали.
- **GWI (2024–2025)**: Около 80% зумеров испытывали одиночество за последний год, против 72% миллениалов.
- **Gallup и Pew Research (2024–2025)**: Молодые взрослые 18–29 лет (в основном зумеры) чувствуют одиночество "часто или всегда" в 23–25% случаев, миллениалы (30–44) — чуть ниже, но всё равно выше, чем у старших групп (6–10% у 65+).
- **Другие источники (Psychology Today, Newsweek, Fortune, 2024–2025)**: Подтверждают, что зумеры — "loneliest generation", особенно мужчины. Миллениалы близко, но зумеры чаще лидируют из-за полного погружения в цифровой мир с детства.
Раньше (2018–2020, до/в пандемию) миллениалы иногда назывались "самыми одинокими" (например, в YouGov 2019 или во время пандемии), потому что они были в том возрасте (20–30 лет), когда одиночество пикнует. Но по мере взросления миллениалов и взросления зумеров фокус сместился: зумеры теперь в этом "пиковом" возрасте и показывают более высокие показатели.
Почему зумеры часто одинокее миллениалов?
- Зумеры выросли полностью в эпоху соцсетей, смартфонов и пандемии — это усилило поверхностное общение и FOMO (страх упустить).
- Миллениалы помнят "доинтернетную" жизнь, чаще строят оффлайн-связи, раньше вступают в отношения/семью.
- Общие факторы для обоих: удалёнка, переезды, dating apps, экономика (долги, жильё), упадок "третьих мест" (клубы, бары).
- зумеры чаще сообщают о хронической изоляции, тревоге и низкой самооценке от онлайн-сравнений.
Это не универсально — многие в обоих поколениях адаптируются (терапия, хобби, оффлайн-встречи). Но проблема серьёзная для молодых: одиночество коррелирует с депрессией, тревогой и даже физическим здоровьем.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Нед 21 гру, 2025 10:05, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
Повідомлень: 31112
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2531 раз.
Подякували: 3514 раз.
2
3
Додано: Нед 21 гру, 2025 09:42
Banderlog
Повідомлень: 4251
З нами з: 24.06.14
Подякував: 121 раз.
Подякували: 110 раз.
2
1
