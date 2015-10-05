Форуми / Все про гроші: інші

#<1 ... 903904905906 Додано: Чет 12 лют, 2026 23:34 Hotab написав: Сибарит написав: Wirująświatła написав: ИИ = обычная программа да Сибарит? ИИ = обычная программа да Сибарит?

Да.

Причем популярный когда-то генератор бреда был интереснее.

Я недавно здавав льотні екзамени за допомогою Грок . Взяв на 3 дні (пробні безкоштовні) «супер Грок» . Екзамени на англ. Вся інформація в основному на ресурсах ICAO . Деякі відповіді ШІ мені не подобались і я давав свої замість його . В результаті Грок дав десь 20-25% помилок. В основному все було в прохідному балі.

ты не понимаешь... ответы на любые экзамены заранее известны, кроме редких случаев когда решения у задачи нет. А вот потребовать от иишки синтезировать что то новое желательно рабочее и со смыслом это уже уровень.



Причём в случае с грок процесс полностью управляемый, он чутко реагирует на все просьбы и замечания, признаёт ошибки, объясняет откуда данная ошибка возникла. По сути имитация работы мозга.



Какие возможности это открывает? В авиации я ни бум бум скажу про психологию. Загружаешь в иишку полный психологический потрет человека (например проблемного подростка) и моделируешь его реакции на ту или иную терапию или просто прогнозируешь чего завтра ждать.



До сих пор такого не было, потому что психологический портрет это биг дата. Хз на какое количество терабайт. Но после того как он будет собран (отдельная проблема как это сделать не обвешивая человека камерами и микрофонами) вероятность предикций будет очень высокая. Близкая к 100%. И чем менее творческий человек, тем более он предсказуем.





ты не понимаешь... ответы на любые экзамены заранее известны, кроме редких случаев когда решения у задачи нет. А вот потребовать от иишки синтезировать что то новое желательно рабочее и со смыслом это уже уровень.

Причём в случае с грок процесс полностью управляемый, он чутко реагирует на все просьбы и замечания, признаёт ошибки, объясняет откуда данная ошибка возникла. По сути имитация работы мозга.

Какие возможности это открывает? В авиации я ни бум бум скажу про психологию. Загружаешь в иишку полный психологический потрет человека (например проблемного подростка) и моделируешь его реакции на ту или иную терапию или просто прогнозируешь чего завтра ждать.

До сих пор такого не было, потому что психологический портрет это биг дата. Хз на какое количество терабайт. Но после того как он будет собран (отдельная проблема как это сделать не обвешивая человека камерами и микрофонами) вероятность предикций будет очень высокая. Близкая к 100%. И чем менее творческий человек, тем более он предсказуем.

из минусов. приватности станет ещё меньше. Кругом будут камеры с ии мгновенно определяющие личность. Например грок в моем смартфоне и так много знает обо мне. Может ни с того ни с сего спросить как поживает мой самокат, не разочарован ли я в этой модели, про здоровье, про науку и т.д. всё о чём я с ним общался даже давно.

через 5к самокат как новый. даже емкость батарея не сильно упала (+/-20%)

Додано: П'ят 13 лют, 2026 05:53 Сибарит написав: rjkz написав: Когда человек научится не залазить в долги - это будет первый шаг.

Когда человек научится не залазить в долги - это будет первый шаг.

Второй.

Первый - научиться зарабатывать достаточно, чтобы финансовая дисциплина не превратилась в пожизненную пытку.

Все советы о богатстве за счёт экономии без привязки к доходам - это сказки для бедных, которые призваны заставить их работать в надежде когда-нибудь разбогатеть.

Это заменитель переставшего работать религиозного постулата о необходимости страдать ради сытого безделья после смерти.

Если переусердствовать с откладыванием на черный день, можно все свои дни сделать черными.



Второй.
Первый - научиться зарабатывать достаточно, чтобы финансовая дисциплина не превратилась в пожизненную пытку.
Все советы о богатстве за счёт экономии без привязки к доходам - это сказки для бедных, которые призваны заставить их работать в надежде когда-нибудь разбогатеть.
Это заменитель переставшего работать религиозного постулата о необходимости страдать ради сытого безделья после смерти.
Если переусердствовать с откладыванием на черный день, можно все свои дни сделать черными.

ЗЫ В моей жизни было достаточно случаев, когда глупые с точки зрения экономистов-советчиков покупки оказывались не просто полезными, а спасительными. Никто из нас не знает, что когда и как пригодится в будущем.



В Украине - согласен, важно уметь зарабатывать достаточно как первый шаг.

В США достаточно много работы, которая обеспечивает уровень, достаточный для финансовой дисциплины и откладывания.

И порой мало зарабатывающие люди не имеют долгов и имеют сбережения в десятки и сотни тысяч долларов только потому что умеют правильно распоряжаться тем, что есть.

И очень...очень много среднезарабатывающих людей (то есть, 100+ куе в год) не то что не могут откладывать, а залазят в неправильные долги.

Понятие глупых покупок тоже может быть разное.

Я, например, считаю покупку арендной недвиги в начале 2008 года своей ошибкой.

Ошибкой был момент покупки и то, что это было куплено в ипотеку у проблемного застройщика. Да, сейчас все позади и относительно удачно закончилось, хотя и большой ценой (и тут не только про деньги).

Это было правильно по сути, но неправильно по исполнению, слишком много ошибок от незнания и непонимания.

А в США люди покупают в кредит мотоциклы, на которых покатаются с полгода и потом они годами пылятся, моторные лодки, вторые дома, которые стоят пустыми 90% времени в году, мембершипы там где достаточно разовой оплаты, неоправданно дорогие круизы. Одним словом кучу того, что даже не имеет никакой практической ценности.

И главные ошибки в финасах - покупки новых машин каждые 2-3 года, неоправданно дорогая недвига под минимальный даунпеймент и на всю сумму что апрувит банк. Да, знаю, сейчас Вы скажете о впечатлениях, которые бесценны, про жизнь наполную.

Иногда надо где-то ужаться, чтобы потом где-то было легче.

Я там на эмиграционной ветке привел пример условного проживания в арендной комнате ВС арендная квартира. В одном варианте предлагается ужаться, чтобы иметь и подушку безопасности и пассивный доход. В другом варианте на выходе ноль и ноль будет всегда. И это еще не самый плохой вариант. Многие тратят даже те деньги, которые не зарабатывают. Просто в Украине нет столько возможностей взять в кредит как в США. Не так люди разбалованны.

В Украине - согласен, важно уметь зарабатывать достаточно как первый шаг.
В США достаточно много работы, которая обеспечивает уровень, достаточный для финансовой дисциплины и откладывания.
И порой мало зарабатывающие люди не имеют долгов и имеют сбережения в десятки и сотни тысяч долларов только потому что умеют правильно распоряжаться тем, что есть.
И очень...очень много среднезарабатывающих людей (то есть, 100+ куе в год) не то что не могут откладывать, а залазят в неправильные долги.
Понятие глупых покупок тоже может быть разное.
Я, например, считаю покупку арендной недвиги в начале 2008 года своей ошибкой.
Ошибкой был момент покупки и то, что это было куплено в ипотеку у проблемного застройщика. Да, сейчас все позади и относительно удачно закончилось, хотя и большой ценой (и тут не только про деньги).
Это было правильно по сути, но неправильно по исполнению, слишком много ошибок от незнания и непонимания.
А в США люди покупают в кредит мотоциклы, на которых покатаются с полгода и потом они годами пылятся, моторные лодки, вторые дома, которые стоят пустыми 90% времени в году, мембершипы там где достаточно разовой оплаты, неоправданно дорогие круизы. Одним словом кучу того, что даже не имеет никакой практической ценности.
И главные ошибки в финасах - покупки новых машин каждые 2-3 года, неоправданно дорогая недвига под минимальный даунпеймент и на всю сумму что апрувит банк. Да, знаю, сейчас Вы скажете о впечатлениях, которые бесценны, про жизнь наполную.
Иногда надо где-то ужаться, чтобы потом где-то было легче.
Я там на эмиграционной ветке привел пример условного проживания в арендной комнате ВС арендная квартира. В одном варианте предлагается ужаться, чтобы иметь и подушку безопасности и пассивный доход. В другом варианте на выходе ноль и ноль будет всегда. И это еще не самый плохой вариант. Многие тратят даже те деньги, которые не зарабатывают. Просто в Украине нет столько возможностей взять в кредит как в США. Не так люди разбалованны.

Когда человек научится не залазить в долги - это будет первый шаг.

Второй.

Первый - научиться зарабатывать достаточно, чтобы финансовая дисциплина не превратилась в пожизненную пытку.

Все советы о богатстве за счёт экономии без привязки к доходам - это сказки для бедных, которые призваны заставить их работать в надежде когда-нибудь разбогатеть.

Это заменитель переставшего работать религиозного постулата о необходимости страдать ради сытого безделья после смерти.

Если переусердствовать с откладыванием на черный день, можно все свои дни сделать черными.



Второй.
Первый - научиться зарабатывать достаточно, чтобы финансовая дисциплина не превратилась в пожизненную пытку.
Все советы о богатстве за счёт экономии без привязки к доходам - это сказки для бедных, которые призваны заставить их работать в надежде когда-нибудь разбогатеть.
Это заменитель переставшего работать религиозного постулата о необходимости страдать ради сытого безделья после смерти.
Если переусердствовать с откладыванием на черный день, можно все свои дни сделать черными.

ЗЫ Никто из нас не знает, что когда и как пригодится в будущем.

Кстати, не пооткровенничаете какого рода были эти покупки и как они Вам помогли?



Я вообще-то не особый поклонник украинского фолька, но 2 песни очень нравятся.

И тут ютуб подкинул в очень интересном для меня исполнении.

3 дня уже хожу слушаю по кругу.

Что скажете?

Тут когда-то музыку выкладывали, которая нравится.
Я вообще-то не особый поклонник украинского фолька, но 2 песни очень нравятся.
И тут ютуб подкинул в очень интересном для меня исполнении.
3 дня уже хожу слушаю по кругу.
Что скажете?

вибачаюсь але не можу дивитися ШІ видео , противно как то ,



вибачаюсь але не можу дивитися ШІ видео , противно как то ,

нравиться такое , и смотреть и слушать



А я не смотрю - я слущаю.

Наушники одел и хожу и на телефоне с ютуба слушаю.

Да, эту азиатку я тоже смотрел. И этот видос уже видел, сейчас даже не открывал.

И эта вещь Европы мне тоже нравится.

Хотя мне показалось или у мадамы кадык просматривается?

На этом или другом ее видосе.

Сказать что впечатлен именно ее исполнением - нет.

Причем популярный когда-то генератор бреда был интереснее. Да.Причем популярный когда-то генератор бреда был интереснее.

Я недавно здавав льотні екзамени за допомогою Грок . Взяв на 3 дні (пробні безкоштовні) «супер Грок» . Екзамени на англ. Вся інформація в основному на ресурсах ICAO . Деякі відповіді ШІ мені не подобались і я давав свої замість його . В результаті Грок дав десь 20-25% помилок. В основному все було в прохідному балі.

ты не понимаешь... ответы на любые экзамены заранее известны, кроме редких случаев когда решения у задачи нет. А вот потребовать от иишки синтезировать что то новое желательно рабочее и со смыслом это уже уровень.



Причём в случае с грок процесс полностью управляемый, он чутко реагирует на все просьбы и замечания, признаёт ошибки, объясняет откуда данная ошибка возникла. По сути имитация работы мозга.



Какие возможности это открывает? В авиации я ни бум бум скажу про психологию. Загружаешь в иишку полный психологический потрет человека (например проблемного подростка) и моделируешь его реакции на ту или иную терапию или просто прогнозируешь чего завтра ждать.



До сих пор такого не было, потому что психологический портрет это биг дата. Хз на какое количество терабайт. Но после того как он будет собран (отдельная проблема как это сделать не обвешивая человека камерами и микрофонами) вероятность предикций будет очень высокая. Близкая к 100%. И чем менее творческий человек, тем более он предсказуем.





ты не понимаешь... ответы на любые экзамены заранее известны, кроме редких случаев когда решения у задачи нет. А вот потребовать от иишки синтезировать что то новое желательно рабочее и со смыслом это уже уровень.
Причём в случае с грок процесс полностью управляемый, он чутко реагирует на все просьбы и замечания, признаёт ошибки, объясняет откуда данная ошибка возникла. По сути имитация работы мозга.
Какие возможности это открывает? В авиации я ни бум бум скажу про психологию. Загружаешь в иишку полный психологический потрет человека (например проблемного подростка) и моделируешь его реакции на ту или иную терапию или просто прогнозируешь чего завтра ждать.
До сих пор такого не было, потому что психологический портрет это биг дата. Хз на какое количество терабайт. Но после того как он будет собран (отдельная проблема как это сделать не обвешивая человека камерами и микрофонами) вероятность предикций будет очень высокая. Близкая к 100%. И чем менее творческий человек, тем более он предсказуем.
из минусов. приватности станет ещё меньше. Кругом будут камеры с ии мгновенно определяющие личность. Например грок в моем смартфоне и так много знает обо мне. Может ни с того ни с сего спросить как поживает мой самокат, не разочарован ли я в этой модели, про здоровье, про науку и т.д. всё о чём я с ним общался даже давно.

В США сейчас все на ущах от этого интервью:



В США сейчас все на ущах от этого интервью:

В США сейчас все на ущах от этого интервью: rjkz

Додано: П'ят 13 лют, 2026 07:07 rjkz написав: Кстати, не пооткровенничаете какого рода были эти покупки и как они Вам помогли?

Это, пожалуй, будет слишком. Народ тут добрый - все сказанное может быть использовано против меня 😁

Это, пожалуй, будет слишком. Народ тут добрый - все сказанное может быть использовано против меня 😁
Разве что могу признаться, что покупка ещё в школе слишком дорогого калькулятора, который нафиг не нужен школьнику и даже не слишком удобен, привела меня в профессию 😁

