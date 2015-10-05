### О книге "Богатый папа, бедный папа"



Книга "Богатый папа, бедный папа" (Rich Dad Poor Dad) написана Робертом Кийосаки в соавторстве с Шэрон Лектер и впервые опубликована в 1997 году. Это автобиографический рассказ о финансовом воспитании автора, где он сравнивает советы двух "отцов": биологического (бедного, но образованного) и отца друга (богатого предпринимателя). Книга стала бестселлером, продана миллионами копий и вдохновила многих на изучение финансовой грамотности, но также подверглась критике за упрощения и личные противоречия автора.



### Краткое содержание



Книга построена на шести уроках финансовой грамотности, которые Кийосаки якобы получил от "богатого папы". Основная идея: бедные и средний класс работают за деньги, а богатые заставляют деньги работать на себя. Автор описывает свою жизнь с девяти лет, когда он и друг Майк пытались заработать, печатающие фальшивые монеты, и получили первые уроки от богатого отца Майка.



Ключевые уроки:

- **Урок 1: Богатые не работают за деньги.** Деньги должны генерировать пассивный доход через активы (недвижимость, акции, бизнес), а не тратиться на пассивы (долги, роскошь). Бедные попадают в "крысиные бега": зарабатывают, тратят, берут кредиты.

- **Урок 2: Почему нужно учить финансовой грамотности.** Разница между активами (приносят доход) и пассивами (вынимают деньги). Автор подчеркивает важность баланса: активы > пассивы.

- **Урок 3: Занимайся своим бизнесом.** Не полагайся на зарплату; создавай активы, инвестируй в образование по финансам.

- **Урок 4: История налогов и корпораций.** Богатые используют корпорации для минимизации налогов (законно), в то время как бедные платят больше.

- **Урок 5: Богатые изобретают деньги.** Используй интеллект и возможности: находи сделки, инвестируй в недвижимость, акции.

- **Урок 6: Работай, чтобы учиться.** Ищи работу для навыков (продажи, управление), а не только за зарплату. Преодолевай страх, жадность и лень.



В итоге Кийосаки утверждает, что финансовый успех зависит от мышления: бедные видят препятствия, богатые — возможности. Книга заканчивается призывом к действию: изучать финансы, инвестировать и учить детей тому же.



### Основные цитаты



Вот наиболее цитируемые фразы из книги, отражающие ключевые идеи:



- "Бедняки и средний класс работают за деньги. Богатые заставляют деньги работать на себя."

- "Важно не то, сколько денег вы сделаете, а то, сколько у вас сохранится."

- "Актив — это то, что приносит деньги в мой карман. Пассив — это то, что вынимает деньги из моего кармана."

- "Перестань винить во всем меня. Если ты думаешь, что проблема во мне, тебе придется изменить меня. Если ты поймешь, что проблема в тебе, ты сможешь измениться сам, чему-то научиться и стать мудрее."

- "Грандиозные возможности видят не глазами. Их видят умом."

- "Если вы не можете увидеть себя богатым, то никогда не сможете этого добиться."

- "Богатые изобретают деньги."

- "Жизнь бьёт всех. Но одни сдаются, а другие сопротивляются."



Эти цитаты подчеркивают темы финансового мышления, активов и преодоления страхов.



### Критика



Книга высоко ценится за мотивацию и введение в финансовую грамотность: многие читатели отмечают, что она изменила их взгляд на деньги, побудила инвестировать и работать на себя. Однако критика значительна и касается как содержания, так и автора.



**Положительные отзывы:**

- Книга проста, доступна и мотивирует: "Благодаря этой книге я работаю на себя и иду к тому, чтоб деньги работали на меня!"

- Полезна для начинающих: подчеркивает важность образования в финансах, где школа не учит.



**Отрицательные аспекты:**

- **Банальности и упрощения:** Многие идеи — общие места (например, "работай умнее, не тяжелее"), без конкретных шагов. Критики называют книгу "сплошными банальностями" и не применимой к реальности низких доходов или экономического неравенства.

- **Противоречия и этические вопросы:** Автор противоречит себе (например, советует "разориться по полной", но хвалит осторожность). Намеки на инсайдерскую торговлю (незаконно) и минимизацию налогов подрывают этику: это может вредить обществу.

- **Личность автора:** Расследования показывают, что "богатый папа" — вымышленный персонаж, а Кийосаки преувеличивает успехи (провел мало сделок с недвижимостью на момент публикации). Он обанкротился несколько раз, обманул партнеров (например, агентство на $23 млн) и считается "инфоцыганом" — продает курсы, но его советы привели к потерям для последователей.

- **Не универсальность:** Не подходит для всех: в России/Украине менталитет и законы отличаются, а риски инвестиций высоки.



