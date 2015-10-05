|
Психологія та саморозвиток
Додано: Пон 19 січ, 2026 13:54
Wirująświatła Генетика, на відміну від Бога, доведена наукою і її використовують для досягнення практичних результатів.
Інше питання в тому, що генетика складна і наших обчислювальних потужностей поки недостатньо щоб зиожелювати весь її вплив, тому доводиться обмежуватись певними крихтами і копіювати випадкові природні вдалі рішення
Додано: Пон 19 січ, 2026 13:57
Дюрі-бачі написав:
її використовують для досягнення практичних результатів.
когда генетики излечат старость, РАС или депрессию? ответ никогда. организм не тождественен психике. Потому что психика это не орган который можно вылечить, а процесс. Когда то верили что рентген или антибиотики всё излечат. Теперь верят в генетику, отрицая высшую природу психики.
Человек и шимпанзе (Pan troglodytes): ~98.7–99% сходства ДНК (включая кодирующие и некодирующие участки).
Это самый высокий показатель среди ныне живущих видов — наш общий предок жил ~6–7 млн лет назад.
Человек и свинья (Sus scrofa): ~80–85% сходства (по большинству надёжных оценок 2020–2025 годов).
почему бы верующим в генетику не стать шимпанзе? а то вера отдельно а айфоны и другие блага цивилизации дай.
Додано: Пон 19 січ, 2026 14:15
Додано: Пон 19 січ, 2026 15:54
""откуда берется мотивация никто не знает""
""років до 10-15 бажання батьків є достатнім мотиватором для більшості дітей""
Батьки можуть бути мотивацією не тільки для дітей та підлітків. Доросла людина теж багато робить для своїх батьків. Попри свої проблеми, негаразди зі своїм здоров'ям, інші свої задачі. Підтримувати своє здоров'я (для можливості допомоги своїм батькам і дітям) для дорослого теж мотивовано.
Або людина ставить собі задачу і мотивацію знаходить, або і задача "не ставиться" ніяк. Навіть робота, що приносить грошей більше, ніж задоволення, теж є достатньою мотивацією для матеріального забезпечення, особливо коли є нагальна потреба, особливо, коли від тебе залежать члени родини. Змінити роботу на ту, яка більш морально задовільняє і дає грошей не менше, варіант не завжди і не для всіх можливий.
Впіймав себе на "непозитивному" - частки "не" забагато.
Додано: Пон 19 січ, 2026 16:29
alibob написав:
, коли від тебе залежать члени родини.
всё же мотивацию лучше изучать без давящих обстоятельств типа голодной смерти родных и близких.
alibob написав:
Або людина ставить собі задачу і мотивацію знаходить,
неужели вы нашли мотивацию на каждую поставленную себе задачу? Эх завидую. У меня в лучшем случае 5-10% задач мотивированы. Найти новую мотивацию хотя бы на что-то - целое счастье.
Примером когда начала пропадать э.э. я решил вникнуть в работу инверторов, природу переменного тока, технологии аккумуляторных сборок. Пока не критично не "жизни и смерти", но кто знает, зима ещё не закончилась.
И это в общем не те знания которые помогут её пережить (проще поехать туда где не отключают до весны и это будет в 3 раза дешевле условного экофлоу). Но мотивация слабо завязана на решение текущих задач, это прежде всего интерес к чему то.
Можно без всякого интереса накупить зарядных станций и лежать сверля глазами потолок. В данном конкретном случае мотивацию разогрела неудовлетворенная потребность. И я не спешу ее удовлетворять, покупать ещё акумов или ехать куда-то, чтобы она (мотивация) задержалась подольше. Это из серии что подарить человеку у которого всё есть? Я боюсь состояния "всё есть" потому что это мотивационный тупик.
Додано: Пон 19 січ, 2026 16:45
Додано: Пон 19 січ, 2026 16:50
Wirująświatła написав: Дюрі-бачі написав: Wirująświatła написав:
они проявляются в виде нтересов и мотивации. А откуда берется мотивация никто не знает.
Не тільки. Тіло і розум має можливості розвиватись в певних межах, які визначає генетика. Скільки мене не тренуй - я бігати не тільки як Усейн Болт, а й навіть як звичайний к.м.с. не буду. Чи писати музику як Моцарт...
Можливо у важкій атлетиці чи якихось силових видах спорту...
нет мотивации - нет развития и генетика тут бессильна. Легко всю ответственность переложить на гены. Типа сижу дома ничего не делаю, ничем не интересуюсь, жру как не в себя потому что у меня такие гены.
Коллеги!
Вам не кажется, что вы спорите о том, что важнее в бутерброде: хлеб или масло?
Для выдающихся результатов должны совпасть и природные возможности, и мотивация.
Додано: Пон 19 січ, 2026 17:58
Сибарит написав: Wirująświatła написав: Дюрі-бачі написав:
Не тільки. Тіло і розум має можливості розвиватись в певних межах, які визначає генетика. Скільки мене не тренуй - я бігати не тільки як Усейн Болт, а й навіть як звичайний к.м.с. не буду. Чи писати музику як Моцарт...
Можливо у важкій атлетиці чи якихось силових видах спорту...
нет мотивации - нет развития и генетика тут бессильна. Легко всю ответственность переложить на гены. Типа сижу дома ничего не делаю, ничем не интересуюсь, жру как не в себя потому что у меня такие гены.
Коллеги!
Вам не кажется, что вы спорите о том, что важнее в бутерброде: хлеб или масло
?
Для выдающихся результатов должны совпасть и природные возможности, и мотивация.
а колбаса с икрой и сыром будут возражать
Vadim_ написав:
а колбаса с икрой и сыром будут возражать
бутер - масло
брод - хлеб
Все остальное не принципиально
