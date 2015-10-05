|
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Вів 13 січ, 2026 12:55
Banderlog та от мій аспірант робить технологію яка підбирає запитання у варіанти тестів. І щоб просто проекспериментувати на живих студентах треба купу дозволів, а це дослідження з ІТ, а не психології. А якщо б захотіли провести такий тест на близнюках із урахуванням впливу зовнішніх факторів, наприклад повітряних тривог чи нивисипання то хтось думаєте, що хтось би нам дав це зробити?...
Додано: Вів 13 січ, 2026 13:02
Перед китайскими психологами ставит задачи китайское общество. Как я уже говорил ранее, кто платит за ужин тот девушку и танцует. Иди думаете кремлевские психологи против войны? Или их мнение надо тоже учитывать чтобы ты не ругался, почему они не входят в большинство.
Про дедушку вообще смешно. Это в медицине человек либо жив либо мёртв. В психологии понятие норма дискретна каждому отдельному поступку. Какие то ваши поступки норма, другие доставляют неудобства. А может и вред. В психологии нет святых. Но есть нарушения когда большинство поступков доставляет неудобства окружающим и они не подлежат коррекции. Тогда есть смысл говорить о девиациях.
Додано: Вів 13 січ, 2026 13:05
С детьми ещё хуже. Нужно разрешение родителей. В США этот вопрос решается финансово. Кто хочет заработать участвует в исследованиях. Кто не хочет в выборку не попадает. Психология без финансирования не существует. это миф
При совке могли заставить целый класс или отдельных людей стать подопытными кроликами. Сейчас даже на прививку нужно разрешение родителей.
