П'ят 16 січ, 2026 09:47
Нед 18 січ, 2026 17:50
Нед 18 січ, 2026 19:36
Гренла́ндские эскимо́сы, эскимо́сы Гренла́ндии, или просто гренла́ндцы (самоназвание — kalaallit[8], kalatdlit, калааллит, ед. ч. kalaaleq) — инуитский народ, коренное население Гренландии. В Гренландии себя к ним относят от 44 до 50 тыс. чел., что составляет 80-88 % населения острова[9][10]. Кроме того, в Дании проживает около 16,4 тыс. гренландцев (2018).
Говорят на гренландском языке инуитской группы эскимосской ветви экскимосско-алеутской семьи языков, широко распространён среди них также датский язык. Исторически, самоназвание калааллит относилось только к западным гренландцам. Восточные и северные гренландцы называли себя только своими самоназваниями, причём диалект северных гренландцев, инуктун, ближе к диалектам инуитов Канады, нежели к западно- и восточногренландскому диалектам.
Живут в основном по юго-западному побережью Гренландии. Выделяются три основных группы:
западные гренландцы (собственно калааллит) — юго-западное побережье;
восточные гренландцы (ангмассалик, тунумиит; Ammassalik, Tunumiit) — на восточном побережье, где наиболее мягкий климат; 3,8 тыс. чел.;
северные (полярные) гренландцы (туле, Inughuit, Avanersuarmiut) — 850 чел. на северо-западном побережье; самая северная в мире группа аборигенного населения.
Верующие — в основном лютеране.
Нед 18 січ, 2026 21:23
