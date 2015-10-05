|
Додано: Вів 30 гру, 2025 13:36
барабашов написав:
Майор, давай в нашу "церковь".
Постятся все по своему желанию
Молятся тоже
"Батюшки" веселы и хорошие музыканты как правило
Опять же большинство офицеры запасу.
Идёшь?
Це якесь ЛГБТ паті в Стамбулі?
Додано: Сер 31 гру, 2025 05:24
Нехай сьогодні до Віталі прийде антидепреСанта і закриє всі його гештальти. 🤭
Додано: Сер 31 гру, 2025 07:34
Hotab написав:
Невеликим молоточком
Vadim_ написав:
как удалять темы из ваші повідомлення
?
по екрану смартфона.
то ли приснилось то ли біло , в автобусах такие біли предусмотрені у окон аварийного віхода , при аварии разбей- біла надпись
Додано: Сер 31 гру, 2025 07:43
Hotab написав:
Це якесь ЛГБТ пат
і в Стамбулі?
да ,бувших , нінешних і майбутьних непридатніх профвійськовіх прапорщиков, и прочих аффицеров і сержантов , с не тем вус и у окоп не паложено
Додано: Сер 31 гру, 2025 07:45
Vadim_ написав: Hotab написав:
Це якесь ЛГБТ пат
і в Стамбулі?
да ,бувших , нінешних і майбутьних непридатніх профвійськовіх прапорщиков, и прочих аффицеров і сержантов , с не тем вус и у окоп не паложено
Мені теж в офіцері Барабашові це не подобається, та що поробиш. Йому мінімум ракета треба в ангар. Взвод не хоче. Всі ми не ідеальні. Ти он святкуєш новий рік з Миколая вже..
Додано: Сер 31 гру, 2025 07:50
Hotab написав: Vadim_ написав: Hotab написав:
Це якесь ЛГБТ пат
і в Стамбулі?
да ,бувших , нінешних і майбутьних непридатніх профвійськовіх прапорщиков, и прочих аффицеров і сержантов , с не тем вус и у окоп не паложено
Мені теж в офіцері Барабашові це не подобається, та що поробиш. Йому мінімум ракета треба в ангар. Взвод не хоче. Всі ми не ідеальні. Ти он святкуєш новий рік з Миколая вже..
проїхали, не ображайся , з наступаючим Новим роком!, тебе і усіх ,крім...
