Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів.
  #<1 ... 896897898899
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 09:47

Re: Психологія та саморозвиток

Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4479
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 10:27

клиенты тоже интересные
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31236
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2532 раз.
Подякували: 3513 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 17:50

Re: Психологія та саморозвиток

Часто поднимается вопрос как быстро посветлеют негры в Канаде, северной Европе и США
смотрим на гренландцев, которые видимо в прошлом негритосо-папуасы или около того (филлипинцы?)

Зображення
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5119
З нами з: 13.06.20
Подякував: 426 раз.
Подякували: 214 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 19:36

  fox767676 написав:Часто поднимается вопрос как быстро посветлеют негры в Канаде, северной Европе и США
смотрим на гренландцев, которые видимо в прошлом негритосо-папуасы или около того (филлипинцы?)

Зображення

Гренла́ндские эскимо́сы, эскимо́сы Гренла́ндии, или просто гренла́ндцы (самоназвание — kalaallit[8], kalatdlit, калааллит, ед. ч. kalaaleq) — инуитский народ, коренное население Гренландии. В Гренландии себя к ним относят от 44 до 50 тыс. чел., что составляет 80-88 % населения острова[9][10]. Кроме того, в Дании проживает около 16,4 тыс. гренландцев (2018).

Говорят на гренландском языке инуитской группы эскимосской ветви экскимосско-алеутской семьи языков, широко распространён среди них также датский язык. Исторически, самоназвание калааллит относилось только к западным гренландцам. Восточные и северные гренландцы называли себя только своими самоназваниями, причём диалект северных гренландцев, инуктун, ближе к диалектам инуитов Канады, нежели к западно- и восточногренландскому диалектам.

Живут в основном по юго-западному побережью Гренландии. Выделяются три основных группы:

западные гренландцы (собственно калааллит) — юго-западное побережье;
восточные гренландцы (ангмассалик, тунумиит; Ammassalik, Tunumiit) — на восточном побережье, где наиболее мягкий климат; 3,8 тыс. чел.;
северные (полярные) гренландцы (туле, Inughuit, Avanersuarmiut) — 850 чел. на северо-западном побережье; самая северная в мире группа аборигенного населения.

Верующие — в основном лютеране.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1 ... 1%81%D1%8B
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4520
З нами з: 23.05.14
Подякував: 642 раз.
Подякували: 526 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 21:23

Re: Психологія та саморозвиток

fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5119
З нами з: 13.06.20
Подякував: 426 раз.
Подякували: 214 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 896897898899
Форум:
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

