Додано: Пон 19 січ, 2026 16:29

alibob написав: , коли від тебе залежать члени родини. , коли від тебе залежать члени родини.

alibob написав: Або людина ставить собі задачу і мотивацію знаходить, Або людина ставить собі задачу і мотивацію знаходить,

всё же мотивацию лучше изучать без давящих обстоятельств типа голодной смерти родных и близких.неужели вы нашли мотивацию на каждую поставленную себе задачу? Эх завидую. У меня в лучшем случае 5-10% задач мотивированы. Найти новую мотивацию хотя бы на что-то - целое счастье.Примером когда начала пропадать э.э. я решил вникнуть в работу инверторов, природу переменного тока, технологии аккумуляторных сборок. Пока не критично не "жизни и смерти", но кто знает, зима ещё не закончилась.И это в общем не те знания которые помогут её пережить (проще поехать туда где не отключают до весны и в 3 раза дешевле киловатного экофлоу). Но мотивация слабо завязана на решение текущих задач, это прежде всего интерес к чему то.Можно без всякого интереса накупить зарядных станций и лежать сверля глазами потолок. В данном конкретном случае мотивацию разогрела неудовлетворенная потребность. И я не спешу ее удовлетворять, покупать ещё акумов или ехать куда-то, чтобы она (мотивация) задержалась подольше. Это из серии что подарить человеку у которого всё есть? Я боюсь состояния "всё есть" потому что это мотивационный тупик.